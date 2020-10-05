Школьников трех регионов отправляют на дистант из-за коронавируса

В Москве из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией школы переведут на дистанционное обучение, сообщили в Министерстве просвещения. Аналогичное решение было принято еще по двум регионам.

— Прогнозировать то, как это будет развиваться дальше, достаточно сложно, потому что мы видим, что ситуация с заболеванием абсолютно различна в разных регионах. У нас есть информация, и мы ее проверяем сегодня — это Сахалин, Ульяновская область. И точно подтверждённая информация — это Москва, — цитирует «Интерфакс» замминистра Виктора Басюка.