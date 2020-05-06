Школу № 33, лицей № 86 и Провинциальный колледж в Ярославле решено передать в собственность Ярославской области. Эти учебные учреждения вошли в перечень базовых школ РАН. И теперь, по поручению правительства России, должны перейти под контроль региональных властей.



— Передача этих образовательных учреждений в собственность Ярославской области позволит обеспечить повышение качества образования и его доступности для обучающихся, которые ориентированы на освоение научных знаний и достижений науки, создать максимально благоприятные условия для выявления и обучения талантливых детей, — отметила директор департамента образования Ярославля Елена Иванова на заседании комиссии муниципалитета по вопросам управления и распоряжения муниципальной собственностью 6 мая.

