В Ярославской области 29 классов перевели на дистанционное обучение: полный список школ

В Ярославской области 29 классов перевели на дистанционное обучение
Департамент образования Ярославской области озвучил данные о классах, закрытых на карантин из-за коронавируса. На 15 сентября таких классов в регионе зафиксировано 29 в 15 школах. В их число входит и Горкинская школа в Переславском районе, которая полностью переведена на дистанционное обучение.
— Всего в области COVID-19 выявлен у 22 школьников, 616 учащихся переведены на дистанционное обучение, — пояснили в департаменте.
В каких школах классы переведены на дистант:
- Ярославль: № 4 (2 класса), № 9 (2 класса), № 13 (2 класса), № 18 (1 класс), № 21 (2 класса), № 23 (2 класса), № 26 (1 класс), № 37 (1 класс), № 48 (1 класс), № 70 (1 класс), № 76 (1 класс);
- Рыбинск: № 2 (кадетский корпус) (1 класс), № 24 (1 класс);
- Некоузский район: Некоузская школа (2 класса);
- Переславский район: Горкинская школа (закрыта полностью, 9 классов).
Кроме того, по одной группе закрыто в Пошехонской школе-интернате, Рыбинских школах-интернатах № 1 и 2. В них заболело по одному воспитаннику.
Напомним, 14 сентября сообщалось о 17 закрытых классах и одной школе.