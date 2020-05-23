23 мая суббота
СЕЙЧАС +6°С
usd 71.88
eur 78.44
Тема дня Сколько пациентов умерли в COVID-отделениях

Все новости

Все новости
Образование Обзор

Все колледжи, техникумы и училища города: куда пойти учиться после 9-го класса в Ярославле

Скоро в колледжах начнется прием документов — самое время выбрать профессию по душе

1 328
3 Обсудить

Поделиться

Уже сразу после школы можно найти себе любимое дело и зарабатывать

Уже сразу после школы можно найти себе любимое дело и зарабатывать

Учебный год вот-вот закончится, а значит, многие выпускники Ярославской области столкнутся с нелегким выбором профессии. Для тех, кто после 9-го класса решил не продолжать обучение в школе и готов осваивать профессию, мы собрали в список все среднеспециальные учебные заведения города.

Определяйтесь с профессией и начинайте готовить документы на поступление. Кстати, у каждого учебного учреждения сроки приема документов отличаются.

Обратите внимание! Чтобы было легче найти желаемую специальность из предложенного списка, рекомендуем воспользоваться поиском по странице (клавиши Ctrl + F на вашей клавиатуре).

Дизайн, музыка, искусство

Ярославское музыкальное училище им. Л. В. Собинова

Специальности:

  • инструментальное исполнительство;
  • вокальное искусство;
  • хоровое дирижирование;
  • теория музыки.

Сроки приема документов: с 15 июня по 10 августа.

Адрес: ул. Собинова, д. 5.

Почта: muzsob@mail.ru.

Телефон: 72–93–36.

Ярославское художественное училище

Специальности:

  • дизайн;
  • живопись.

Сроки приема документов: с 20 июня по 10 августа.

Адрес: ул. Большая Фёдоровская, д. 27.

Почта: artacademy@list.ru.

Телефон: (4852) 42–96–90.

Ярославский колледж культуры

Специальности:

  • народное художественное творчество;
  • социально-культурная деятельность;
  • музыкальное искусство эстрады;
  • сольное и хоровое народное пение;
  • музыкальное звукооператорское мастерство;
  • декоративно-прикладное искусство и народные промыслы.

Сроки приема документов: с 25 мая по 10 августа.

Адрес: ул. Ньютона, 30а.

Почта: info@yarcult.ru.

Телефон: (4852) 47–97–44.

Проверьте, может быть, у вас талант?

Проверьте, может быть, у вас талант?

Строительство

Ярославский градостроительный колледж

Специальности:

  • строительство и эксплуатация зданий и сооружений;
  • монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции;
  • управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома;
  • теплоснабжение и теплотехническое оборудование;
  • земельно-имущественные отношения;
  • информационные системы обеспечения градостроительной деятельности;
  • информационные системы и программирование;
  • сетевое и системное администрирование;
  • обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем;
  • туризм;
  • экономика и бухгалтерский учет;
  • право и организация социального обеспечения;
  • архитектура;
  • реклама;
  • дизайн;
  • слесарь по ремонту путевых машин и механизмов;
  • оператор дефектоскопной тележки;
  • проводник пассажирского вагона, билетный кассир, проводник по сопровождению грузов и спецвагонов;
  • помощник машиниста электровоза, помощник машиниста тепловоза, слесарь по ремонту подвижного состава.

Сроки приема документов: с 20 июня по 15 августа.

Адрес: ул. Чайковского, 55.

Почта: ychcenter@mail.ru.

Телефон: 8 (4852) 77–20–20.

Ярославский колледж гостиничного и строительного сервиса

Специальности:

  • гостиничный сервис;
  • сварщик;
  • мастер по обработке цифровой информации;
  • мастер сухого строительства;
  • мастер отделочных строительных работ;
  • мастер жилищно-коммунального хозяйства;
  • основное общее образование.

Сроки приема документов: с 20 мая по 15 августа.

Адрес: ул. Чкалова, д. 34.

Почта: yakgiss@mail.ru.

Телефон: 32–00–37.

