Назвали школы Ярославля, где из-за коронавируса ввели дистант. Список

В Департаменте образования Ярославской области назвали школы Ярославля, где выявлены случаи коронавируса и часть учеников переведена на дистанционное обучение. Это школы № 4, 9, 13, 18, 21, 23, 37, 48, 76.



— Главные способы профилактики — разобщение детей, контроль за их самочувствием, соблюдение гигиены, — отметила первый заместитель директора Департамента образования Светлана Астафьева. — Гибкое ступенчатое расписание, разные входы в школу, отдельные помещения для каждого класса позволяют минимизировать количество контактов. Тем не менее в случае выявления заболевания для предотвращения распространения инфекции обучение временно переводится в дистанционный формат, а в школе проводятся все необходимые дезинфекционные и противоэпидемические мероприятия.

