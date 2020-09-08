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Класс поделили на «синих» и «белых», «синих» отправили домой: как начался учебный год в разных странах

Кто сидит на уроках в масках, а кто даже не думает возвращаться с дистанта?

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Некоторые школы настолько суровы, что не дают снять маску даже во время урока

Некоторые школы настолько суровы, что не дают снять маску даже во время урока

Перед началом этого учебного года школы по всему миру ввели новые правила. В России кабинеты обрабатывают хлоркой после каждого урока, а перемены теперь проводятся не для всех, а для каждого класса по отдельности.

В Италии, наиболее пострадавшей этой весной от коронавируса, все ученики должны соблюдать дистанцию в один метр. А там, где это невозможно, — надевать маски, пишет местный портал Corriere. А в Испании ученики старше шести лет должны носить маски и мыть руки минимум пять раз в день, сообщает газета ABC.

Мы спросили родителей, чьи семьи живут в разных странах, о том, как их встретили местные школы. Они рассказали нам, как дробят классы и чуть что отправляют на дистант.

Израиль: одноклассников заставили учиться в разные смены

— В этом году мы до последнего не были уверены, что дети пойдут в школу. Каждый день в Израиле регистрируют больше трех тысяч заболевших коронавирусом, так что эпидемиологическая ситуация в стране далеко не безоблачная. Тем не менее первого сентября мои дети провели в классах и были этому очень рады после месяцев скучания дома, — рассказывает Ая Шафран, мама семиклассницы Юны и девятиклассника Егора, они живут в городе Беэр-Шева на юге Израиля. — Чтобы как-то предотвратить распространение болезни, школы пошли на разные ухищрения. В основном классы, в которых учится больше 18 человек, разделили на две группы. Например, класс моего сына поделен на «синих» и «белых» (цвета израильского флага). Неделю «синие» учатся в первую смену, с 08:10 до 10:30, а «белые» — во вторую смену с 10:30 до 13:20 (плюс у них есть возможность оставаться на дополнительные занятия). Следующую неделю группы меняются местами и так далее.

Я слышала и про другие схемы. Например, где-то дети разделились по дням: три дня в неделю группа приходит на занятия, другие три дня учится в зуме. Кроме того, в этом году отменились всякие приветственные слова и дружное стояние под гимн (практикуется вместо линейки), ученикам запретили праздно шататься по школе, вне класса (а иногда и в классе), все должны сидеть в масках и так далее.

Израильские школьники с весны сидели дома. С сентября им разрешили вернуться в школы, правда, даже классы разделили на смены

Израильские школьники с весны сидели дома. С сентября им разрешили вернуться в школы, правда, даже классы разделили на смены

Заметно, что начало учебного года в этом году сопровождается большим «балаганом» (израильское слово), чем обычно. Несколько школ в нашем городе уже через пару дней после открытия отправились на карантин. И всё равно мы уже так устали сидеть дома и бояться, что предпочли бы свистопляску с обучением в классе скучным и плохо организованным урокам через интернет.

Южная Корея: государственные школы на дистанционке, частные — учатся очно, но в масках

— В Корее сейчас вторая волна коронавируса, поэтому государственные школы вернулись к дистанционному обучению до 11 сентября. Скорее всего, его потом снова продлят, — рассказывает Максим Яшин, преподаватель Русской гимназии в городе Пусан. — Небольшие школы численностью до 60 человек (как правило, частные) могут самостоятельно решать, переходить на дистант или нет. Но если дети ходят в школу, они обязаны быть в масках и пользоваться санитайзером, соблюдать правила социального дистанцирования.

Интернациональные школы — в основном американские, куда ходят дети большинства иностранцев, и некоторые корейские — ввели так называемое гибридное обучение: два дня в неделю офлайн и три дня на дистанционке. Переделывают расписание, класс сидит в одном кабинете и никуда не выходит, еду нужно брать с собой в ланч-боксах, физкультура проходит только на улицах. Детям это не нравится. Родителям тоже не нравится, так как в семьях иностранцев обычно работают и мама, и папа. В корейских семьях, как правило, мама сидит дома, не работает. Поэтому корейские дети могут себе позволить оставаться дома и учиться дистанционно — с мамой, а дети иностранцев не могут.

