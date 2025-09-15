Россиян ждут помехи на экранах телевизоров: когда ждать и с чем это связано

На телеэкранах России могут появиться помехи. Их стоит ожидать с 27 сентября по 20 октября. Проблему анонсировали в пресс-службе Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС).
«С 27 сентября над Россией будет наблюдаться осенняя интерференция. [Это] случается дважды в год и длится три недели, начиная от дней осеннего и весеннего равноденствия. Солнце раз в сутки оказывается на одной линии со спутником связи и приемной земной станцией. Это может приводить к единичным случаям кратковременного „замерзания“ или пропадания картинки», — пояснили в пресс-службе компании.
Интерференция — сезонное явление, при котором Солнце, спутник связи и приемная антенна наземного ретранслятора выстраиваются на одной линии. В результате на экранах могут появляться едва различимые «шумы» изображения и звука. В пик солнечной интерференции возможно полное пропадание теле- и радиосигнала.
В РТРС уточнили, что современные технологии сводят влияние интерференции к минимуму и делают ее незаметной для подавляющего большинства телезрителей. К тому же связисты подготовили альтернативные источники сигнала. На них будут переключать трансляцию. В итоге вероятность столкнуться с помехами при просмотре телеканалов в составе мультиплексов цифрового эфирного телевидения стремится к нулю.