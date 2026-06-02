«Будь добр отработать»: бюджетников хотят заставить оплачивать образование трудом

Помощник президента РФ Владимир Мединский выступил с инициативой реформировать систему высшего образования в России. По его словам, стране нужна «планово‑капиталистическая» модель.

«За образование обязательно кто-то должен платить. Если это государство, то обязательно распределение и заключение трудового контракта. Отучился на врача за госсчет — будь добр отработать в районной больнице», — заявил Мединский в интервью журналу «Эксперт».

Аналогичный принцип, считает Мединский, стоит применять и в случаях, когда образование финансирует предприятие. Тогда компания автоматически становится будущим работодателем молодого специалиста.

При этом студенты, обучающиеся на коммерческой основе сами должны отвечать за трудоустройство после выпуска. Мединский отметил, что нынешняя система образования «зависла между социализмом и капитализмом», и никто особо не заботится о востребованности юных специалистов.

Помимо реформ в сфере высшего образования, помощник президента затронул и вопросы школьного обучения:

  • Мединский высказался за изучение основ искусственного интеллекта в школах, но с учётом возраста: в начальных классах цифровые технологии могут навредить, в средней школе их стоит использовать ограниченно, а в старших классах и вузах нейросети помогут в профессиональной подготовке.

  • Также помощник президента предложил полностью запретить смартфоны в учебных заведениях. По мнению Мединского, мягкие ограничения не сработали и зависимость детей от гаджетов продолжает расти.

Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции





