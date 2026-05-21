Какую еду разрешают брать на ЕГЭ, а за какую выгонят с экзамена: памятка Рособрнадзора

Нельзя отвлекать других участников ЕГЭ Источник: Алина Скитович / NGS.RU

Участники единого государственного экзамена (ЕГЭ) могут взять с собой в аудиторию шоколад, банан, питьевой йогурт и бутилированную негазированную воду. Об этом говорится в памятке Рособрнадзора.

«Участник экзамена может взять с собой на экзамен такие продукты питания, как шоколад, банан или питьевой йогурт, а также бутилированную негазированную воду (газированная вода при открытии бутылки может испортить экзаменационные материалы)», — указано в памятке.

Однако вскрытие упаковки и потребление пищи не должны отвлекать других участников экзамена, подчеркнули в ведомстве. Самое главное, чтобы еда не содержала письменные заметки по выполнению работы, поскольку это является шпаргалкой.

За нарушение правил участника удалят с экзамена, составят акт, копия которого направляется в государственную экзаменационную комиссию (ГЭК).