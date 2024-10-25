«Сначала думал, что мошенники»: заводчанин из Тутаева снялся в шоу Андрея Малахова

Александр Уваров из Тутаева снялся в шоу Андрея Малахова Источник: Песни от всей души / Vk.com











62-летний Александр Уваров из Тутаева Ярославской области стал участником программы «Песни от всей души» на телеканале «Россия 1». В эфир выпуск с его участием вышел 20 октября.

«Песни от всей души» (12+) — шоу, выходящее по воскресеньям на телеканале «Россия 1». За круглым столом в студии собираются талантливые люди со всех уголков страны, чтобы рассказать свои истории, поделиться воспоминаниями и исполнить любимые всеми песни.

Вопрос про личную жизнь оказался неожиданным

Александр спел песню «Шалунья осень» (музыка Владимира Алмазова, слова Татьяны Штерн) (12+). В зрительном зале его поддерживала возлюбленная Валентина, с которой герой программы прожил уже 22 года.

— Мне сказали, что он так и не сделал вам предложение за эти 20 лет? Как так? — обратился Андрей Малахов и к Валентине, и к Александру одновременно.

— Я хочу еще 20 лет прожить, а потом еще 20 лет. И сделаем предложение. У нас выдержка идет такая, — улыбнулся ярославец.

— Не обидно? — спросил Малахов у Валентины.

— Нам и так хорошо, некоторые расписанные разводятся, а мы живем, — ответила она.

Александр Уваров признался порталу 76.RU, что этот вопрос ведущего застал его врасплох:

— Перед съемками говорили, что спросят, как я начал петь. А в итоге про семейные дела зашла речь. Мы не знали, что и сказать. Я спросил потом у редакторов, как так вышло. Они сказали, что и сами не знают, что ведущий будет говорить и спрашивать.

Тот неловкий момент, когда спросили про личное Источник: программа «Песни от всей души» на телеканале «Россия 1», выпуск от 20.10.2024











Как попал на программу

Впрочем, и на саму программу, по словам тутаевца, он попал неожиданно для самого себя:

— Еще летом мне позвонила редактор программы. Оказалось, искали песни про осень. И ей попалась в интернете запись моего выступления. Я как раз исполнял «Шалунью осень». Она узнала в тутаевском Дворце культуры мой телефон и связалась. Я, честно сказать, не очень хотел ехать. Меня с места трудно сдвинуть. В начале вообще подумал, что это какие-то мошенники. Но в конце концов меня уговорили, — рассказал Александр.

Интересно, что пению участник шоу нигде не учился. Он 46 лет отработал на Тутаевском моторном заводе, где до этого трудились и его родители.

— Раньше, еще в 70-е годы, гонялся за новыми пластинками. Тогда были популярны группы «Синяя птица», «Веселые ребята», «Лейся песня». Найдешь, слушаешь и подпеваешь. Потом в школьном ансамбле выступал, в армии был запевалой. Везде песня помогала. После были другие заботы. А в 1996 году товарищ меня вытащил на сцену нашего Дома культуры. Мы на празднике решили спеть под баян. Спели один раз, потом еще один. В результате мне предложили выступать в городском клубе. На первом сольном концерте был аншлаг. С тех пор сольные концерты устраиваю каждый год. Людям нравится. Меня приглашают петь на праздниках, в День города, — поделился Александр.

Снялся в майке с завода

Съемки для проекта «Песни от всей души» начались еще 1 сентября. Группа программы приехала в Тутаев. Александр снова хотел отказаться: заболел — нос заложило, горло болело. Но телевизионщики снова уговорили.

— Снимали почти целый день. Жена сготовила обед, накормили их. Долго искали, что мне надеть. У меня целая куча штанов, футболок. Но везде есть какой-то логотип. А этого нельзя. Я всё перемерял — не подходит, хоть иди покупай новое. Еле нашел какие-то драные штаны, черную майку с завода. В них и снялся, — вспоминает участник «Песен от всей души».

В Тутаеве записали небольшой ролик о жизни Александра. Он показал свой дом, который был построен еще в 1904 году, прекрасный вид на Волгу, открывающийся из окна, продемонстрировал, как делает фирменную кабачковую икру по семейному рецепту, похвастался заготовками.

— А самое ценное — это вино, которое я делаю из вишни, смородины, крыжовника. Андрей, я налью бутылочку и привезу на программу, попробуешь, — пообещал тутаевец на записи.

И слово свое сдержал.

— А как же? Я много всего привез — и икру, и лечо, и помидоры, и перцы. Сначала хотел всё это на программе вручить, но потом решил, что после записи подарю, чтобы с банками не возиться. Андрей всё принял, заулыбался, поблагодарил. А непосредственно во время записи мы с женой преподнесли ему картину с видом Тутаева, которую написала сама Валентина, — рассказал Александр.

В Тутаеве Александр показал свой дом, познакомил съемочную группу с отцом Источник: программа «Песни от всей души» на телеканале «Россия 1», выпуск от 20.10.2024











Как проходили съемки

Съемки самого шоу проходили 27 сентября. До столицы Александра и его группу поддержки довезли за счет телеканала, бесплатно заселили в гостиницу, обеспечили питанием. А вот из-за костюма опять пришлось поволноваться. Все концертные наряды тутаевца съемочная группа отмела: оказались слишком яркими. В итоге Александр выступал в запасной рубахе, которую он прихватил.

Номер участника из Ярославской области открыл программу. Остальные артисты, по его словам, побоялись петь первыми, и он решил вызваться.

— Зато потом спокойно сидел, — объяснил Александр.

В целом, по его словам, всё прошло весело и по-доброму. Александр не пожалел, что согласился поучаствовать.

— Я вообще думал, что такое только во сне может присниться. И сейчас-то не верю, что был там. В Тутаеве меня и раньше многие знали, а сейчас еще больше узнают.