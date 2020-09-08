Класс поделили на «синих» и «белых», «синих» отправили домой: как начался учебный год в разных странах

Мы спросили родителей, чьи семьи живут в разных странах, о том, как их встретили местные школы. Они рассказали нам, как дробят классы и чуть что отправляют на дистант.



Израиль: одноклассников заставили учиться в разные смены

— В этом году мы до последнего не были уверены, что дети пойдут в школу. Каждый день в Израиле регистрируют больше трех тысяч заболевших коронавирусом, так что эпидемиологическая ситуация в стране далеко не безоблачная. Тем не менее первого сентября мои дети провели в классах и были этому очень рады после месяцев скучания дома, — рассказывает Ая Шафран, мама семиклассницы Юны и девятиклассника Егора, они живут в городе Беэр-Шева на юге Израиля. — Чтобы как-то предотвратить распространение болезни, школы пошли на разные ухищрения. В основном классы, в которых учится больше 18 человек, разделили на две группы. Например, класс моего сына поделен на «синих» и «белых» (цвета израильского флага). Неделю «синие» учатся в первую смену, с 08:10 до 10:30, а «белые» — во вторую смену с 10:30 до 13:20 (плюс у них есть возможность оставаться на дополнительные занятия). Следующую неделю группы меняются местами и так далее.