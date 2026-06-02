«Будь добр отработать»: бюджетников хотят заставить оплачивать образование трудом

Мединский считает, что за образование в любом случае нужно платить

Помощник президента РФ Владимир Мединский выступил с инициативой реформировать систему высшего образования в России. По его словам, стране нужна «планово‑капиталистическая» модель.

«За образование обязательно кто-то должен платить. Если это государство, то обязательно распределение и заключение трудового контракта. Отучился на врача за госсчет — будь добр отработать в районной больнице», — заявил Мединский в интервью журналу «Эксперт».

Аналогичный принцип, считает Мединский, стоит применять и в случаях, когда образование финансирует предприятие. Тогда компания автоматически становится будущим работодателем молодого специалиста.

При этом студенты, обучающиеся на коммерческой основе сами должны отвечать за трудоустройство после выпуска. Мединский отметил, что нынешняя система образования «зависла между социализмом и капитализмом», и никто особо не заботится о востребованности юных специалистов.

Помимо реформ в сфере высшего образования, помощник президента затронул и вопросы школьного обучения: