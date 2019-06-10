Ярославским школьникам предложили бесплатно выучиться на следователей в Москве

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Кто может претендовать на вакантные места
По окончании военного центра выпускникам присваивается звание «лейтенант»
Дети, оставшиеся без родителей, могут бесплатно поступить на обучение в Московскую академию СК России. Такое решение принял председатель Следственного комитета Российской Федерации.
— У нас определена квота для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа в размере 35% от объема количества мест для приема, — уточнили в Следственном комитете Российской Федерации.
Все желающие могут обратиться в отдел кадров следственного управления СК России по Ярославской области по адресу: г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 30а. Телефон: 8 (4852) 42-05-19.
В академии ребята смогут выучиться по направлению «правовое обеспечение национальной безопасности», а также поступить в магистратуру по программе «следственная деятельность». Для обучения по программе военной подготовки офицеров запаса создан военный учебный центр, по окончании которого присваивается воинское звание «лейтенант» при зачислении в запас.