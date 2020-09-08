Класс поделили на «синих» и «белых», «синих» отправили домой: как начался учебный год в разных странах

Перед началом этого учебного года школы по всему миру ввели новые правила. В России кабинеты обрабатывают хлоркой после каждого урока, а перемены теперь проводятся не для всех, а для каждого класса по отдельности.
В Италии, наиболее пострадавшей этой весной от коронавируса, все ученики должны соблюдать дистанцию в один метр. А там, где это невозможно, — надевать маски, пишет местный портал Corriere. А в Испании ученики старше шести лет должны носить маски и мыть руки минимум пять раз в день, сообщает газета ABC.
Мы спросили родителей, чьи семьи живут в разных странах, о том, как их встретили местные школы. Они рассказали нам, как дробят классы и чуть что отправляют на дистант.
Израиль: одноклассников заставили учиться в разные смены
— В этом году мы до последнего не были уверены, что дети пойдут в школу. Каждый день в Израиле регистрируют больше трех тысяч заболевших коронавирусом, так что эпидемиологическая ситуация в стране далеко не безоблачная. Тем не менее первого сентября мои дети провели в классах и были этому очень рады после месяцев скучания дома, — рассказывает Ая Шафран, мама семиклассницы Юны и девятиклассника Егора, они живут в городе Беэр-Шева на юге Израиля. — Чтобы как-то предотвратить распространение болезни, школы пошли на разные ухищрения. В основном классы, в которых учится больше 18 человек, разделили на две группы. Например, класс моего сына поделен на «синих» и «белых» (цвета израильского флага). Неделю «синие» учатся в первую смену, с 08:10 до 10:30, а «белые» — во вторую смену с 10:30 до 13:20 (плюс у них есть возможность оставаться на дополнительные занятия). Следующую неделю группы меняются местами и так далее.
Я слышала и про другие схемы. Например, где-то дети разделились по дням: три дня в неделю группа приходит на занятия, другие три дня учится в зуме. Кроме того, в этом году отменились всякие приветственные слова и дружное стояние под гимн (практикуется вместо линейки), ученикам запретили праздно шататься по школе, вне класса (а иногда и в классе), все должны сидеть в масках и так далее.
Заметно, что начало учебного года в этом году сопровождается большим «балаганом» (израильское слово), чем обычно. Несколько школ в нашем городе уже через пару дней после открытия отправились на карантин. И всё равно мы уже так устали сидеть дома и бояться, что предпочли бы свистопляску с обучением в классе скучным и плохо организованным урокам через интернет.
Южная Корея: государственные школы на дистанционке, частные — учатся очно, но в масках
— В Корее сейчас вторая волна коронавируса, поэтому государственные школы вернулись к дистанционному обучению до 11 сентября. Скорее всего, его потом снова продлят, — рассказывает Максим Яшин, преподаватель Русской гимназии в городе Пусан. — Небольшие школы численностью до 60 человек (как правило, частные) могут самостоятельно решать, переходить на дистант или нет. Но если дети ходят в школу, они обязаны быть в масках и пользоваться санитайзером, соблюдать правила социального дистанцирования.
Интернациональные школы — в основном американские, куда ходят дети большинства иностранцев, и некоторые корейские — ввели так называемое гибридное обучение: два дня в неделю офлайн и три дня на дистанционке. Переделывают расписание, класс сидит в одном кабинете и никуда не выходит, еду нужно брать с собой в ланч-боксах, физкультура проходит только на улицах. Детям это не нравится. Родителям тоже не нравится, так как в семьях иностранцев обычно работают и мама, и папа. В корейских семьях, как правило, мама сидит дома, не работает. Поэтому корейские дети могут себе позволить оставаться дома и учиться дистанционно — с мамой, а дети иностранцев не могут.
