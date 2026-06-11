Сколько-сколько? Узнали, почем обучение в самых дорогих и престижных вузах Москвы

Пока дети сдают ЕГЭ и думают о том, чтобы лучше сдать и поступить на бюджет Источник: Римма Багдасарян / MSK1.RU

Сезон ЕГЭ в самом разгаре — школьники стремятся набрать максимальный балл, чтобы попасть в топовые вузы. Но, если пройти на бюджет не получится, родителям выпускников в 2026 году придется выложить без преувеличения целое состояние.

МSK1.RU изучил прайс-листы топовых столичных университетов и выяснили, сколько стоит обучение в вузах Москвы на 2026/2027 учебный год. Показываем актуальную стоимость и смотрим, как поднялись ценники за год. Осторожно: от этих цифр перехватывает дыхание, а за полную стоимость обучения можно даже купить апартаменты в Москве.

Сеченовский университет

В этом вузе самый дорогой факультет — лечебное дело. Обучение по профилю «моделирование здоровья» в 2026/2027 учебном году для первокурсников — граждан РФ обойдется в 1,5 миллиона рублей. Это специалитет, занятия проводятся очно. Кстати, в прошлом году эта специальность стоила на 100 тысяч дешевле.

МГИМО

В Московском государственном институте международных отношений МИД РФ самый дорогой бакалавриат для граждан РФ — программа «международные финансы и управление инвестициями» совместно с женевской Swiss School for International Relations. За первый год обучения поступающие должны отдать 1 миллион 346 тысяч рублей. А год назад программа обходилась родителям первокурсников в 1,2 миллиона.

НИУ ВШЭ

В Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» самое дорогое направление — бакалаврская программа «Международный бизнес» на факультете менеджмента. Обучение очное и рассчитано на четыре года. Сейчас первый курс стоит 1,3 миллиона, а в 2025-м обходился всего в миллион рублей — подорожало на 30%.

Российский университет медицины

В Российском университете медицины самой дорогой программой остается «Стоматология» — очный специалитет в 2026/2027 учебном году обойдется в 1,05 миллиона рублей. Обучение длится пять лет. В прошлом году лидером по цене была эта же программа, которая тогда стоила 960 тысяч рублей для первокурсников.

РЭУ им. Плеханова

В Российском экономическом университете в этом году дороже всего получить экономическое образование. Факультет «Плехановская школа бизнеса „Интеграл“» принимает на обучение на бакалаврскую программу «Экономика и управление предпринимательским проектом» платно — за 1,05 миллиона рублей. Год назад самые дорогие специальности на очном бакалавриате в Плехановке обходились в 790 тысяч рублей.

МФТИ

Московский физико-технический университет в этом году бьет рекорды среди и без того небюджетных топовых вузов столицы. Так, образовательные программы физтех-школы бизнеса высоких технологий по всем направлениям подготовки стоят 2 миллиона в год (да-да, мы столь же сильно шокированы!). А в 2025/2026 учебном году наибольшая стоимость обучения на платных местах в Физтехе составляла 767 тысяч рублей за оба семестра — такой была цена очного бакалавриата.

Рост ценников на учебу очевиден Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

РАНХиГС

Обучение в Президентской академии тоже нельзя назвать бюджетным, и самый дорогостоящий — факультет государственного и муниципального управления. Оплата первого курса по специальности «государственное управление и публичная политика в условиях глобальных вызовов „Ресурс России“» обойдется в 2026/2027 учебном году в 900 тысяч рублей. А год назад в вузе самой дорогой была специальность «Менеджмент. Лидерство и управление в глобальном мире» в Институте управления — 780 тысяч в год для первого курса.

РУДН

В 2026/2027 году в Российском университете дружбы народов самое дорогое образование — медицинское, специальность «стоматология». Обучение очное и длится пять лет, первый курс стоит 890 тысяч рублей. При этом в прошлом году самой дорогой программой в Медицинском институте было «лечебное дело». Год обучения для первокурсников на специалитете по очной форме стоил 650 тысяч рублей.

Финансовый университет при Правительстве РФ

Если ваш ребенок мечтает учиться в этом вузе и не пройдет по конкурсу, то дороже всего обойдется факультет международных экономических отношений — 790 тысяч в год. Самая небюджетная специальность — «международная экономика и торговля с углубленным изучением экономики Китая и китайского языка». Обучение очное и длится 4 года. По сравнению с прошлым годом рост незначительный, в 2025/2026 лидером цены был бакалавриат на финансовом факультете по направлению «Цифровизация финансовых продуктов и услуг (сетевая форма)». Очное обучение на первом курсе для граждан России тогда стоило 750 тысяч рублей в год.

МГТУ им. Баумана

Замыкает десятку самых дорогих вузов столицы Московский государственный технический университет. Здесь самая дорогая специальность — непрофильная. Это дизайн, где год обучения на первом курсе бакалавриата обойдется сейчас в 749 тысяч рублей. Кстати, эта специальность в Бауманке была лидером по цене и в прошлом году, тогда оплата за оба семестра составляла 666 тысяч рублей.