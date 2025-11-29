НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Развлечения Мнение Ромком, который вы давно ждали: кому точно стоит посмотреть фильм «Сводишь с ума»

Ромком, который вы давно ждали: кому точно стоит посмотреть фильм «Сводишь с ума»

Чтобы стать классикой, ему не хватает совсем немного

186
У Вани Дмитриенко появился серьезный конкурент в борьбе за звание краша года | Источник: кадр из фильма «Сводишь с ума» (16+), реж. Дарья Лебедева, студия All Media и Forza Film, 2025 годУ Вани Дмитриенко появился серьезный конкурент в борьбе за звание краша года | Источник: кадр из фильма «Сводишь с ума» (16+), реж. Дарья Лебедева, студия All Media и Forza Film, 2025 год

У Вани Дмитриенко появился серьезный конкурент в борьбе за звание краша года

Источник:

кадр из фильма «Сводишь с ума» (16+), реж. Дарья Лебедева, студия All Media и Forza Film, 2025 год

Хочется чего‑то легкого про любовь, забиваешь в поисковик «романтические комедии» и неприятно удивляешься: жанр сдал позиции. Из золотых нулевых, когда не боялись совершать яркие жесты в порыве чувств, жанр сразу шагнул в суровые 20‑е и резко повзрослел. Теперь героини ромкомов уже не юные девушки, а умудренные опытом женщины, делающие шаги после развода или неудач. А что делать зумерам, которые всё еще верят в чистую любовь? Неожиданное спасение — фильм «Сводишь с ума» (16+).

Персонажи — типичные герои своего времени: эсэмэмщица Алиса (Мила Ершова) и бармен Иван (Юрий Насонов). Она — домашняя тихоня, которая встречается со своим взрослым женатым начальником и верит, что он уйдет ради нее из семьи. Он — тусовщик, меняющий девушек направо и налево.

Источник: кадр из фильма «Сводишь с ума» (16+), реж. Дарья Лебедева, студия All Media и Forza Film, 2025 годИсточник: кадр из фильма «Сводишь с ума» (16+), реж. Дарья Лебедева, студия All Media и Forza Film, 2025 год
Источник:

кадр из фильма «Сводишь с ума» (16+), реж. Дарья Лебедева, студия All Media и Forza Film, 2025 год

Оба хотят снять квартиру в Питере. На просмотре они сталкиваются друг с другом и не могут решить, кому достанется жилье. Между ними разгорается спор, который раскалывает реальность на две параллельные версии. В одной квартиру арендовала Алиса, а в другой Иван. Окном между мирами оказывается зеркало в ванной, через которое герои общаются.

Источник: кадр из фильма «Сводишь с ума» (16+), реж. Дарья Лебедева, студия All Media и Forza Film, 2025 годИсточник: кадр из фильма «Сводишь с ума» (16+), реж. Дарья Лебедева, студия All Media и Forza Film, 2025 год
Источник:

кадр из фильма «Сводишь с ума» (16+), реж. Дарья Лебедева, студия All Media и Forza Film, 2025 год

Первая половина фильма радует адекватными поступками главных героев. После того как Алиса начинает видеть незнакомого мужика в своей ванной, которого при этом никто не замечает, она не зовет экстрасенсов и не включает Беллу из «Сумерек» (18+). Вместо этого она вполне логично понимает, что у нее не всё в порядке с головой.

Осознав, что без мистики не обошлось, герои принимают ситуацию и начинают всё чаще общаться, сближаются и влюбляются, а как без этого в романтической комедии. Показано это всё очень наивно, забавно, без нарочитых шуток, пошлых или чернушных выходок.

Источник: кадр из фильма «Сводишь с ума» (16+), реж. Дарья Лебедева, студия All Media и Forza Film, 2025 годИсточник: кадр из фильма «Сводишь с ума» (16+), реж. Дарья Лебедева, студия All Media и Forza Film, 2025 год
Источник:

кадр из фильма «Сводишь с ума» (16+), реж. Дарья Лебедева, студия All Media и Forza Film, 2025 год

Моментами отношения пары выглядят как первая школьная любовь. Герои смотрят вместе фильмы, готовят коктейли, танцуют, придумывают способы быть еще ближе. Создатели, скорее всего, и сами сделали ставки на эти сцены и практически все их запихали в трейлер.