Строительная сфера обычно держится стабильнее многих

Строительная сфера обычно держится стабильнее многих

Сфера услуг

Ярославский колледж индустрии питания

Специальности:

  • технология продукции общественного питания;
  • повар, кондитер;
  • организация обслуживания в общественном питании;
  • информационные системы;
  • экономика и бухгалтерский учёт;
  • мастер обработки цифровой информации.

Сроки приема документов: с 15 июня по 14 августа.

Адрес: ул. Советская, д. 77 / ул. Угличская, д. 24.

Почта: yar-kip_comis_2020@mail.ru.

Телефон: 8 (4852) 30–91–26.

Повара — волшебники, они радуют людей вкусненьким

Повара — волшебники, они радуют людей вкусненьким

Ярославский технологический колледж

Специальности:

  • сервис домашнего и коммунального хозяйства;
  • парикмахерское искусство;
  • страховое дело;
  • прикладная информатика;
  • коммерция;
  • реклама;
  • право и организация социального обеспечения;
  • банковское дело;
  • товароведение и экспертиза качества потребительских товаров;
  • операционная деятельность в логистике;
  • экономика и бухгалтерский учет;
  • компьютерные сети.

Сроки приема документов: с 19 июня по 15 августа.

Адрес: ул. Советская, 80.

Почта: ktorg@mubint.ru.

Телефон: (4852) 31–42–43.

Колледж управления и профессиональных технологий

Специальности:

  • социальный работник;
  • парикмахер;
  • графический дизайнер;
  • конструирование, моделирование и технология швейных изделий;
  • аддитивные технологии;
  • банковское дело;
  • экономика и бухгалтерский учёт;
  • туризм;
  • реклама;
  • операционная деятельность в логистике;
  • правоохранительная деятельность;
  • информационные системы и программирование;
  • коммерция;
  • страховое дело;
  • коммерция.

Сроки приема документов: с 20 июня по 15 августа.

Адрес: Тутаевское шоссе д. 31а.

Почта: ytuipt@yandex.ru.

Телефон: 8 (4852) 55–19–66.

Ярославский торгово-экономический колледж

Специальности:

  • коммерция;
  • технология продукции общественного питания;
  • организация обслуживания в общественном питании;
  • операционная деятельность в логистике;
  • товароведение и экспертиза качества потребительских товаров;
  • экономика и бухгалтерский учет;
  • документационное обеспечение управления и архивоведение;
  • туризм;
  • страховое дело;
  • гостиничное дело;
  • финансы;
  • поварское и кондитерское дело.

Сроки приема документов: с 1 июня по 1 декабря.

Адрес: ул. Большие Полянки, д. 5.

Почта: yatec2015@mail.ru.

Телефон: (4852)44–24–83.

Ярославский колледж сервиса и дизайна

Специальности:

  • технология парикмахерского искусства;
  • парикмахерское искусство;
  • прикладная эстетика;
  • гостиничное дело;
  • декоративно-прикладное искусство и народные промыслы;
  • дизайн;
  • парикмахер;
  • портной.

Сроки приема документов: с 18 июня по 15 августа.

Адрес: ул. Автозаводская, д. 5/1.

Почта: yaksid@inbox.ru.

Телефон: 8 (4852) 94–22–83.

Рабочие специальности

Ярославский политехнический колледж

Специальности:

  • организация перевозок и управление на транспорте;
  • техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей;
  • мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей;
  • автомеханик;
  • сварщик;
  • основное общее образование;
  • маляр;
  • рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий;
  • кухонный рабочий.

Сроки приема документов: с 1 июня по 14 августа.
Адрес: ул. Павлова, д. 6.

Почта: pu-24@bk.ru.

Телефон: (4852) 26–06–13.

Ярославский автомеханический колледж

Специальности:

  • техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования;
  • монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования;
  • технология машиностроения;
  • техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;
  • программирование в компьютерных системах;
  • компьютерные системы и комплексы;
  • операционная деятельность в логистике;
  • электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
  • мастер по обработке цифровой информации;
  • автомеханик;
  • слесарь по ремонту строительных машин;
  • станочник;
  • наладчик станков и оборудования в механообработке.

