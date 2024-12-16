Танцевали и срывали голоса под любимые хиты: ярославцы зажгли на концерте SHAMAN'а. Фоторепортаж
Публикуем самые яркие кадры с выступления артиста
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В эти выходные ярославцы зажигали на концерте SHAMAN'а (6+) в КЗЦ «Миллениум». Ажиотаж был такой, что Ярослав Дронов провел в столице Золотого кольца два выступления подряд — 14 и 15 декабря. В оба дня был аншлаг, практически все билеты раскупили еще задолго до самого мероприятия.
Фотограф 76.RU Кирилл Поверинов собрал самые яркие кадры с выступления Ярослава Дронова.
Еще до начала концерта зрители фотографировались в холле КЗЦ «Миллениум». Кто-то выбрал локацией уже наряженную елку, а другие предпочитали баннер с изображением SHAMAN'а.
Некоторые еще до начала выступления приобрели мерч исполнителя. Цены там были разные: например, обложку на паспорт можно было купить за тысячу рублей. А вот за футболку нужно отдать больше двух.
Своим выходом SHAMAN устроил фурор. Певец прошел через зрительский зал с высоко поднятым флагом России. Люди пытались прикоснуться к артисту, но охрана мягко отодвигала их.
В онлайн-трансляции мы показывали, как проходил концерт. На видео попали трогательные моменты с выступления.