В шести садиках Ярославской области выявили коронавирус. Список

Коронавирус выявили в шести садиках Ярославской области
В Ярославской области на 15 сентября семь групп в шести детских садах закрыто на карантин по коронавирусу. Об этом сообщил региональный департамент образования. COVID-19 выявлен только у одного ребенка - в поселке Юбилейном Рыбинского района. В остальных случаях положительный тест на коронавирус зафиксирован у работников садиков.
В каких садиках закрыты группы из-за коронавируса:
- детский сад №209 Ярославля (1 группа);
- детский сад №61 Ярославля (1 группа);
- детский сад №175 Ярославля (1 группа);
- детский сад №109 Ярославля (1 группа);
- начальная школа-детский сад в поселке Юбилейном Рыбинского района (1 группа);
- детский сад №19 в деревне Коленово Ростовского района (2 группы).
Напомним, также на 15 сентября в Ярославской области переведены на дистанционное обучение ученики 29 классов в школах.