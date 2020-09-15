В Ярославской области 29 классов перевели на дистанционное обучение: полный список школ

Департамент образования Ярославской области озвучил данные о классах, закрытых на карантин из-за коронавируса. На 15 сентября таких классов в регионе зафиксировано 29 в 15 школах. В их число входит и Горкинская школа в Переславском районе, которая полностью переведена на дистанционное обучение.



— Всего в области COVID-19 выявлен у 22 школьников, 616 учащихся переведены на дистанционное обучение, — пояснили в департаменте.



В каких школах классы переведены на дистант:

