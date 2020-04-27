Министр просвещения РФ: «ЕГЭ состоится, даже если сроки экзаменов еще раз придется отложить»

Министр просвещения Сергей Кравцов в интервью «Коммерсанту» рассказал, для кого дистанционное образование обернулось шоком, какие трудности удаленка вызвала в школах и почему нельзя будет зачислить выпускников в вузы только на основании аттестата.
Решение перейти на удаленку Сергей Кравцов объяснил однозначной позицией министерства: «Учебный год можно наверстать, экзамены пересдать, а жизнь и здоровье никто не вернет». Домашнее обучение сочли лучшим вариантом в условиях, когда никто не знает, «как будет развиваться ситуация».
— Конечно, не все школы и не все учителя были к этому готовы. Для многих семей это оказалось шоком. Вы думаете, я этого не знаю? Моя дочь точно так же мучилась с онлайн-платформами, которые всякий раз зависали из-за перегрузки. Проблем с учебой возникло много. Но зато у нас, слава богу, пока нет случаев тяжелой вирусной болезни среди школьников.
«Это непростое решение значительно сократило риски заражения детей, учителей и их семей»
Сергей Кравцов, министр просвещения РФ
Технические проблемы, которые возникают до сих пор, министр объяснил тем, что никто в министерстве не видел картину целиком. Не до конца понимали, какие возможности по дистанционной учебе есть у школ. С одной стороны, в России есть образовательные порталы, платформы и электронные дневники. С другой, их нельзя назвать неотъемлемой частью учебы, потому что всё внедрялось постепенно, чтобы у всех участников образовательного процесса было время привыкнуть.
— Да и необходимости не было переводить учебный процесс полностью в интернет. Зачем в обычное время заменять реальную среднюю школу какими-то онлайн-курсами? Но тут школы пришлось в буквальном смысле закрыть и в течение нескольких дней пересадить всю страну из-за парт, если так можно выразиться, на электронные площадки. Конечно, это получилось далеко не сразу и не везде, — рассказал Сергей Кравцов.
К серьезным нагрузкам (в России 16,5 миллиона школьников, более 1 миллиона учителей и свыше 40 тысяч школ), из-за которых сервисы периодически зависают, добавилась другая проблема: не у каждой семьи есть необходимые гаджеты, чтобы обеспечить ребенку минимальное образование. Несмотря на это, в министерстве не собираются отменять ОГЭ и ЕГЭ.
— Мы сделаем всё, чтобы ЕГЭ состоялся, когда это будет безопасно для ребят и учителей.
«Мы уже отодвинули сроки экзамена и сделаем это еще раз, если будет надо. Решение по датам примем после майских праздников»
Сергей Кравцов, министр просвещения РФ
Во-первых, они сами примут решение о конкретных датах сдачи ОГЭ, в зависимости от эпидемиологической ситуации. Во-вторых, возможно, что регион захочет снизить минимальную оценку, необходимую для получения зачета. Обычно не приветствовалось, если они занижали шкалу по отношению к федеральной. Сейчас мы будем относиться к этому помягче, в виде исключения.
Об отмене ЕГЭ не может быть и речи, потому что «несправедливо зачислять в вузы только на основании аттестата». К тому же, по мнению министра, такое решение породит ситуацию, когда большинство школьников подаст документы в двадцать ведущих университетов, в то время как все остальные вузы останутся без подготовленных абитуриентов, будущих студентов.