В Ярославле закроют железнодорожный колледж

В Ярославле закрывают железнодорожный колледж как самостоятельное учебное заведение. Его присоединят к Ярославскому градостроительному колледжу.
— Такое решение принято на основе анализа перспектив развития образовательных организаций, — объяснила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. — Наша задача — обеспечить студентам региона условия для получения качественного образования, при этом учитывая потребность экономики в соответствующих специалистах и квалифицированных рабочих.
Реорганизация завершится к 1 сентября. К счастью, для студентов ничего не поменяется. Все, кто учится сейчас в Ярославском железнодорожном колледже, смогут продолжить освоение выбранной профессии. Более того, по словам руководителя департамента образования, студенты-железнодорожники смогут пользоваться современным многофункциональным центром прикладных квалификаций градостроительного колледжа. Также после слияния учебных учреждений студенты железнодорожного колледжа смогут жить в общежитии градостроительного колледжа.