Сложный тест по географии: правильно ответить сможет лишь один ярославец из ста

В мире так много удивительных стран и их столиц, но насколько хорошо вы их знаете? Мы подготовили сложные вопросы, с ответами на которые даже у опытных путешественников возникнут трудности. Механика этого теста проста: мы вам — название страны, а вы выбираете правильный, на ваш взгляд, ответ. Или, может быть, вы всё и так знаете? Давайте проверим!