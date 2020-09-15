В шести садиках Ярославской области выявили коронавирус. Список

В Ярославской области на 15 сентября семь групп в шести детских садах закрыто на карантин по коронавирусу. Об этом сообщил региональный департамент образования. COVID-19 выявлен только у одного ребенка - в поселке Юбилейном Рыбинского района. В остальных случаях положительный тест на коронавирус зафиксирован у работников садиков.



В каких садиках закрыты группы из-за коронавируса:



детский сад №209 Ярославля (1 группа);



детский сад №61 Ярославля (1 группа);

