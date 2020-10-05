5 октября понедельник
СЕЙЧАС +15°С
usd 78.09
eur 91.58
СрочноРезкий всплеск пневмонии и новые ограничения

Все новости

Все новости

Школьников трех регионов отправляют на дистант из-за коронавируса

Об этом сообщили в Минпросвещения

845
Обсудить

Поделиться

Даты перехода на удаленку определит руководство этих регионов

Даты перехода на удаленку определит руководство этих регионов

В Москве из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией школы переведут на дистанционное обучение, сообщили в Министерстве просвещения. Аналогичное решение было принято еще по двум регионам.

— Прогнозировать то, как это будет развиваться дальше, достаточно сложно, потому что мы видим, что ситуация с заболеванием абсолютно различна в разных регионах. У нас есть информация, и мы ее проверяем сегодня — это Сахалин, Ульяновская область. И точно подтверждённая информация — это Москва, — цитирует «Интерфакс» замминистра Виктора Басюка.

Даты перехода на дистанционку определит руководство этих регионов. Пока Москва заявляла только о том, что столичные школьники отправятся на длинные каникулы — две недели вместо традиционной одной.

Обновлено 13.10 МСК: Минпросвещения опровергло информацию о переходе школ на дистант. Минпросвещения РФ проверяет информацию о переводе российских школ на дистанционное обучение, но «таких решений пока нет».

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

детишколадистанткоронавирус
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе.Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (0)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!