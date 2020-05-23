Все колледжи, техникумы и училища города: куда пойти учиться после 9-го класса в Ярославле

Учебный год вот-вот закончится, а значит, многие выпускники Ярославской области столкнутся с нелегким выбором профессии. Для тех, кто после 9-го класса решил не продолжать обучение в школе и готов осваивать профессию, мы собрали в список все среднеспециальные учебные заведения города.



Определяйтесь с профессией и начинайте готовить документы на поступление. Кстати, у каждого учебного учреждения сроки приема документов отличаются.

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