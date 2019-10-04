«Не дали сыну запить таблетку»: в ярославской школе разгорелся скандал из-за стакана воды

Ребёнок уверяет, что в столовой за воду с него потребовали отдать последние деньги Фото: Александра Савельева

В Ярославле скандал из-за стакана воды разгорелся в одной из школ. О том, как ребенку отказали в элементарной помощи, рассказала многодетная мама. Её 13-летнему сыну Андрею (имя изменено) стало плохо на уроке.

— Ребёнок отравился, он отпросился в медпункт, — описывает события женщина. — Медсестра почему-то дала ему таблетку, а воды, чтобы её запить, — нет. Андрей побежал в столовую и попросил стакан воды, но в ответ услышал: «Денег давай», поэтому ему пришлось купить 0,5 литра воды за 20 рублей. Дело в том, что он заплатил за эту бутылочку из денег, которые были отложены на проезд, поэтому домой из школы ему пришлось идти пешком.



А путь у 7-классника оказался неблизкий — почти через всё Брагино. Школа находится на улице Елены Колесовой, а живёт мальчик на улице Бабича.

В школе говорить об этом случае не хотят. Журналистам портала 76.RU заявили, что не могут и рта открыть, пока им не разрешит этого сделать учредитель — Департамент образования мэрии Ярославля. Мы час простояли у входа, но комментариев педагогам давать так сверху и не разрешили.



Ребёнку пришлось идти из школы через всё Брагино домой пешком Фото: Александра Савельева

Зато на предприятии, которое организует питание в школьных столовых, говорить не стесняются. Уверяют, что им скрывать нечего.

— Я не верю, что работница столовой Валентина не дала бы мальчику стакан воды. Мы хорошо знакомы, и я знаю, что она очень трепетно всегда относится к детям, — рассказывает председатель совета директоров «Комбината социального питания» Мария Тураева. — Но вопросы мы ей всё же задали, и она ответила, что никто к ней с просьбой дать стакан воды, чтобы запить таблетку, не подходил.

Чиновники департамента образования тоже не верят, что мальчик рассказал своей маме правду. Сразу же приводят аргумент: перед входом в школьную столовую стоит питьевой фонтанчик (он там действительно есть, дети из него пьют). Но у многодетной мамы есть контраргумент.

