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Развлечения Покупали билеты на почте: 10 ярославцев выиграли миллионные призы в лотерею

Покупали билеты на почте: 10 ярославцев выиграли миллионные призы в лотерею

Что известно о победителях

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3 комментария

В регионе было 10 счастливчиков, выигравших шестизначные призы

Источник:

10 жителей Ярославской области в 2024 году выиграли в лотерею миллионные призы. Речь идет о тех, кто покупал билеты бренда «Национальная лотерея». Аналитики привели данные по региону с 2022 года.

— Двое из десяти победителей выиграли по одному миллиону рублей в новогоднем тираже нашей флагманской лотереи «Мечталлион» 1 января 2024 года. Все они купили билеты в отделениях Почты России Ярославской области, — рассказали в пресс-службе «Национальной лотереи».

В целом по стране в праздничном тираже выиграли призы в один миллион рублей 453 победителя.

«Национальная лотерея» (новый бренд государственных лотерей, организованных Минфином России) осуществляет деятельность, направленную на развитие лотерейного рынка России. Кстати, счастливчикам на руки достается не вся сумма выигрыша. От нее нужно заплатить налог — 13%. Если куш превысит 5 миллионов рублей — 15%.

— Еще четыре миллионера разделили между собой суперприз 100 миллионов рублей, разыгранный на 34-м ходу игры. 3 миллиона 519 тысяч 375 билетов стали выигрышными, а всего было разыграно 972 миллиона 759 тысяч рублей, — рассказали в «Национальной лотерее».

Ранее ярославна рассказывала, как выиграла 23 миллиона рублей. Покупала она, кстати, тоже билет от «Национальной лотереи». Есть и счастливчики, сорвавшие куш с помощью билетов «Столото». Бывший строитель из Ярославской области так недавно принес домой полмиллиона рублей.

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Комментарии
3
Гость
3 часа
срочно все на почту!
Гость
2 часа
Теперь все побежим за билетами
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