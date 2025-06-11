Альтернативы не было, а теперь есть. Каким будет «русский мессенджер» и что ждет Telegram с WhatsApp?

Законопроект о создании «национального многофункционального цифрового сервиса» единогласно приняли сразу во втором и третьем чтениях Источник: сгенерировано ChatGPT











На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин попросил руководителей всех ведомств «организовать работу по поддержке российского мессенджера». Накануне с думской трибуны глава IT-комитета Сергей Боярский рассказал, что мессенджер может стать безопасной альтернативной зарубежным Telegram и WhatsApp, которыми все ещё пользуются россияне. Законопроект о создании «национального многофункционального цифрового сервиса» единогласно приняли сразу во втором и третьем чтениях.

Наши коллеги из «Фонтанки» поговорили с одним из авторов документа и депутатом Госдумы Сергеем Боярским — о функционале российского мессенджера, сроках его появления и будущем зарубежных аналогов.

Сергей Боярский Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»











— В законопроекте говорится о создании национального многофункционального цифрового сервиса. У меня мама — пенсионер. Она знает, что такое мессенджер, а что такое национальный цифровой сервис… Как объяснить?

— Чтобы маму не путать, просто скажите, что это будет русский мессенджер. Все остальное — по мере поступления новых функций и по мере необходимости для нее их использования. Самое главное — это будет отечественная разработка. Он будет похож на все мессенджеры. У него будут очень качественные вызовы. Есть тот же функционал по созданию чатов, пересылке информации.

Маме я бы на вашем месте порекомендовал зарегистрировать свой профиль в ЕСИА, прогнать его через «Госуслуги», чтобы она стала доверенным пользователем. Впоследствии, если мессенджер станет настолько популярным, насколько рассчитывают разработчики, поставьте ей ограничения на входящие вызовы и на получение сообщений от незнакомых номеров и тех, кто такую регистрацию не прошел.

Создавая такой доверенный круг тех, кто не боится скрывать свои данные перед государством и другими пользователями, мне кажется, мы выстраиваем очень серьезный барьер для борьбы с мошенничеством, которое всегда начинается со звонка с незнакомого номера.

— В чем будет преимущество «русского мессенджера» перед иностранными — WhatsApp и Telegram?

— Для каждого преимущества могут быть свои. Первый и очевидный — это уникальные возможности взаимодействия с государственными информационными системами. Иностранный мессенджер никогда не получит такой возможности, потому что он недоверенный, не встроен в правовое поле, не выполняет технические требования по безопасности, который приняты в Российской Федерации. Это взаимодействие с «Государственными услугами». Для школьников и студентов — это взаимодействие с образовательной платформой «Сферум». Впоследствии для активных людей, бизнесменов будет возможность делать [денежные] переводы прямо из мессенджера, попадая в приложение банков, которые будут с ним сотрудничать.

Ну и, например, возможность использовать свою цифровую подпись прямо внутри мессенджера через сервис «Госключ», совершать какие-нибудь значимые действия с контрагентами, заключать договор на аренду автомобиля, квартиры или покупку чего бы то ни было.

Мы идем по международному пути создания таких экосистем. В этом смысле наш национальный многофункциональный сервис не будет каким-то прорывом мирового масштаба. По этому пути пошли Япония, Корея, Китай. Там национальные мессенджеры вытеснили конкурентов именно за счет такого симбиоза государственных функций и привычного качественного функционала.

— Прочитал, что в нашем мессенджере у пользователей будет некий цифровой ID. Что это такое?

— По сути это будет функционал «Госуслуг», который будет связываться с мессенджером. Уже сейчас пользователи, которые в «Государственных услугах» полностью заполняют всю учетную запись, могут предъявлять паспорт, водительское удостоверение, СНИЛС в цифровом виде, открыв «Госуслуги».

В случае с мессенджером это будет единый такой ID, который по запросу условного контрагента, например отеля при заселении, будет обращаться к «Госуслугам» и брать ровно ту информация, которая нужна.

По законам РФ [для заселения нужны] серия, номер паспорта, дата выдачи, прописка, даже без фотографии. Таким образом вы сможете использовать этот ID. Или, например, для подтверждения возраста на кассе супермаркета. У нас часто спрашивают, особенно у молодых девушек, паспорт — его не нужно будет носить с собой. Достаточно будет открыть мессенджер, показать свой QR-код. Продавец сможет через автоматический запрос на сайт «Госуслуг» проверить ваш возраст.

— Будет ли использование мессенджера обязательным? Например, читал, что в нем могут быть чаты для родителей, учителей, школьников. Будет ли это обязательным, или люди смогут иметь чат, если захотят, в Telegram?

— Ну, конечно, нет. Никакой обязанности использовать этот продукт ни у кого не возникает.

— Вопрос о перспективах зарубежных мессенджеров. Что может быть с ними после запуска нашего?

— C ними ровным счетом ничего не произойдет. Они продолжат работу. Я надеюсь, что национальный сервис за счет своего функционала и удобства сможет завоевать аудиторию в конкурентной борьбе.

Другое дело, что в отсутствии альтернативы, а мы понимаем, что до сегодняшнего дня у WhatsApp и Telegram не было альтернативы для россиян. Соответственно и регуляторы не так строго спрашивали с них за уже текущее невыполнение тех требований, которые в законодательстве существуют, а именно локализация данных пользователей на территории РФ, удаление запрещенного контента и так далее.

Эта работа будет продолжена в зависимости от их желания или нежелания работать по законам РФ. Ну, соответственно, и будущее их будет зависеть [от выполнения законов].

— Есть какие-нибудь сроки по появлению отечественного мессенджера?

— После одобрения Советом Федерации и подписи президентом РФ закон вступает в силу незамедлительно. После чего правительство должно будет определить того разработчика и ту платформу, которую наделит статусом национальной. Мы все заинтересованы, чтобы это произошло как можно быстрее.

Думаю, что в июле мы уже увидим, и будет назван тот, кто выполнил все критерии и требования, заложенные в закон.

— Недавно глава Минцифры Максут Шадаев говорил, что есть успехи у VK в создании мессенджера. Я так понимаю, что речь шла о мессенджере MAX, в котором я вам и написал. Он может стать этим национальным сервисом?