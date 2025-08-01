Школьные чаты переведут в новый мессенджер. Публикуем заявление ярославского Минобра

В Ярославской области чиновников и учителей переведут на мессенджер Max Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RU

В новом учебном году ярославские школьные чаты переведут в национальный мессенджер Max. Об этом 76.RU сообщили в Министерстве образования Ярославской области.

В материале рассказываем, как мигрировали школьные чаты по мессенджерам и почему грядет новый переход.

В каких мессенджерах сидят учителя

В наше время сложно напугать ребенка фразой «вызываем в школу с родителями», поскольку коммуникация с учителями стала проще — можно позвонить или просто написать. Классные руководители выходят на связь и поздним вечером, и ранним утром. И сами учителя общаются с коллегами в мессенджерах: это ускоряет процесс решения той или иной задачи и экономит время.

Еще пять лет назад в Ярославле среди педагогов были популярны Viber и WhatsApp, с 2023 года их место занял «Сферум». Переход для общения на отечественную информационно-коммуникационную образовательную платформу произошел быстро. В августе 2023 года на тот момент директор департамента образования мэрии Ярославля Елена Иванова сообщила о запрете создания школьных чатов в иностранных мессенджерах. А в учебном году школьники и учителя уже общались в «Сферуме».

«С 1 марта 2023 года внесены изменения в закон „Об информации, информационных технологиях и о защите информации“, в частности установлен запрет на использование иностранных мессенджеров в профессиональной деятельности организаций», — объясняла решение Елена Иванова.

По данным Роскомнадзора, в список мессенджеров, запрещенных для передачи платёжных документов и персональных данных россиян, входят Discord, Snapchat, Skype, Microsoft Teams, Threema, Viber, WhatsApp, WeChat, Telegram.

«Сферум» в департаменте образования презентовали как «закрытое пространство, в котором есть нужный функционал для реализации образовательной программы с применением дистанционных образовательных технологий».

Сервис «Сферум» работает на базе «Вконтакте», при этом его использование не требует регистрации в социальной сети.

Что известно о мессенджере МАХ

Мессенджер МАХ был создан холдингом VK при поддержке Сбера Источник: Регина Алтынбаева / 116.RU

Летом 2025 года в Сети заговорили о новом переводе школьных чатов. На этот раз — в национальный мессенджер Мax. 4 июня президент России Владимир Путин попросил руководителей всех ведомств «организовать работу по поддержке российского мессенджера». Через несколько дней Госдума сразу во втором и третьем чтениях единогласно приняла законопроект, предполагающий создание в России национального многофункционального цифрового сервиса.

В июле в пресс-службе Минпросвещения РФ сообщили, что «Сферум» интегрируют в национальный мессенджер Max к сентябрю 2025 года.

Кроме того, стало известно, что Max подключат к системе против мошенничества. Разработчики предоставят собственную экспертизу и технологическую базу для выявления подозрительных транзакций и звонков.

Когда учителей переведут в Max

Изначально сообщалось, что перевод учителей в Max в рамках пилотного проекта запланирован в шести регионах: Татарстане, Марий Эл, Алтае, Ханты-Мансийском автономном округе, Владимирской и Тверской областях. Однако Ярославская область отставать не намерена.

«Переход на новую платформу планируется и в Ярославской области. Он будет осуществляться поэтапно: сначала к МАХ подключатся сотрудники регионального Министерства образования и органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, затем — администрации образовательных организаций и педагоги, потом — школьники и студенты СПО», — прокомментировали 76.RU в региональном Министерстве образования.

Сроки перехода пока не называются.

«В данный момент Министерство просвещения РФ совместно с компанией VK прорабатывает вопрос интеграции „Сферума“ в национальный мессенджер МАХ к началу нового учебного года. Предполагается, что на новой платформе будут представлены ключевые функции „Сферума“ и новые актуальные сервисы для образования», — пояснили в Министерстве.