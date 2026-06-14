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Образование Где теряют баллы на ЕГЭ: самые сложные задания и типичные ошибки на экзамене по географии

Где теряют баллы на ЕГЭ: самые сложные задания и типичные ошибки на экзамене по географии

Преподаватели рассказали, что стоит повторить

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В первой части экзамена ошибки чаще всего случаются из-за невнимательности | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUВ первой части экзамена ошибки чаще всего случаются из-за невнимательности | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

В первой части экзамена ошибки чаще всего случаются из-за невнимательности

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Выпускники сдают ЕГЭ по географии 15 июня. Какие темы стоит повторить накануне экзамена, где чаще всего ошибаются школьники и на какие задания обратить особое внимание — рассказываем в материале.

Что повторить перед ЕГЭ

Преподаватели в беседе с РБК перечислили основные темы для высокого балла. Среди них: климатические пояса и климатообразующие факторы, климатограммы, гидрографы рек, рельеф, природные зоны, почвы и водная эрозия. Также пригодятся знания географических координат и часовых поясов.

Выпускникам стоит разобраться и в демографических и экономических показателях разных стран мира: возрастном составе населения, типе воспроизводства, структуре хозяйства, мировых экспортерах ресурсов и продукции, факторах развития регионов. Важны также природные ресурсы и факторы размещения производств, умение работать с таблицами, изолиниями, графиками и диаграммами.

Особую важность играют основные статистические показатели России, отметила преподаватель «ЕГЭ-Центра. Школы на Газетном» Екатерина Пестова. Нужно хорошо знать особенности природы и населения, разбираться в ключевых центрах промышленности, сельского хозяйства и транспортной логистики. Также стоит обратить внимание на оформление ответов во второй части экзамена.

Какие самые сложные и простые задания

Наиболее трудные задания сосредоточены во второй части экзамена, пояснил основатель курсов ЕГЭ LUDI Андрей Гречко. Здесь требуется выявлять причинно-следственные связи и давать аргументированные ответы. Спикер онлайн-школы «Умскул» по географии Вероника Соколовская добавила, что нужно уметь анализировать статистические данные, объяснять географические закономерности и применять знания в практических ситуациях. В одном из заданий, за которое можно получить сразу три балла, нужно предоставить развернутую аргументацию.

Проще всего выпускникам справиться с заданиями первой части. Там нужна базовая работа с картами, решение расчетных демографических задач и задач по основам физической географии, выполнение заданий на последовательности и соответствия. Как уточнил Гречко, в этой части баллы теряют чаще всего из-за невнимательности.

Где чаще всего допускают ошибки

Главная проблема — слабая подготовка по номенклатуре, заявили эксперты. Это названия и расположение географических объектов, субъектов России, стран, промышленных центров, районов добычи ресурсов, экспортеров важнейших видов продукции. Также выпускники путают близкие понятия, например годовой ход температуры и ее годовую амплитуду, виды транспорта и элементы транспортной инфраструктуры.

Много ошибок случается в части статистики, подчеркнула Пестова. Ученики не учитывают размерность данных, неверно округляют показатели, берут из таблиц не те показатели или сравнивают не то, что требуется в условии.

Соколовская отметила, что еще одна ошибка — фрагментарное изучение географии. Школьники сосредотачиваются на отдельных темах, которые кажутся им главными, тогда как экзамен проверяет понимание взаимосвязей между природой, населением и хозяйством территорий.

Эксперты призвали выпускников в последние дни перед экзаменом сосредоточиться на практике и анализе ошибок. Заучивать новый материал уже не имеет смысла — важнее закрепить уже пройденное и отработать типичные задания.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
ЕГЭ Баллы ЕГЭ Ошибка Подготовка География
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