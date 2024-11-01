Гороскоп на ноябрь от Тамары Глобы: кого ждет успех, а кого — сплошные подвохи

— Удачное время для заработков, но в то же время будьте внимательны к тому, что могут быть и финансовые провалы. Это конец первой декады, начало второй декады, числа вокруг середины ноября, когда нужно быть внимательным к техническим вопросам и избегать дорог, а также начало третьей декады, — перечисляет Тамара Глоба. — Это время, когда договоренности первой декады месяца могут измениться, но вы не очень много потеряете. Начиная со второй декады придет период, когда близкие женщины будут поддерживать вас, будут новые знакомства, новые возможности. Хорошее время для творчества и заработков.