Ромком, который вы давно ждали: кому точно стоит посмотреть фильм «Сводишь с ума»

Хочется чего‑то легкого про любовь, забиваешь в поисковик «романтические комедии» и неприятно удивляешься: жанр сдал позиции. Из золотых нулевых, когда не боялись совершать яркие жесты в порыве чувств, жанр сразу шагнул в суровые 20‑е и резко повзрослел. Теперь героини ромкомов уже не юные девушки, а умудренные опытом женщины, делающие шаги после развода или неудач. А что делать зумерам, которые всё еще верят в чистую любовь? Неожиданное спасение — фильм «Сводишь с ума» (16+).
Персонажи — типичные герои своего времени: эсэмэмщица Алиса (Мила Ершова) и бармен Иван (Юрий Насонов). Она — домашняя тихоня, которая встречается со своим взрослым женатым начальником и верит, что он уйдет ради нее из семьи. Он — тусовщик, меняющий девушек направо и налево.
Оба хотят снять квартиру в Питере. На просмотре они сталкиваются друг с другом и не могут решить, кому достанется жилье. Между ними разгорается спор, который раскалывает реальность на две параллельные версии. В одной квартиру арендовала Алиса, а в другой Иван. Окном между мирами оказывается зеркало в ванной, через которое герои общаются.
Первая половина фильма радует адекватными поступками главных героев. После того как Алиса начинает видеть незнакомого мужика в своей ванной, которого при этом никто не замечает, она не зовет экстрасенсов и не включает Беллу из «Сумерек» (18+). Вместо этого она вполне логично понимает, что у нее не всё в порядке с головой.
Осознав, что без мистики не обошлось, герои принимают ситуацию и начинают всё чаще общаться, сближаются и влюбляются, а как без этого в романтической комедии. Показано это всё очень наивно, забавно, без нарочитых шуток, пошлых или чернушных выходок.
Моментами отношения пары выглядят как первая школьная любовь. Герои смотрят вместе фильмы, готовят коктейли, танцуют, придумывают способы быть еще ближе. Создатели, скорее всего, и сами сделали ставки на эти сцены и практически все их запихали в трейлер.
После того как Алиса и Иван понимают, что небезразличны друг другу, они находят вполне логичное решение ситуации — встретить друг друга в своих вселенных и быть вместе. И тут поднимается самая интересная тема, чтобы после просмотра пообсуждать со своей второй половинкой или друзьями — оказывается, нет людей, которые созданы друг для друга, и любви с первого взгляда нет, и всего одно событие, слово или поступок может всё перевернуть.
Многие проблемы фильма в целом вскрываются во второй половине фильма, когда к красивой обертке в виде уютной картинки, химии между героями и саундтреку уже привык и теперь лезешь глубже — к сюжету, а там всё грустно.
Ощущение, что создатели придумали завязку, сами обрадовались тому, что пришло им в голову, и скорее начали снимать. И только потом, поняв, что нужно ведь как-то всё закончить, они впопыхах побросали второстепенных героев, линию со вселенными и просто соединили героев вместе, потому что так надо.
Особенно расстраивает непрописанная история соседки, которую играет Людмила Артемьева. Колоритная, яркая, периодически вмешивающаяся в жизнь героев, она так и просится на роль хозяйки квартиры, ведьмы, проводника между мирами или хотя бы героя-наставника, который за чашкой чая раскроет глаза на мир, но ей приходится довольствоваться лишь парой реплик.
Так, к концу фильма можно намотать целый клубок того, что уже где-то видел. Параллельные вселенные, как в фильме «Тариф новогодний» (18+), тропы от ненависти до любви, как в «10 причинах моей ненависти» (18+), судьбоносная встреча в Северной столице — «Питер FM» (12+). Однако больше всего фильм в себя вобрал из «Между небом и землей» (16+) с Риз Уизерспун.
Главное отличие «Сводишь с ума» от всего похожего, что выходило раньше, — тогда всю мистику всё же объясняли, и притом логично. Здесь на главные вопросы, откуда взялось это зеркало, почему герои оказались вместе и вселенная не схлопнулась, что бы было, поступи они иначе, нам не ответят. Возможно, тем самым молодым и горячим, неискушенным зрителям, которые просто хотят большой и чистой любви, этого достаточно. Счастливый конец же есть, чего еще нужно?