Сроки приема документов: с 12 июня по 15 августа.

Адрес: ул. Советская, д. 7.

Почта: avtomeh@bk.ru.

Телефон: 8–901–199–50–53.

После автомеханического без работы не останешься

После автомеханического без работы не останешься

Ярославский техникум радиоэлектроники и телекоммуникаций

Специальности:

  • монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств;
  • инфокоммуникационные сети и системы связи;
  • документационное обеспечение управления и архивоведение;
  • техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники;
  • электромеханик по торговому и холодильному оборудованию;
  • монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов.

Сроки приема документов: с 1 июня по 17 августа.

Адрес: г. Ярославль, пос. Октябрьский, д. 19.

Почта: tehnikum@yartrt.ru.

Телефон: 8–961–022–65–07.

Ярославский профессиональный колледж № 21

Специальности:

  • технология продукции общественного питания;
  • сварочное производство;
  • компьютерные сети;
  • наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования;
  • мастер по обработке цифровой информации;
  • повар, кондитер;
  • автомеханик;
  • сварщик.

Сроки приема документов: с 20 июня по 15 августа.

Адрес: ул. Корабельная д. 7.

Почта: prof_kol_21@mail.ru.

Телефон: 8 (485) 246–28–04.

Ярославский промышленно-экономический колледж

Специальности:

  • автоматизация технологических процессов и производств;
  • информационные системы;
  • компьютерные системы и комплексы;
  • информационные системы и программирование;
  • монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования;
  • монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования;
  • автоматизация технологических процессов и производств;
  • оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств;
  • слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике;
  • технология аналитического контроля химических соединений;
  • аналитический контроль качества химических соединений;
  • переработка нефти и газа;
  • биохимическое производство;
  • оператор нефтепереработки;
  • лаборант-аналитик;
  • лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства;
  • экономика и бухгалтерский учет;
  • страховое дело;
  • банковское дело;
  • право и организация социального обеспечения.

Сроки приема документов: с 15 июня по 15 августа.

Адрес: ул. Гагарина, 8.

Почта: priem@ypec.ru.

Телефон: 8 (4852) 44–44–63.

Монтажники всегда нужны на рынке труда

Монтажники всегда нужны на рынке труда

Коммерция, право, банковское дело

Колледж ЯрГУ имени Демидова

Специальности:

  • земельно-имущественные отношения;
  • право и организация социального обеспечения;
  • информационные системы;
  • информационные системы;
  • радиоаппаратостроение;
  • сети связи и системы коммутации;
  • земельно-имущественные отношения;
  • экономика и бухгалтерский учет;
  • банковское дело;
  • коммерция;
  • право и организация социального обеспечения;
  • гостиничный сервис;
  • туризм;
  • сервис домашнего и коммунального хозяйства;
  • садово-парковое и ландшафтное строительство;
  • документационное обеспечение управления и архивоведение.

Сроки приема документов: с 20 июня по 31 августа.

Адрес: ул. Кирова, д. 8/10.

Почта: priem@uniyar.ac.ru.

Телефон: (4852)30–32–10, 78–85–33.

Банковское дело — всегда будет работа

Банковское дело — всегда будет работа

Медицина и образование:

Ярославский медицинский колледж

Специальности:

  • лечебное дело;
  • сестринское дело;
  • акушерское дело.

Сроки приема документов: с 19 июня по 10 августа.

Адрес: ул. Гагарина, 10/16.

Почта: yarmedkol@mail.ru.

Телефон: 8 (485) 248–05–10.

Ярославский педагогический колледж

Специальности:

  • преподавание в начальных классах;
  • дошкольное образование;
  • физическая культура;
  • коррекционная педагогика в начальном образовании.

Сроки приема документов: с 20 июня по 15 августа.
Адрес: ул. Маланова, д. 12а.
Почта: yar_pk@mail.ru.
Телефон: 8 (4852) 32–64–14.

Многие еще в школе хотят стать учителями

Многие еще в школе хотят стать учителями

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

колледжучилищеЯрославльвыпускники
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (3)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!