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Развлечения фоторепортаж Танцевали и срывали голоса под любимые хиты: ярославцы зажгли на концерте SHAMAN'а. Фоторепортаж

Танцевали и срывали голоса под любимые хиты: ярославцы зажгли на концерте SHAMAN'а. Фоторепортаж

Публикуем самые яркие кадры с выступления артиста

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23 комментария

SHAMAN провел в Ярославле два концерта подряд

Источник:

В эти выходные ярославцы зажигали на концерте SHAMAN'а (6+) в КЗЦ «Миллениум». Ажиотаж был такой, что Ярослав Дронов провел в столице Золотого кольца два выступления подряд — 14 и 15 декабря. В оба дня был аншлаг, практически все билеты раскупили еще задолго до самого мероприятия.

Фотограф 76.RU Кирилл Поверинов собрал самые яркие кадры с выступления Ярослава Дронова.

Люди делали много фотографий в этот день

Источник:

Снимки останутся на память

Источник:

Еще до начала концерта зрители фотографировались в холле КЗЦ «Миллениум». Кто-то выбрал локацией уже наряженную елку, а другие предпочитали баннер с изображением SHAMAN'а.

Приобрести можно было разные товары

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Некоторые еще до начала выступления приобрели мерч исполнителя. Цены там были разные: например, обложку на паспорт можно было купить за тысячу рублей. А вот за футболку нужно отдать больше двух.

Практически все места в зале были заняты

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Исполнитель вышел на сцену через зрительский зал

Источник:

Своим выходом SHAMAN устроил фурор. Певец прошел через зрительский зал с высоко поднятым флагом России. Люди пытались прикоснуться к артисту, но охрана мягко отодвигала их.

На концерте были не только ярославцы. Посмотреть на звезду приезжали люди из других регионов

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Для этого концерта Ярослав выбрал майку с российским триколором

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Световых эффектов было много

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SHAMAN презентовал свою новую программу «Победа!» на концерте в Ярославле

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Во время выступления певец не стоял на месте

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А зрители ловили каждое его движение

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Люди поднимали над головой флаги

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Только посмотрите, как горят глаза зрителей

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На концерте были и юные гости

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Ярослав обращался к публике и сказал, что на сцене в Ярославле чувствует себя как дома

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Для одного из образов SHAMAN вышел в рубашке нараспашку

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Организаторы не поскупились на спецэффекты

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Под одну из песен зрители поднялись с мест и танцевали

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Люди признавались, что срывали голоса, подпевая исполнителю

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Ну и куда же без памятных видео?

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Люди в зале показывали свою любовь исполнителю

Источник:

Певец не впервые проводил концерт в Ярославле

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На выступление пришли даже те, кто уже ходил на концерт в 2023 году

Источник:

В конце концерта Ярослав поклонился публике

Источник:

В онлайн-трансляции мы показывали, как проходил концерт. На видео попали трогательные моменты с выступления.

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Концерт SHAMAN Зрители Выступление КЗЦ Миллениум
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Комментарии
23
Гость
2 часа
Молодёжи на фото не много, уже радует.
Гость
2 часа
Только бабки и деды наполнили зал, и явно не на свои пенсионные..))
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