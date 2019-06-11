В Ярославле повысят плату за детские школы искусств

С 1 сентября в Ярославле вырастет плата за обучение детей в школе искусств. Постановление подписала первый заместитель мэра Алла Кибец. В нём прописаны новые расценки оплаты услуг муниципальных учреждений. Например, за игру на народных инструментах, как баян, аккордеон, домра и балалайка, родители будут платить 520 рублей в месяц. За другие инструменты, а также сольное пение придётся платить по 680 рублей.



Танцы и театральное отделение будет стоить 500 рублей в месяц, а общеэстетическое — 680 рублей.

