Ярославским школьникам предложили бесплатно выучиться на следователей в Москве

Дети, оставшиеся без родителей, могут бесплатно поступить на обучение в Московскую академию СК России. Такое решение принял председатель Следственного комитета Российской Федерации.

— У нас определена квота для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа в размере 35% от объема количества мест для приема, — уточнили в Следственном комитете Российской Федерации.

Все желающие могут обратиться в отдел кадров следственного управления СК России по Ярославской области по адресу: г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 30а. Телефон: 8 (4852) 42-05-19.