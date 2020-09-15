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Срочно29 классов на дистанте - полный список

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В Ярославской области 29 классов перевели на дистанционное обучение: полный список школ

Также из-за коронавируса закрыты группы в трёх школах-интернатах

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В Ярославской области коронавирус обнаружен в 15 школах

В Ярославской области коронавирус обнаружен в 15 школах

В Ярославской области 29 классов перевели на дистанционное обучение

Департамент образования Ярославской области озвучил данные о классах, закрытых на карантин из-за коронавируса. На 15 сентября таких классов в регионе зафиксировано 29 в 15 школах. В их число входит и Горкинская школа в Переславском районе, которая полностью переведена на дистанционное обучение.

— Всего в области COVID-19 выявлен у 22 школьников, 616 учащихся переведены на дистанционное обучение, — пояснили в департаменте.

В каких школах классы переведены на дистант:

  • Ярославль: № 4 (2 класса), № 9 (2 класса), № 13 (2 класса), № 18 (1 класс), № 21 (2 класса), № 23 (2 класса), № 26 (1 класс), № 37 (1 класс), № 48 (1 класс), № 70 (1 класс), № 76 (1 класс);
  • Рыбинск: № 2 (кадетский корпус) (1 класс), № 24 (1 класс);
  • Некоузский район: Некоузская школа (2 класса);
  • Переславский район: Горкинская школа (закрыта полностью, 9 классов).

Кроме того, по одной группе закрыто в Пошехонской школе-интернате, Рыбинских школах-интернатах № 1 и 2. В них заболело по одному воспитаннику.

Напомним, 14 сентября сообщалось о 17 закрытых классах и одной школе.

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