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«Не дали сыну запить таблетку»: в ярославской школе разгорелся скандал из-за стакана воды

Мама мальчика утверждает, что с него за это взяли последние деньги

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Ребёнок уверяет, что в столовой за воду с него потребовали отдать последние деньги

Ребёнок уверяет, что в столовой за воду с него потребовали отдать последние деньги

В Ярославле скандал из-за стакана воды разгорелся в одной из школ. О том, как ребенку отказали в элементарной помощи, рассказала многодетная мама. Её 13-летнему сыну Андрею (имя изменено) стало плохо на уроке.

— Ребёнок отравился, он отпросился в медпункт, — описывает события женщина. — Медсестра почему-то дала ему таблетку, а воды, чтобы её запить, — нет. Андрей побежал в столовую и попросил стакан воды, но в ответ услышал: «Денег давай», поэтому ему пришлось купить 0,5 литра воды за 20 рублей. Дело в том, что он заплатил за эту бутылочку из денег, которые были отложены на проезд, поэтому домой из школы ему пришлось идти пешком.

А путь у 7-классника оказался неблизкий — почти через всё Брагино. Школа находится на улице Елены Колесовой, а живёт мальчик на улице Бабича.

В школе говорить об этом случае не хотят. Журналистам портала 76.RU заявили, что не могут и рта открыть, пока им не разрешит этого сделать учредитель — Департамент образования мэрии Ярославля. Мы час простояли у входа, но комментариев педагогам давать так сверху и не разрешили.

Ребёнку пришлось идти из школы через всё Брагино домой пешком

Ребёнку пришлось идти из школы через всё Брагино домой пешком

Зато на предприятии, которое организует питание в школьных столовых, говорить не стесняются. Уверяют, что им скрывать нечего.

— Я не верю, что работница столовой Валентина не дала бы мальчику стакан воды. Мы хорошо знакомы, и я знаю, что она очень трепетно всегда относится к детям, — рассказывает председатель совета директоров «Комбината социального питания» Мария Тураева. — Но вопросы мы ей всё же задали, и она ответила, что никто к ней с просьбой дать стакан воды, чтобы запить таблетку, не подходил.

Чиновники департамента образования тоже не верят, что мальчик рассказал своей маме правду. Сразу же приводят аргумент: перед входом в школьную столовую стоит питьевой фонтанчик (он там действительно есть, дети из него пьют). Но у многодетной мамы есть контраргумент.

— Во-первых, из этого фонтанчика пьют не все дети, некоторые брезгуют, — отмечает она. — Во-вторых, как вы себе представляете запивание таблетки из фонтанчика. И, в-третьих, сына тошнило, он просто побоялся в таком состоянии пить из фонтанчика.

Официальный комментарий Департамента образования мэрии Ярославля

— В соответствии с требованиями Роспотребнадзора свободный доступ обучающихся к питьевой воде должен быть обеспечен в течение всего времени их пребывания в образовательном учреждении. В школе № 72 г. Ярославля питьевой режим, согласно требованиям СанПиНа, организован в форме стационарного питьевого фонтанчика, который установлен перед входом в школьную столовую. Несколько раз в год Роспотребнадзор берет пробы воды для проверки на соответствие нормативным требованиям. Последний раз такое исследование осуществлялось перед началом учебного года. Питьевой фонтанчик находится в исправном состоянии и работает бесперебойно.

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    КОММЕНТАРИИ (14)

    Гость
    4 окт 2019 в 18:57

    Прочитал комментарии ,понимаю отчего у нас народ любит в прайм-тайм Малахова передачу пялиться : никто не в курсе что случилось ,но высказаться надо всенепременно)

    Гость
    4 окт 2019 в 18:28

    Мамаше лишь бы истерику устроить,какой нежный мальчик,не может из фонтанчика попить. Ну раз не может,пусть покупает воду

    Гость
    4 окт 2019 в 18:19

    Мать должна думать о своем ребенке, бутылка с водой должна быть у него с собой. Нарожают детей, а заботиться должен кто-то другой.