Какую еду разрешают брать на ЕГЭ, а за какую выгонят с экзамена: памятка Рособрнадзора

Участники единого государственного экзамена (ЕГЭ) могут взять с собой в аудиторию шоколад, банан, питьевой йогурт и бутилированную негазированную воду. Об этом говорится в памятке Рособрнадзора.
«Участник экзамена может взять с собой на экзамен такие продукты питания, как шоколад, банан или питьевой йогурт, а также бутилированную негазированную воду (газированная вода при открытии бутылки может испортить экзаменационные материалы)», — указано в памятке.
Однако вскрытие упаковки и потребление пищи не должны отвлекать других участников экзамена, подчеркнули в ведомстве. Самое главное, чтобы еда не содержала письменные заметки по выполнению работы, поскольку это является шпаргалкой.
За нарушение правил участника удалят с экзамена, составят акт, копия которого направляется в государственную экзаменационную комиссию (ГЭК). Что еще нельзя делать на ЕГЭ, можно почитать по ссылке.
Основные экзамены стартуют 1 июня с истории, литературы и химии. Резервные дни пройдут с 22 по 25 июня. Дополнительная пересдача одного предмета по желанию выпускника пройдет 8 и 9 июля. С полным расписанием можно ознакомиться в нашем материале.