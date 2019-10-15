«Деньги списаны, а дети голодные»: в Ярославле школьникам в столовой дали сырые котлеты

— Взрослые дети отложили в сторону такой обед и не стали есть это, а маленькие дети даже не разобрали, что еда с подвохом, — рассказала журналистам 76.RU мама девятиклассника Ольга Казанкова. — В итоге дети остались голодными. Платим мы за обед 70 рублей по безналу, то есть деньги списаны, а дети голодные.

Родители учеников ярославской школы № 14 пришли в ужас, когда услышали от своих детей, что им подали в столовой на обед. На большой перемене им предложили поесть макароны с сырыми котлетами.

Специалисты компании-поставщика школьного питания, узнав о случившемся, тут же бросились разбираться, что к чему. Выяснилось, что в школе сломался жарочный шкаф.



— Обед накрывали на 200 человек и где-то просмотрели — около 10 штук котлет на тарелках оказались непрожаренными, — сообщила заместитель директора по школьному питанию во Фрунзенском районе «Комбината социального питания» Наталья Маслова. — Мы отправили туда специалистов, и они всё уже починили.



Также в руководстве «Комбината социального питания» пообещали, что всем детям, оставшимся в этот день без обеда, компенсируют траты и покормят в другой раз бесплатно.



В другой ярославской школе недавно разразился скандал из-за того, что ребёнку в столовой не дали стакан воды, чтобы запить таблетку. Мальчику пришлось потратить на бутылочку воды деньги, которые он отложил на проезд, а потом идти через всё Брагино пешком. Мы уже сообщали подробности этой истории.



Ранее наши корреспонденты побывали на «Комбинате социального питания» и лично выяснили, как работает производство и чем кормят наших детей.