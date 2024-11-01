НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

пасмурно, снег с дождем

ощущается как -2

0 м/c,

 733мм 93%
Подробнее
3 Пробки
USD 97,44
EUR 105,84
Новый склад под Ярославлем
Как подготовить машину к зиме
Задержка авиарейса
Владелец музея устроил драку
Почему нет отопления
Законы ноября
Психолог — о школьных туалетах
Хеллоуин в школах
Экс-депутат спалил ресторан
Развлечения тест Сложный тест по географии: правильно ответить сможет лишь один ярославец из ста

Сложный тест по географии: правильно ответить сможет лишь один ярославец из ста

Проверьте, что вы знаете о странах и их столицах

308
Написать комментарий

Узнайте, насколько хорошо вы знаете мир!

В мире так много удивительных стран и их столиц, но насколько хорошо вы их знаете? Мы подготовили сложные вопросы, с ответами на которые даже у опытных путешественников возникнут трудности. Механика этого теста проста: мы вам — название страны, а вы выбираете правильный, на ваш взгляд, ответ. Или, может быть, вы всё и так знаете? Давайте проверим!

ТЕСТПройден 76 раз
1 / 11

Непал

  • Тхимпху

  • Катманду

  • Дакка

2 / 11

Уганда

  • Найроби

  • Кампала

  • Хартум

3 / 11

Мали

  • Бамако

  • Ниамей

  • Уагадугу

4 / 11

Парагвай

  • Лима

  • Сантьяго

  • Асунсьон

5 / 11

Сомали

  • Могадишо

  • Богота

  • Ашхабад

6 / 11

Мальдивы

  • Гавана

  • Мале

  • Манагуа

7 / 11

Венесуэла

  • Бразилиа

  • Буэнос-Айрес

  • Каракас

8 / 11

Сенегал

  • Дакар

  • Рабат

  • Нджамена

9 / 11

Исландия

  • Дублин

  • Осло

  • Рейкьявик

10 / 11

Белиз

  • Тегусигальпа

  • Бельмопан

  • Сан-Сальвадор

11 / 11

Иордания

  • Маскат

  • Амман

  • Исламабад

ПО ТЕМЕ
Тест Тест по географии Знания Мир Страны Столица Южная Африка Северная африка Южная Америка География Европа
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
1 минута
9/11 Белиз и Уганда промахнулся.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Многим девушкам тут нравится»: как россиянка работает в стрип-клубе — откровенная история
Анонимное мнение
Мнение
«Териберка впечатлила меньше всего». Колонка туристки о невероятном путешествии в Мурманскую область
Серафима Путиева
Мнение
«Придется снижать цены»: миллиардер — о том, что ждет рынок недвижимости в 2025 году
Анонимное мнение
Мнение
«Питаться в кафе дешевле, чем дома». Как россиянка живет в «городе пенсионеров» во Вьетнаме
Анонимное мнение
Мнение
«Ипотеки нет»: какие остались способы купить квартиру при новой ставке ЦБ
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление