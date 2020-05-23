Все колледжи, техникумы и училища города: куда пойти учиться после 9-го класса в Ярославле

Учебный год вот-вот закончится, а значит, многие выпускники Ярославской области столкнутся с нелегким выбором профессии. Для тех, кто после 9-го класса решил не продолжать обучение в школе и готов осваивать профессию, мы собрали в список все среднеспециальные учебные заведения города.
Определяйтесь с профессией и начинайте готовить документы на поступление. Кстати, у каждого учебного учреждения сроки приема документов отличаются.
Обратите внимание! Чтобы было легче найти желаемую специальность из предложенного списка, рекомендуем воспользоваться поиском по странице (клавиши Ctrl + F на вашей клавиатуре).
Дизайн, музыка, искусство
Ярославское музыкальное училище им. Л. В. Собинова
Специальности:
- инструментальное исполнительство;
- вокальное искусство;
- хоровое дирижирование;
- теория музыки.
Сроки приема документов: с 15 июня по 10 августа.
Адрес: ул. Собинова, д. 5.
Почта: muzsob@mail.ru.
Телефон: 72–93–36.
Ярославское художественное училище
Специальности:
- дизайн;
- живопись.
Сроки приема документов: с 20 июня по 10 августа.
Адрес: ул. Большая Фёдоровская, д. 27.
Почта: artacademy@list.ru.
Телефон: (4852) 42–96–90.
Ярославский колледж культуры
Специальности:
- народное художественное творчество;
- социально-культурная деятельность;
- музыкальное искусство эстрады;
- сольное и хоровое народное пение;
- музыкальное звукооператорское мастерство;
- декоративно-прикладное искусство и народные промыслы.
Сроки приема документов: с 25 мая по 10 августа.
Адрес: ул. Ньютона, 30а.
Почта: info@yarcult.ru.
Телефон: (4852) 47–97–44.
Строительство
Ярославский градостроительный колледж
Специальности:
- строительство и эксплуатация зданий и сооружений;
- монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции;
- управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома;
- теплоснабжение и теплотехническое оборудование;
- земельно-имущественные отношения;
- информационные системы обеспечения градостроительной деятельности;
- информационные системы и программирование;
- сетевое и системное администрирование;
- обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем;
- туризм;
- экономика и бухгалтерский учет;
- право и организация социального обеспечения;
- архитектура;
- реклама;
- дизайн;
- слесарь по ремонту путевых машин и механизмов;
- оператор дефектоскопной тележки;
- проводник пассажирского вагона, билетный кассир, проводник по сопровождению грузов и спецвагонов;
- помощник машиниста электровоза, помощник машиниста тепловоза, слесарь по ремонту подвижного состава.
Сроки приема документов: с 20 июня по 15 августа.
Адрес: ул. Чайковского, 55.
Почта: ychcenter@mail.ru.
Телефон: 8 (4852) 77–20–20.
Ярославский колледж гостиничного и строительного сервиса
Специальности:
- гостиничный сервис;
- сварщик;
- мастер по обработке цифровой информации;
- мастер сухого строительства;
- мастер отделочных строительных работ;
- мастер жилищно-коммунального хозяйства;
- основное общее образование.
Сроки приема документов: с 20 мая по 15 августа.
Адрес: ул. Чкалова, д. 34.
Почта: yakgiss@mail.ru.
Телефон: 32–00–37.
Сфера услуг
Ярославский колледж индустрии питания
Специальности:
- технология продукции общественного питания;
- повар, кондитер;
- организация обслуживания в общественном питании;
- информационные системы;
- экономика и бухгалтерский учёт;
- мастер обработки цифровой информации.
Сроки приема документов: с 15 июня по 14 августа.
Адрес: ул. Советская, д. 77 / ул. Угличская, д. 24.
Почта: yar-kip_comis_2020@mail.ru.
Телефон: 8 (4852) 30–91–26.
Ярославский технологический колледж
Специальности:
- сервис домашнего и коммунального хозяйства;
- парикмахерское искусство;
- страховое дело;
- прикладная информатика;
- коммерция;
- реклама;
- право и организация социального обеспечения;
- банковское дело;
- товароведение и экспертиза качества потребительских товаров;
- операционная деятельность в логистике;
- экономика и бухгалтерский учет;
- компьютерные сети.
Сроки приема документов: с 19 июня по 15 августа.
Адрес: ул. Советская, 80.
Почта: ktorg@mubint.ru.
Телефон: (4852) 31–42–43.
Колледж управления и профессиональных технологий
Специальности:
- социальный работник;
- парикмахер;
- графический дизайнер;
- конструирование, моделирование и технология швейных изделий;
- аддитивные технологии;
- банковское дело;
- экономика и бухгалтерский учёт;
- туризм;
- реклама;
- операционная деятельность в логистике;
- правоохранительная деятельность;
- информационные системы и программирование;
- коммерция;
- страховое дело;
- коммерция.
Сроки приема документов: с 20 июня по 15 августа.
Адрес: Тутаевское шоссе д. 31а.
Почта: ytuipt@yandex.ru.
Телефон: 8 (4852) 55–19–66.
