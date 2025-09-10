«Лучше отдать пару тысяч и забыть»: председатель родительского комитета — о том, как и зачем собирают деньги в садах и школах

Многих родителей возмущают объявления о сборе средств в общий фонд Источник: Ирина Шарова / 72.RU

С началом учебного года тюменцы стали жаловаться на сборы денег, которые организуются в родительских чатах детсадовских групп и школьных классов. Многие возмущены тем, что их просят сдать сразу несколько тысяч рублей на подарки воспитателям, учителям и другие непредвиденные траты. Родители признаются, что они еще не успели оправиться от немалых расходов на подготовку к школе, а тут их снова просят сдавать деньги. Читая возмущения мам и пап, журналист 72.RU Анастасия Жердина решила рассказать об уже традиционных поборах с другой стороны. В течение года она была председателем родительского комитета одной из групп в детском саду и да, сама собирала деньги с родителей. Как это было и, самое главное, зачем? Она честно рассказала в своей колонке. Далее — от первого лица.

Для начала признаюсь, что становиться председателем родительского комитета я не планировала. Но когда на собрании спросили, кто готов взять на себя эту роль и в воздухе повисла неловкая пауза, я не выдержала вопросительный взгляд воспитателя и сдалась. Рядом со мной, как выяснилось позже, сидели более опытные родители. Они понимали, чем это грозит, и вполне осознанно не торопились поднимать руку.

Я согласилась вступить в родительский комитет, не понимая, что меня ждет, и практически сразу же получила дельный совет от соседей по дому и шкафчику в группе. Мне подсказали, что лучше сразу же собрать энную сумму в общий фонд, а не клянчить с родителей каждый раз по несколько сотен. Мы устроили голосование и решили, что для начала соберем по тысяче рублей. Никого не принуждали и не обозначали сроки. В итоге, конечно, сдали не все, но собранной суммы нам вполне хватило на закупку одинаковых наборов канцелярии на дни рождения детям, и еще осталось на подарки для воспитателей и их помощников. Помимо дней рождения, мы поздравляли коллектив нашей группы с профессиональным праздником, Новым годом и Международным женским днем. Всё стандартно. Выбор подарков и суммы, которые на них тратились, каждый раз обсуждались в общем чате. Туда же сбрасывались чеки и общий финансовый отчет о расходах. В их числе, помимо подарков, были небольшие просьбы от воспитателей. Помню, что нас просили купить небольшую полочку для поделок, пару детских лопаток для снега и недорогие гирлянды для новогоднего украшения группы.

Несмотря на редко поступающие просьбы и весьма скромные траты, собранных денег нам не хватило на год. Мы делали дополнительный сбор, но и он был исключительно добровольным. Мы никогда не афишировали в общем чате список должников и не писали никому в личку с напоминанием о сдаче денег.

Помню, как примерно через полгода после первого сбора денег в общий фонд мне написала одна из мам и практически озвучила ультиматум. Она сказала, что сдаст 1000 рублей, но хочет, чтобы ее деньги шли только на нужды детей, а не на подарки воспитателям и их помощникам. Свою позицию тюменка объяснила так: во-первых, ее ребенку не уделяют внимания в саду, а во-вторых, ей самой никто и ничего не дарит на работе. Я не спорила, но попыталась объяснить, что финансовая отчетность нашего родительского комитета не настолько детальная, чтобы я могла отложить чьи-то конкретно деньги от каких-то трат. Обсуждение этого вопроса отняло у меня несколько часов и стало уроком. Впредь, если появится предложение войти в родительский комитет, я не буду поднимать руку.

Вскоре мы переехали и перешли в другой детский сад. Здесь, к моему счастью, уже был сформирован родительский комитет. А вот общий фонд, к сожалению, нет. По этой причине вскоре мне пришлось узнать, что музыкальный педагог и физрук, по мнению нескольких родителей, не заслуживают подарков к Новому году в виде коробки конфет (обсуждение этой темы шло в родительском чате. — Прим. ред.). В итоге паре несогласных родителей вернули примерно по 50 рублей. Стоила эта сумма всех неприятных разговоров и кучи потраченного на них времени? Не уверена. После этой дискуссии в нашем новом саду решили уйти от разовых сборов и сделать общий фонд. К счастью, большинство родителей, в числе которых была и я, поддержали эту идею. Поверьте, проще сдать деньги и забыть о куче вопросов и задач, которые приходится регулярно решать родительскому комитету.

Анастасия Жердина Журналист