Государственные школы Южной Кореи так и сидят на дистанционном обучении

Государственные школы Южной Кореи так и сидят на дистанционном обучении

Есть еще шесть русских школ. Мы полностью перешли на дистанционное обучение и теперь в принципе не будем заниматься офлайн, только удаленно — к нам пришло много детей из других городов Кореи. Другие школы тоже перешли на удаленку, но многим родителям это не нравится. Потому что в русские школы ходят дети русскоязычных родителей, в том числе из стран СНГ. А такие родители по восемь-двенадцать часов в сутки работают на заводах, им просто некогда заниматься с детьми. Поэтому они очень недовольны.

Выполнение правил жестко контролируется: школы проверяют. Если найдут нарушения, то школа может быть закрыта. А вообще, в целом по всему миру со школами творится бардак. Я летом участвовал в международной конференции, где были представители русских школ в разных странах мира — от Франции до острова Маврикий. Везде коронавирус показал, что система образования, которая годами работала по накатанной программе, оказалась не готова к таким вызовам.

Новая Зеландия: родителей пускают в школу только по записи

1 сентября в Новой Зеландии был обычным днем — в этой стране учебный год начинается в конце января. В этом году школы дважды закрывались на локдаун, последний раз сразу на 2,5 недели. Учеба продолжалась дистанционно через zoom, у многих школ оформлены подписки на образовательные платформы, на которых можно тренировать чтение, счет (речь идет о начальной школе). У старших школьников просто были онлайн-уроки, — говорит Ольга Сурганова, мама второклассника и десятиклассника, они живут в Окленде. — Сейчас многие школьники ходят в масках, хотя для детей это необязательно. Маски обязательны в Новой Зеландии только в общественном транспорте.

В школах идут обычные занятия, но для того чтобы на территорию прошли родители, нужно либо записаться и составить свои данные на бумаге, либо использовать приложение на телефоне. И то, и другое не занимает много времени. Еще одно ограничение: в нашей школе отменили развлекательные мероприятия — типа дня хот-догов и дискотеки. Но скоро вроде бы планируется провести фестиваль любимых книг. Дети будут приходить в костюмах любимых литературных героев. Так что не могу сказать, что дети как-то страдают в нынешней ситуации.

В Новой Зеландии спокойно находиться в школе могут только дети — взрослых пускают только по записи

В Новой Зеландии спокойно находиться в школе могут только дети — взрослых пускают только по записи

Сейчас в Новой Зеландии выявляют по 5–7 случаев коронавируса в день — это немного, поэтому никакой паники нет. Когда началась пандемия, в стране ввели локдаун на два месяца — ввели четвертый уровень опасности, никто не работал, платили пособие 80% от зарплаты. Потом вируса не было вообще, но люди приезжали из-за границы и привозили вирус снова. В результате снова пошли заражения. В конце августа заболело 15 человек, снова объявили локдаун на 2,5 недели, и мы все сидели дома. Теперь есть новые заболевшие, которые ранее контактировали с больными, но все их контакты отследили и отправили на карантин. Все соблюдают правила — мыть руки, носить маски, не собираться более десяти человек.

Бельгия: младшие классы вне карантина

— Учебный год у нас начался традиционно, дети ходят в школы. Единственное, все ученики от 12 лет должны быть в масках — даже во время уроков. В школах сделаны разметки, напоминающие о социальной дистанции. Классы проветриваются, всегда нужно мыть руки, — рассказывает Оксана Пономарева. — Весной, когда началась пандемия, всех школьников, кроме младших классов, перевели на дистант. Это было очень тяжело: огромная нагрузка на родителей, фидбэк от учителя онлайн получить невозможно. Младшие классы так и ходили в школу — тут считается, что дети менее подвержены вирусу и переносят его бессимптомно.

Германия: вузы перевели на дистант, школы еще держатся

— Обучение в школах стартует с 8 сентября. Всё открыто, но по-прежнему действует масочный режим, правило социальной дистанции и дезинфекции. Если у ребенка есть какие-то симптомы коронавируса, семью просят оставаться дома, — рассказывает Анастасия Мельникова, сейчас она живет и учится в Мюнхене. — Летом некоторые частные школы Мюнхена учились понедельно: семь дней онлайн, еще семь — офлайн. Что касается университетов, то большая часть ушла на дистант. В нашем вузе оставили только маленькую часть очных занятий, на которые мы должны ходить небольшими группами.

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