Ярославский торгово-экономический колледж
Специальности:
- коммерция;
- технология продукции общественного питания;
- организация обслуживания в общественном питании;
- операционная деятельность в логистике;
- товароведение и экспертиза качества потребительских товаров;
- экономика и бухгалтерский учет;
- документационное обеспечение управления и архивоведение;
- туризм;
- страховое дело;
- гостиничное дело;
- финансы;
- поварское и кондитерское дело.
Сроки приема документов: с 1 июня по 1 декабря.
Адрес: ул. Большие Полянки, д. 5.
Почта: yatec2015@mail.ru.
Телефон: (4852)44–24–83.
Ярославский колледж сервиса и дизайна
Специальности:
- технология парикмахерского искусства;
- парикмахерское искусство;
- прикладная эстетика;
- гостиничное дело;
- декоративно-прикладное искусство и народные промыслы;
- дизайн;
- парикмахер;
- портной.
Сроки приема документов: с 18 июня по 15 августа.
Адрес: ул. Автозаводская, д. 5/1.
Почта: yaksid@inbox.ru.
Телефон: 8 (4852) 94–22–83.
Рабочие специальности
Ярославский политехнический колледж
Специальности:
- организация перевозок и управление на транспорте;
- техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей;
- мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей;
- автомеханик;
- сварщик;
- основное общее образование;
- маляр;
- рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий;
- кухонный рабочий.
Сроки приема документов: с 1 июня по 14 августа.
Адрес: ул. Павлова, д. 6.
Почта: pu-24@bk.ru.
Телефон: (4852) 26–06–13.
Ярославский автомеханический колледж
Специальности:
- техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования;
- монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования;
- технология машиностроения;
- техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;
- программирование в компьютерных системах;
- компьютерные системы и комплексы;
- операционная деятельность в логистике;
- электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
- мастер по обработке цифровой информации;
- автомеханик;
- слесарь по ремонту строительных машин;
- станочник;
- наладчик станков и оборудования в механообработке.
Сроки приема документов: с 12 июня по 15 августа.
Адрес: ул. Советская, д. 7.
Почта: avtomeh@bk.ru.
Телефон: 8–901–199–50–53.
Ярославский техникум радиоэлектроники и телекоммуникаций
Специальности:
- монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств;
- инфокоммуникационные сети и системы связи;
- документационное обеспечение управления и архивоведение;
- техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники;
- электромеханик по торговому и холодильному оборудованию;
- монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов.
Сроки приема документов: с 1 июня по 17 августа.
Адрес: г. Ярославль, пос. Октябрьский, д. 19.
Почта: tehnikum@yartrt.ru.
Телефон: 8–961–022–65–07.
Ярославский профессиональный колледж № 21
Специальности:
- технология продукции общественного питания;
- сварочное производство;
- компьютерные сети;
- наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования;
- мастер по обработке цифровой информации;
- повар, кондитер;
- автомеханик;
- сварщик.
Сроки приема документов: с 20 июня по 15 августа.
Адрес: ул. Корабельная д. 7.
Почта: prof_kol_21@mail.ru.
Телефон: 8 (485) 246–28–04.
Ярославский промышленно-экономический колледж
Специальности:
- автоматизация технологических процессов и производств;
- информационные системы;
- компьютерные системы и комплексы;
- информационные системы и программирование;
- монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования;
- монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования;
- автоматизация технологических процессов и производств;
- оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств;
- слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике;
- технология аналитического контроля химических соединений;
- аналитический контроль качества химических соединений;
- переработка нефти и газа;
- биохимическое производство;
- оператор нефтепереработки;
- лаборант-аналитик;
- лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства;
- экономика и бухгалтерский учет;
- страховое дело;
- банковское дело;
- право и организация социального обеспечения.
Сроки приема документов: с 15 июня по 15 августа.
Адрес: ул. Гагарина, 8.
Почта: priem@ypec.ru.
Телефон: 8 (4852) 44–44–63.
Коммерция, право, банковское дело
Колледж ЯрГУ имени Демидова
Специальности:
- земельно-имущественные отношения;
- право и организация социального обеспечения;
- информационные системы;
- информационные системы;
- радиоаппаратостроение;
- сети связи и системы коммутации;
- земельно-имущественные отношения;
- экономика и бухгалтерский учет;
- банковское дело;
- коммерция;
- право и организация социального обеспечения;
- гостиничный сервис;
- туризм;
- сервис домашнего и коммунального хозяйства;
- садово-парковое и ландшафтное строительство;
- документационное обеспечение управления и архивоведение.
Сроки приема документов: с 20 июня по 31 августа.
Адрес: ул. Кирова, д. 8/10.
Почта: priem@uniyar.ac.ru.
Телефон: (4852)30–32–10, 78–85–33.
Медицина и образование:
Ярославский медицинский колледж
Специальности:
- лечебное дело;
- сестринское дело;
- акушерское дело.
Сроки приема документов: с 19 июня по 10 августа.
Адрес: ул. Гагарина, 10/16.
Почта: yarmedkol@mail.ru.
Телефон: 8 (485) 248–05–10.
Ярославский педагогический колледж
Специальности:
- преподавание в начальных классах;
- дошкольное образование;
- физическая культура;
- коррекционная педагогика в начальном образовании.
Сроки приема документов: с 20 июня по 15 августа.
Адрес: ул. Маланова, д. 12а.
Почта: yar_pk@mail.ru.
Телефон: 8 (4852) 32–64–14.