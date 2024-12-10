«Народная любовь греет»: SHAMAN откровенно рассказал про развод, потери и планы на новогоднюю ночь

Артист рассказал, что развод и смерти сотрудников дались ему нелегко Источник: Лина Саитова / 116.RU











Ярославцы устроили ажиотаж на концерты (6+) SHAMAN'a. Певец выступит в столице Золотого кольца два дня подряд — 14 и 15 декабря в КЗЦ «Миллениум».

Поклонники начали раскупать билеты за месяц до приезда артиста. По данным на 10 декабря, мест на оба концерта почти не осталось. Большая часть залов раскуплена. И это при том, что цены на билеты варьировались от 2,4 до 6,5 тысячи рублей.

На днях, 8 декабря, Ярослав Дронов (настоящее имя SHAMAN'a. — Прим. ред.) дал сольник в Казани. Нашим коллегам из 116.RU удалось пообщаться с артистом до концерта. Честно про развод, потерю близких и планы на новогодние праздники — в этом материале.

История успеха SHAMAN'a Узнать SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) получил узнаваемость в России благодаря патриотическим песням, известен хитами «Встанем» (6+), «Я русский» (6+), «Мой бой» (6+) и другими. На YouTube-канале SHAMAN'а под клипами — десятки миллионов просмотров. Клип на песню «Встанем» Ярослав опубликовал за день до начала специальной военной операции на Украине. Отметим, что в день присоединения новых территорий, 30 сентября 2022 года, молодой блондин исполнил гимн России вместе с президентом Владимиром Путиным на сцене на Красной площади.

«У меня было несколько непростых моментов»

SHAMAN'a удалось поймать в гримерке за несколько минут до начала концерта в Казани. Ярослав с радостью ответил на все вопросы, был вежлив и лаконичен.

Говоря о том, что отдыха ему в декабре не видать, SHAMAN отметил, что это всегда самый суетливый месяц года. Да и сам 2024-й у певца выдался, мягко говоря, непростым.

— Год високосный был. И, подводя его итоги, могу сказать, что у меня было несколько непростых моментов, нервяков, сложных ситуаций, потерь. Летом умер мой художник по свету, с которым мы очень многое сделали, концептуально всё прорабатывали. Молодой мужчина, 34 года ему всего было. Потом у меня произошел развод, через месяц после этого умер мой руководитель пресс-службы Антон. Ему тоже было всего 40 лет… — рассказал артист.

Напомним, пресс-секретарь певца Антон Коробков-Землянский неожиданно умер в начале ноября. Он проводил субботний вечер дома со своей женой, и ближе к полуночи ему стало плохо. Несмотря на трагедию, SHAMAN не смог даже на день остановить концертную деятельность или сделать перерыв, пришлось соблюдать все рабочие договоренности.

SHAMAN выступил в Казани 8 декабря Источник: Лина Саитова / 116.RU











— Работу же никто не отменял: перелеты, концерты, корпоративы, интервью. После смерти Антона на следующий день у меня был концерт в Липецке. Было такое потрясение у меня, отыграл концерт, сел в машину и поехал в Москву. Проводил Антона в последний путь и сразу же после этого сел в машину и поехал в Тамбов. Потому что меня там с концертом ждали. Без передышки, получается, — вздохнул Дронов.

Артист старается относиться к такому сумасшедшему графику жизни и работы по-философски.

— Всё, что нас не убивает, делает нас сильнее. И потом есть же такая фраза: «Бог не дает нам больше, чем мы можем выдержать». Народная любовь греет, мотивирует. Когда ты уже превращаешь свое дело не просто в творчество, а в какую-то высшую цель служения людям, понимаешь, что они счастливы, улыбаются, это придает сил. Что тебе верят, тебе доверяют, относятся с уважением, — говорит Ярослав.

Концертные костюмы SHAMAN'a Источник: Лина Саитова / 116.RU











Также артист рассказал о своих планах на приближающийся Новый год. По словам Дронова, покой ему только снится, и он практически на 100% уверен, что в последнюю ночь уходящего года он, как и всегда, будет работать.

— Для музыканта работа в новогоднюю ночь — это традиция, это хорошо. Хотя я задумываюсь о том, чтобы однажды сказать себе: «Стоп». И хотя бы один раз нормально отметить, я вообще не помню, когда это было в последний раз. Просто дома, в кругу близких. Но в этом году, думаю, я, как всегда, буду на сцене, — отметил музыкант.

Ярослав поделился с нами воспоминаниями о своем прошлом Новом годе, который был не менее занятой, чем предстоящий.

— Я встретил его в машине. Отработал концерт, закрытое мероприятие, и после этого сел в автомобиль — ехать наконец домой, и в дороге встретил 2024-й. Дома оказался где-то к часу ночи только, — рассказал Дронов.