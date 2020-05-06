Школу № 33, лицей № 86 и Провинциальный колледж в Ярославле решено передать в собственность Ярославской области. Эти учебные учреждения вошли в перечень базовых школ РАН. И теперь, по поручению правительства России, должны перейти под контроль региональных властей.
— Передача этих образовательных учреждений в собственность Ярославской области позволит обеспечить повышение качества образования и его доступности для обучающихся, которые ориентированы на освоение научных знаний и достижений науки, создать максимально благоприятные условия для выявления и обучения талантливых детей, — отметила директор департамента образования Ярославля Елена Иванова на заседании комиссии муниципалитета по вопросам управления и распоряжения муниципальной собственностью 6 мая.
Директор областного департамента образования Ирина Лобода добавила, что в школах будет наращиваться материально-техническая база, будет идти большая работа по повышению квалификации педагогов. Полученный опыт хотят транслировать и в другие школы Ярославля.
— Порядок приема детей в эти учебные учреждения останется прежним, — также пояснила Лобода.
Предполагается, что передача учреждений с муниципального на областной уровень произойдет с началом нового учебного года. Это позволит сэкономить в городском бюджете 27 миллионов рублей в год, которые тратились на содержание заведений.