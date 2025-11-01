Лунный календарь стрижек на ноябрь 2025 года: когда лучше не ходить к парикмахеру

Иногда новый образ может изменить не только внешность Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Планируете визит к парикмахеру в ноябре? Не спешите записываться на первую попавшуюся дату! Выбор дня для стрижки может определить, будут ли ваши волосы послушными и густыми или начнут сечься и выпадать. Лунный календарь на ноябрь 2025 года — это ваш секретный ключ к идеальной прическе, которая притянет не только восхищенные взгляды, но и перемены к лучшему в жизни. Всю правду о лучших и худших датах для стрижки раскрывает астропсихолог Александра Курникова.

Как луна влияет на рост волос

Планируя стрижку, важно помнить простое правило: луна управляет ростом волос. От ее фазы зависит, насколько быстро волосы будут отрастать после стрижки и как изменятся их качество и структура.

Растущая луна — лучшее время для стрижки, так как в этот период ускоряется рост волос, они становятся более густыми и сильными.

На убывающую луну волосы после стрижки будут расти медленнее, а значит, форма прически сохранится дольше. Это хорошее время, чтобы подкорректировать концы и замедлить рост нежелательных волос.

Полнолуние — период энергетической нестабильности, поэтому стрижка в этот период может непредсказуемо изменить не только структуру волос, но и настроение.

Стрижка в новолуние ослабляет волосяные луковицы. Волосы после этого могут стать слабыми, ломкими и начнут выпадать.

Фазы луны в ноябре:

растущая луна — 1–4 ноября;

полнолуние — 5 ноября;

убывающая луна — 6–19 ноября;

новолуние — 20 ноября;

растущая луна — 21–30 ноября.

— Ноябрь — время перехода и внутреннего обновления. Луна проходит через глубокие и мягкие фазы, помогая отпустить старое и подготовиться к зиме. Стрижка в гармонии с лунным ритмом поможет не только улучшить состояние волос, но и поддержать энергетическое равновесие, — объясняет астропсихолог Александра Курникова.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Благоприятные даты для стрижки в ноябре

1–2 ноября подходят для легкого обновления. Волосы быстро растут, становятся плотнее и сильнее. Можно подстричь кончики или сделать питательную маску.

4 ноября — один из самых удачных периодов месяца. Перед полнолунием волосы насыщаются энергией.

8–9 ноября — убывающая луна. Это благоприятное время для удаления секущихся концов, процедур очищения и восстановления. Волосы будут послушными и легче укладываться.

13–14 ноября хороши для ухода за структурой волос, стрижки без кардинальных перемен и окрашивания в натуральные оттенки.

23–26 ноября — лучшие даты месяца для активного ухода и смелых перемен: волосы становятся густыми, блестящими, быстро отрастают.

Неблагоприятные дни для стрижки в ноябре

5 ноября — полнолуние, время эмоциональных колебаний и нестабильного результата. Любые эксперименты с внешностью лучше перенести.

12 ноября волосы могут стать ломкими и потерять блеск, а окрашивание — быстро потускнеть.

17–19 ноября стрижка способна замедлить рост волос и ослабить их структуру. Лучше заняться уходом и восстановлением.

В новолуние, 20 ноября, стрижка может «обрезать» энергию роста.

29–30 ноября луна растет, но энергетика будет нестабильна: результат стрижки или окрашивания может не оправдать ожиданий.

Нейтральные дни для стрижки в ноябре

3, 6, 7, 10, 11, 15, 16, 21, 22, 27, 28 ноября подходят для легких процедур: подравнивания кончиков, укрепляющих и питательных масок, ухода за кожей головы. А вот кардинальные перемены имиджа лучше перенести на более сильные даты месяца.