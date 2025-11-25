Сказка о зря потраченном времени: почему «Авиатор» Кончаловского не стоит вашего внимания

Главный герой еще не знает, к чему придет к концу фильма, но уже не может сдержать слез Источник: кадр из фильма «Авиатор» (16+), реж. Егор Кончаловский, «КИНОТВ» и медиагруппа «Красный квадрат», 2025 год

Экранизировать роман — самое неблагодарное занятие. Слишком детально передашь сюжет — зрители скажут, что фильм затянут. Что-то упустишь — окажется, что это была главная мысль, без которой всё рассыпается. А если уж актеры не попадут в типаж героя, такого знатоки первоисточника точно не простят и настроят против фильма всех. Однако режиссеры не сдаются. Очередная попытка превратить книгу в фильм на днях вышла на широкие экраны. И имя ей — «Авиатор» (16+). Режиссер фильма Егор Михалков-Кончаловский попытался обойти острые углы: фильм не экранизация, он лишь снят по мотивам романа Евгения Водолазкина. Стало ли после этого к нему меньше вопросов? К сожалению, только больше. Ведь если не быть вообще знакомым с книгой и увидеть историю впервые, в голове промелькнет лишь одна мысль: «Понятно, что ничего не понятно».

Начинается картина в духе «Сокровищ нации» (12+). На экране Константин Хабенский в роли 50-летнего доктора Гейгера и его молоденькая жена Настя. Парочка ищет секретную лабораторию, в которой в 20-е годы прошлого века проводились эксперименты над людьми. Спустя пять минут хронометража они (о чудо!) случайно на нее натыкаются из-за неуклюжести Насти. Внутри их ждут не только пробирки и лекарства, но и кое-что посерьезнее — 13 голых мужчин, которые покоятся во льду. Все тела Гейгер перевозит в огромный ультра-пупер-дерби-современный стерильный дом на берегу моря. Оказывается, что 12 из них — 100-летние трупы, но один остался жив. При этом еще и чертовски хорош собой, настолько, что Настенька то и дело на него засматривается.

С трудом замороженный приходит в себя и по законам жанра ничего не помнит, где находится, не понимает и с горем пополам откапывает в глубинах своей памяти, что его зовут Иннокентий. Казалось бы, теперь ракурс повествования должен сместиться на него. Всё-таки не каждый день узнаём историю 120-летнего выжившего, который без машины времени перенесся в будущее. Но не тут-то было. Всем по большей части наплевать в этом фильме на Иннокентия, фамилию которого всё же узнают — Платонов. При этом ему в ответ всё равно на современный мир, изобретения и куда там шагнуло человечество — вперед или назад. Он с легкостью осваивает компьютер, которым не хочет пользоваться, и на этом всё. Весь фильм все только делают вид, что их волнует жизнь Иннокентия. Гейгера заботит более насущная проблема: почему его молодая жена так часто смотрит на пришельца из прошлого и пропадает с ним днями напролет. Сама Настя, слушая чувственные признания, что она сильно похожа на возлюбленную Иннокентия, которую и звали так же, в мыслях мечтает лишь о ребенке, которого они с мужем не могут завести. Кстати, не мечтайте, что вам объяснят сходство Насти и Анастасии из прошлого века, хотя в книге оказывается, что она ее потомок.

Среди незаинтересованных есть еще один, кто оплачивает всё веселье, — миллионер Виктор Желтков. Он не работает, а только и делает, что постоянно тусуется, отдыхает на яхтах и сорит деньгами. У него есть вполне конкретная цель: он хочет узнать секрет криоконсервации людей и сам заморозиться до момента, пока люди не научатся лечить болезнь, из-за которой ему осталось полгода. От Желткова нет абсолютно никакого толку, потому что ни он, ни его цель ни к чему не приходят, никак не меняются и в целом могли бы и не существовать вообще. В книге его, кстати, нет. А что же наш главный герой, который моментами будто и не главный совсем? Весь фильм он тренируется, словно не лежал в одном положении 100 лет, бродит по местам былой молодости и отрывками вспоминает прошлое. Флешбэки — самое понятное и цельное в этом фильме. Их можно было сложить в отдельную короткометражку и дать без всего остального.

В них мы видим историю взросления, рассказ о несчастной любви и то, как революция разрушала жизни, семьи, многолетнюю дружбу. Всё это выглядит понятно, интересно и при этом заставляет задуматься, но, к сожалению, это лишь крохи в двух часах хронометража. Сам же фильм абсолютно лишен всякого смысла и зерна, из-за которого после просмотра захочется посидеть, подумать и поспорить. Чего нельзя отрицать, он получился действительно по мотивам книги, притом настолько, что без нее он лишь ватный и безвкусный набор слипшихся в одну историй четырех людей. Герои, какими их встречают в начале фильма, остаются точно такими же и в конце. В финале они предпочитают благополучно забыть об Иннокентии, сделав вид, что его никогда и не было. Жаль, так же нельзя сделать и со временем, которое было потрачено на этот фильм.