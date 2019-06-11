11 июня вторник
СЕЙЧАС +24°С
usd 64.79
eur 73.21
  • 24 мая 2019

    Комментировать стало проще!

    Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!

    6 мая 2019

    Узнайте больше об авторах 76.RU!

    Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.

    19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +24°С
usd 64.79
eur 73.21
Образование

В Ярославле повысят плату за детские школы искусств

Сколько будет стоить месяц обучения

Поделиться

675
1 Обсудить

Все новости

Все новости

Плата вырастет на 40–60 рублей

Фото: Александра Савельева

С 1 сентября в Ярославле вырастет плата за обучение детей в школе искусств. Постановление подписала первый заместитель мэра Алла Кибец. В нём прописаны новые расценки оплаты услуг муниципальных учреждений. Например, за игру на народных инструментах, как баян, аккордеон, домра и балалайка, родители будут платить 520 рублей в месяц. За другие инструменты, а также сольное пение придётся платить по 680 рублей.

Танцы и театральное отделение будет стоить 500 рублей в месяц, а общеэстетическое — 680 рублей.

Отдельно прописаны цены детской школы искусств «Канцона». Там обучение с инструментом будет стоить 680 рублей, а без него — 500 рублей.

Ранее мы составили топ-50 бесплатных творческих кружков для детей в Ярославле.

По теме

ТЕКСТ

Анастасия Тихомирова

ТЕГИ

дети

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (1)

гость
11 июн 2019 в 12:31

Ну и чего? - денег у мэрии нет - преподавателям хотя бы минималку обеспечивать надо, а эта стоимость - как месяц интернета или одно занятие у репетитора