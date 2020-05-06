6 мая среда
СЕЙЧАС +21°С
usd 72.73
eur 79.12
Тема дня Коронавирус в Ярославле: умер фельдшер со скорой
СЕЙЧАС +21°С
usd 72.73
eur 79.12
СЕЙЧАС +21°С
usd 72.73
eur 79.12

Все новости

Все новости
Три учебных заведения Ярославля отдадут в областную собственность

Три учебных заведения Ярославля отдадут в областную собственность

Школу № 33, лицей № 86 и Провинциальный колледж в Ярославле решено передать в собственность Ярославской области. Эти учебные учреждения вошли в перечень базовых школ РАН. И теперь, по поручению правительства России, должны перейти под контроль региональных властей.

— Передача этих образовательных учреждений в собственность Ярославской области позволит обеспечить повышение качества образования и его доступности для обучающихся, которые ориентированы на освоение научных знаний и достижений науки, создать максимально благоприятные условия для выявления и обучения талантливых детей, — отметила директор департамента образования Ярославля Елена Иванова на заседании комиссии муниципалитета по вопросам управления и распоряжения муниципальной собственностью 6 мая.

Директор областного департамента образования Ирина Лобода добавила, что в школах будет наращиваться материально-техническая база, будет идти большая работа по повышению квалификации педагогов. Полученный опыт хотят транслировать и в другие школы Ярославля.

— Порядок приема детей в эти учебные учреждения останется прежним, — также пояснила Лобода.

Предполагается, что передача учреждений с муниципального на областной уровень произойдет с началом нового учебного года. Это позволит сэкономить в городском бюджете 27 миллионов рублей в год, которые тратились на содержание заведений.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

школа 33лицей 86провинциальный колледжперечень базовых школ РАН
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (0)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!