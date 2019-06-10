10 июня понедельник
СЕЙЧАС +24°С
usd 65.04
eur 73.26
  • 24 мая 2019

    Комментировать стало проще!

    Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!

    6 мая 2019

    Узнайте больше об авторах 76.RU!

    Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.

    19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +24°С
usd 65.04
eur 73.26
Образование

Ярославским школьникам предложили бесплатно выучиться на следователей в Москве

Кто может претендовать на вакантные места

Поделиться

600
1 Обсудить

Все новости

Все новости

По окончании военного центра выпускникам присваивается звание «лейтенант»

Фото: СУ СК РФ по ЯО

Дети, оставшиеся без родителей, могут бесплатно поступить на обучение в Московскую академию СК России. Такое решение принял председатель Следственного комитета Российской Федерации.

— У нас определена квота для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа в размере 35% от объема количества мест для приема, — уточнили в Следственном комитете Российской Федерации.

Все желающие могут обратиться в отдел кадров следственного управления СК России по Ярославской области по адресу: г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 30а. Телефон: 8 (4852) 42-05-19.

В академии ребята смогут выучиться по направлению «правовое обеспечение национальной безопасности», а также поступить в магистратуру по программе «следственная деятельность». Для обучения по программе военной подготовки офицеров запаса создан военный учебный центр, по окончании которого присваивается воинское звание «лейтенант» при зачислении в запас.

По теме

ТЕКСТ

Анна Лурье

ТЕГИ

детиследователи

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
10 июн 2019 в 15:24

там требования как в космонавты. ну оценки натянут, а здоровье где возьмут?