Есть еще шесть русских школ. Мы полностью перешли на дистанционное обучение и теперь в принципе не будем заниматься офлайн, только удаленно — к нам пришло много детей из других городов Кореи. Другие школы тоже перешли на удаленку, но многим родителям это не нравится. Потому что в русские школы ходят дети русскоязычных родителей, в том числе из стран СНГ. А такие родители по восемь-двенадцать часов в сутки работают на заводах, им просто некогда заниматься с детьми. Поэтому они очень недовольны.
Выполнение правил жестко контролируется: школы проверяют. Если найдут нарушения, то школа может быть закрыта. А вообще, в целом по всему миру со школами творится бардак. Я летом участвовал в международной конференции, где были представители русских школ в разных странах мира — от Франции до острова Маврикий. Везде коронавирус показал, что система образования, которая годами работала по накатанной программе, оказалась не готова к таким вызовам.
Новая Зеландия: родителей пускают в школу только по записи
1 сентября в Новой Зеландии был обычным днем — в этой стране учебный год начинается в конце января. В этом году школы дважды закрывались на локдаун, последний раз сразу на 2,5 недели. Учеба продолжалась дистанционно через zoom, у многих школ оформлены подписки на образовательные платформы, на которых можно тренировать чтение, счет (речь идет о начальной школе). У старших школьников просто были онлайн-уроки, — говорит Ольга Сурганова, мама второклассника и десятиклассника, они живут в Окленде. — Сейчас многие школьники ходят в масках, хотя для детей это необязательно. Маски обязательны в Новой Зеландии только в общественном транспорте.
В школах идут обычные занятия, но для того чтобы на территорию прошли родители, нужно либо записаться и составить свои данные на бумаге, либо использовать приложение на телефоне. И то, и другое не занимает много времени. Еще одно ограничение: в нашей школе отменили развлекательные мероприятия — типа дня хот-догов и дискотеки. Но скоро вроде бы планируется провести фестиваль любимых книг. Дети будут приходить в костюмах любимых литературных героев. Так что не могу сказать, что дети как-то страдают в нынешней ситуации.
Сейчас в Новой Зеландии выявляют по 5–7 случаев коронавируса в день — это немного, поэтому никакой паники нет. Когда началась пандемия, в стране ввели локдаун на два месяца — ввели четвертый уровень опасности, никто не работал, платили пособие 80% от зарплаты. Потом вируса не было вообще, но люди приезжали из-за границы и привозили вирус снова. В результате снова пошли заражения. В конце августа заболело 15 человек, снова объявили локдаун на 2,5 недели, и мы все сидели дома. Теперь есть новые заболевшие, которые ранее контактировали с больными, но все их контакты отследили и отправили на карантин. Все соблюдают правила — мыть руки, носить маски, не собираться более десяти человек.
Бельгия: младшие классы вне карантина
— Учебный год у нас начался традиционно, дети ходят в школы. Единственное, все ученики от 12 лет должны быть в масках — даже во время уроков. В школах сделаны разметки, напоминающие о социальной дистанции. Классы проветриваются, всегда нужно мыть руки, — рассказывает Оксана Пономарева. — Весной, когда началась пандемия, всех школьников, кроме младших классов, перевели на дистант. Это было очень тяжело: огромная нагрузка на родителей, фидбэк от учителя онлайн получить невозможно. Младшие классы так и ходили в школу — тут считается, что дети менее подвержены вирусу и переносят его бессимптомно.
Германия: вузы перевели на дистант, школы еще держатся
— Обучение в школах стартует с 8 сентября. Всё открыто, но по-прежнему действует масочный режим, правило социальной дистанции и дезинфекции. Если у ребенка есть какие-то симптомы коронавируса, семью просят оставаться дома, — рассказывает Анастасия Мельникова, сейчас она живет и учится в Мюнхене. — Летом некоторые частные школы Мюнхена учились понедельно: семь дней онлайн, еще семь — офлайн. Что касается университетов, то большая часть ушла на дистант. В нашем вузе оставили только маленькую часть очных занятий, на которые мы должны ходить небольшими группами.