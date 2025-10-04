«Для меня это было ударом»: почему Александр Шепс долгое время не общался с братом

Несмотря на внешнее сходство, братья совсем не похожи друг на друга Источник: alexandersheps.ru / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Многие помнят, как в 2013 году на экраны вышел 14-й сезон «Битвы экстрасенсов» (16+), где победу одержал медиум Александр Шепс. Он моментально стал крашем для тысяч поклонниц по всей стране. Каково же было их удивление, когда спустя несколько лет на проекте появился его младший брат, Олег. С тех пор между братьями идет негласное соревнование, которое часто перерастает в открытые конфликты и, судя по всему, этого противостояния не избежать и в новом сезоне «Битвы сильнейших» (16+), где оба медиума претендуют на победу.

Способности у братьев проявились очень рано. Александр вспоминает, что уже в три-четыре года начал видеть потусторонний мир и путал живых с мертвыми. Вскоре он заметил, что младший брат тоже видит то, что недоступно другим.

— Я помню, заходил в комнату — и вижу, стоит фантом. При этом Олег, как животное, смотрит в одну сторону, в одну точку. Я вижу четко, как он следит глазами за этим фантомом, и я понимаю, что он его тоже видит, — вспоминает Александр в беседе с Аленой Блин.

Когда Олег решил пойти по стопам старшего брата на «Битву экстрасенсов», Александр был против. Он боялся, что тот не выдержит постоянного внимания камер, хейта и давления со стороны соперников.

— Он пошел гораздо моложе, чем я. И я переживал за его сознание, куда оно повернется. Вдруг его поведет куда-то не туда. Я прекрасно понимал, что, если не дай бог с ним что-то произойдет, первое мне мама скажет: «Это ты, сволочь, отправил его на битву», —рассказал Шепс.

Тем не менее Олег был настойчив и попросил брата уговорить маму отпустить его. Александр согласился, хоть и скрепя сердце. Каково же было его удивление, когда Олег ворвался на проект как Феникс. Однако, несмотря на успех, Александр продолжал над ним подтрунивать.

— Я всегда ему звонил, говорил: «Молодец. Продолжай в том же духе. Тебе еще до меня далеко», — улыбается Александр.

Долгое время братья не вступали в прямое противостояние, но это был лишь вопрос времени. Настоящим испытанием для их отношений стали съемки «Битвы сильнейших» (16+). На одном из расследований Александр столкнулся с мощным проклятием. В тот момент ему отчаянно нужна была помощь брата. Он верил, что если они объединят силы, то точно с этим справятся. Однако Олег отказался ему помогать.

— В тот момент, когда он ушел и сказал: «Я не буду тебе помогать», — для меня это было ударом. Мы потом с ним месяца три не разговаривали, — признался медиум.

Этот момент породил знаменитый мем «Позовите Олега», но за ним стояла реальная обида и страх старшего брата.

Несмотря на все конфликты, братья остаются самыми близкими людьми. Они видят друг друга насквозь и знают все слабые места, из-за чего ссоры бывают особенно болезненными.

— У нас такая Санта-Барбара. Два дня мы прекрасно общаемся, через два дня это полный капец, — раскрыл подробности отношений Шепс. — Он знает мои слабые места какие-то, я знаю его слабые места. И в моменте ссоры, какого-то конфликта, не всегда удается себя контролировать.

Во время съемок второго сезона «Битвы сильнейших» Александр мечтает о финале, где они встретятся с братом лицом к лицу. По его словам Шепса, это было бы действительно интересное сражение, в отличие от финала прошлого сезона. По результатам голосования в нем победил Влад Череватый, но экстрасенс разделил победу с Олегом.

— Это такая лояльная победа была. Они там разошлись чуть-чуть в баллах, — категоричен Александр. — Мне кажется, он (Олег Шепс. — Прим. ред.) пожалел о своем решении. Он был настолько уверен в своей победе в этот момент, что просто растерялся.

Сам Александр, несмотря на братскую любовь, уступать он не намерен, как и повторять благородный жест Череватого.