Школьные чаты переведут в новый мессенджер. Публикуем заявление ярославского Минобра

В новом учебном году ярославские школьные чаты переведут в национальный мессенджер Max. Об этом 76.RU сообщили в Министерстве образования Ярославской области.
В материале рассказываем, как мигрировали школьные чаты по мессенджерам и почему грядет новый переход.
В каких мессенджерах сидят учителя
В наше время сложно напугать ребенка фразой «вызываем в школу с родителями», поскольку коммуникация с учителями стала проще — можно позвонить или просто написать. Классные руководители выходят на связь и поздним вечером, и ранним утром. И сами учителя общаются с коллегами в мессенджерах: это ускоряет процесс решения той или иной задачи и экономит время.
Еще пять лет назад в Ярославле среди педагогов были популярны Viber и WhatsApp, с 2023 года их место занял «Сферум». Переход для общения на отечественную информационно-коммуникационную образовательную платформу произошел быстро. В августе 2023 года на тот момент директор департамента образования мэрии Ярославля Елена Иванова сообщила о запрете создания школьных чатов в иностранных мессенджерах. А в учебном году школьники и учителя уже общались в «Сферуме».
«С 1 марта 2023 года внесены изменения в закон „Об информации, информационных технологиях и о защите информации“, в частности установлен запрет на использование иностранных мессенджеров в профессиональной деятельности организаций», — объясняла решение Елена Иванова.
По данным Роскомнадзора, в список мессенджеров, запрещенных для передачи платёжных документов и персональных данных россиян, входят Discord, Snapchat, Skype, Microsoft Teams, Threema, Viber, WhatsApp, WeChat, Telegram.
«Сферум» в департаменте образования презентовали как «закрытое пространство, в котором есть нужный функционал для реализации образовательной программы с применением дистанционных образовательных технологий».
Сервис «Сферум» работает на базе «Вконтакте», при этом его использование не требует регистрации в социальной сети.
Что известно о мессенджере МАХ
Летом 2025 года в Сети заговорили о новом переводе школьных чатов. На этот раз — в национальный мессенджер Мax. 4 июня президент России Владимир Путин попросил руководителей всех ведомств «организовать работу по поддержке российского мессенджера». Через несколько дней Госдума сразу во втором и третьем чтениях единогласно приняла законопроект, предполагающий создание в России национального многофункционального цифрового сервиса.
В июле в пресс-службе Минпросвещения РФ сообщили, что «Сферум» интегрируют в национальный мессенджер Max к сентябрю 2025 года.
Кроме того, стало известно, что Max подключат к системе против мошенничества. Разработчики предоставят собственную экспертизу и технологическую базу для выявления подозрительных транзакций и звонков.
Когда учителей переведут в Max
Изначально сообщалось, что перевод учителей в Max в рамках пилотного проекта запланирован в шести регионах: Татарстане, Марий Эл, Алтае, Ханты-Мансийском автономном округе, Владимирской и Тверской областях. Однако Ярославская область отставать не намерена.
«Переход на новую платформу планируется и в Ярославской области. Он будет осуществляться поэтапно: сначала к МАХ подключатся сотрудники регионального Министерства образования и органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, затем — администрации образовательных организаций и педагоги, потом — школьники и студенты СПО», — прокомментировали 76.RU в региональном Министерстве образования.
Сроки перехода пока не называются.
«В данный момент Министерство просвещения РФ совместно с компанией VK прорабатывает вопрос интеграции „Сферума“ в национальный мессенджер МАХ к началу нового учебного года. Предполагается, что на новой платформе будут представлены ключевые функции „Сферума“ и новые актуальные сервисы для образования», — пояснили в Министерстве.
В Минобре отметили, что использование национального мессенджера утверждено 12 июля 2025 года распоряжением Правительства Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «О создании многофункционального сервиса обмена информацией и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 24 июня 2025 года».