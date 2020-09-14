Назвали школы Ярославля, где из-за коронавируса ввели дистант. Список

Назвали школы Ярославля, где из-за коронавируса ввели дистант
В Департаменте образования Ярославской области назвали школы Ярославля, где выявлены случаи коронавируса и часть учеников переведена на дистанционное обучение. Это школы № 4, 9, 13, 18, 21, 23, 37, 48, 76.
— Главные способы профилактики — разобщение детей, контроль за их самочувствием, соблюдение гигиены, — отметила первый заместитель директора Департамента образования Светлана Астафьева. — Гибкое ступенчатое расписание, разные входы в школу, отдельные помещения для каждого класса позволяют минимизировать количество контактов. Тем не менее в случае выявления заболевания для предотвращения распространения инфекции обучение временно переводится в дистанционный формат, а в школе проводятся все необходимые дезинфекционные и противоэпидемические мероприятия.
Напомним, всего на 14 сентября на карантин из-за коронавируса в регионе закрыто 17 классов. Кроме Ярославля есть случаи в Рыбинске, Некоузском районе. Кроме того, целую школу отправили на дистант в Переславском районе. Положительные тесты на COVID-19 выявлены в общей сложности у 20 учеников и 24 педагогов.