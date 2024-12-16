Танцевали и срывали голоса под любимые хиты: ярославцы зажгли на концерте SHAMAN'а. Фоторепортаж

В эти выходные ярославцы зажигали на концерте SHAMAN'а (6+) в КЗЦ «Миллениум». Ажиотаж был такой, что Ярослав Дронов провел в столице Золотого кольца два выступления подряд — 14 и 15 декабря. В оба дня был аншлаг, практически все билеты раскупили еще задолго до самого мероприятия.