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В шести садиках Ярославской области выявили коронавирус. Список

Но болеют в основном не дети, а сотрудники

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В ярославских садиках семь групп закрыто на карантин&nbsp;

В ярославских садиках семь групп закрыто на карантин 

Коронавирус выявили в шести садиках Ярославской области

В Ярославской области на 15 сентября семь групп в шести детских садах закрыто на карантин по коронавирусу. Об этом сообщил региональный департамент образования. COVID-19 выявлен только у одного ребенка - в поселке Юбилейном Рыбинского района. В остальных случаях положительный тест на коронавирус зафиксирован у работников садиков.

В каких садиках закрыты группы из-за коронавируса:

  • детский сад №209 Ярославля (1 группа);
  • детский сад №61 Ярославля (1 группа);
  • детский сад №175 Ярославля (1 группа);
  • детский сад №109 Ярославля (1 группа);
  • начальная школа-детский сад в поселке Юбилейном Рыбинского района (1 группа);
  • детский сад №19 в деревне Коленово Ростовского района (2 группы).

Напомним, также на 15 сентября в Ярославской области переведены на дистанционное обучение ученики 29 классов в школах.

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садикикоронавирус
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