Источник:

PREMIER онлайн-кинотеатр / Rutube.ru

После того как Алиса и Иван понимают, что небезразличны друг другу, они находят вполне логичное решение ситуации — встретить друг друга в своих вселенных и быть вместе. И тут поднимается самая интересная тема, чтобы после просмотра пообсуждать со своей второй половинкой или друзьями — оказывается, нет людей, которые созданы друг для друга, и любви с первого взгляда нет, и всего одно событие, слово или поступок может всё перевернуть.

Источник: кадр из фильма «Сводишь с ума» (16+), реж. Дарья Лебедева, студия All Media и Forza Film, 2025 годИсточник: кадр из фильма «Сводишь с ума» (16+), реж. Дарья Лебедева, студия All Media и Forza Film, 2025 год
Источник:

кадр из фильма «Сводишь с ума» (16+), реж. Дарья Лебедева, студия All Media и Forza Film, 2025 год

Многие проблемы фильма в целом вскрываются во второй половине фильма, когда к красивой обертке в виде уютной картинки, химии между героями и саундтреку уже привык и теперь лезешь глубже — к сюжету, а там всё грустно.

Источник: кадр из фильма «Сводишь с ума» (16+), реж. Дарья Лебедева, студия All Media и Forza Film, 2025 годИсточник: кадр из фильма «Сводишь с ума» (16+), реж. Дарья Лебедева, студия All Media и Forza Film, 2025 год
Источник:

кадр из фильма «Сводишь с ума» (16+), реж. Дарья Лебедева, студия All Media и Forza Film, 2025 год

Ощущение, что создатели придумали завязку, сами обрадовались тому, что пришло им в голову, и скорее начали снимать. И только потом, поняв, что нужно ведь как-то всё закончить, они впопыхах побросали второстепенных героев, линию со вселенными и просто соединили героев вместе, потому что так надо.

Источник: кадр из фильма «Сводишь с ума» (16+), реж. Дарья Лебедева, студия All Media и Forza Film, 2025 годИсточник: кадр из фильма «Сводишь с ума» (16+), реж. Дарья Лебедева, студия All Media и Forza Film, 2025 год
Источник:

кадр из фильма «Сводишь с ума» (16+), реж. Дарья Лебедева, студия All Media и Forza Film, 2025 год

Особенно расстраивает непрописанная история соседки, которую играет Людмила Артемьева. Колоритная, яркая, периодически вмешивающаяся в жизнь героев, она так и просится на роль хозяйки квартиры, ведьмы, проводника между мирами или хотя бы героя-наставника, который за чашкой чая раскроет глаза на мир, но ей приходится довольствоваться лишь парой реплик.

Источник: кадр из фильма «Сводишь с ума» (16+), реж. Дарья Лебедева, студия All Media и Forza Film, 2025 годИсточник: кадр из фильма «Сводишь с ума» (16+), реж. Дарья Лебедева, студия All Media и Forza Film, 2025 год
Источник:

кадр из фильма «Сводишь с ума» (16+), реж. Дарья Лебедева, студия All Media и Forza Film, 2025 год

Так, к концу фильма можно намотать целый клубок того, что уже где-то видел. Параллельные вселенные, как в фильме «Тариф новогодний» (18+), тропы от ненависти до любви, как в «10 причинах моей ненависти» (18+), судьбоносная встреча в Северной столице — «Питер FM» (12+). Однако больше всего фильм в себя вобрал из «Между небом и землей» (16+) с Риз Уизерспун.

Источник: кадр из фильма «Сводишь с ума» (16+), реж. Дарья Лебедева, студия All Media и Forza Film, 2025 годИсточник: кадр из фильма «Сводишь с ума» (16+), реж. Дарья Лебедева, студия All Media и Forza Film, 2025 год
Источник:

кадр из фильма «Сводишь с ума» (16+), реж. Дарья Лебедева, студия All Media и Forza Film, 2025 год

Главное отличие «Сводишь с ума» от всего похожего, что выходило раньше, — тогда всю мистику всё же объясняли, и притом логично. Здесь на главные вопросы, откуда взялось это зеркало, почему герои оказались вместе и вселенная не схлопнулась, что бы было, поступи они иначе, нам не ответят. Возможно, тем самым молодым и горячим, неискушенным зрителям, которые просто хотят большой и чистой любви, этого достаточно. Счастливый конец же есть, чего еще нужно?

Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова

Смотрели фильм «Сводишь с ума»?

Да, очень понравился
Глянул, на один раз
Фильм оказался мимо меня
Еще не смотрел, но включил в планы
Нет и не планирую
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции
Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Кино Любовь Отдых Зумер Комедия Отзыв
