НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+21°C

Сейчас в Ярославле
Погода+21°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +18

0 м/c,

 756мм 46%
Подробнее
4 Пробки
USD 78,19
EUR 90,97
Проблемы с водным рейсом
Актер — о закрытии театра
Сбили ребенка
Где приятно наслаждаться летом
Афиша на выходные
Штраф за реконструкцию кафе
Арестовали взяткодателей
Погода на выходные
ТЦ на месте «Аквилона»
Задержали экс-директора дорожной компании
Образование От удалений до рекордов по баллам: сколько ярославских выпускников отличились на ЕГЭ в этом году

От удалений до рекордов по баллам: сколько ярославских выпускников отличились на ЕГЭ в этом году

Данные озвучили в Министерстве образования

321
1 комментарий
Сколько учеников в Ярославской области не сдали ЕГЭ | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСколько учеников в Ярославской области не сдали ЕГЭ | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Сколько учеников в Ярославской области не сдали ЕГЭ

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области подвели итоги прошедших ЕГЭ. В этом году экзамены сдавали 5854 ученика, из них 5285 человека — выпускники.

В пятерку наиболее популярных предметов по выбору вошли химия, физика и информатика.

«При этом увеличилось и количество 100-балльных и высокобалльных работ по этим предметам. В этом году на 100 баллов выполнено 66 работ: одна по профильной математике, 10 — по русскому языку, 18 — по химии, шесть — по физике, 12 — по литературе, три — по истории, две — по обществознанию, одна — по географии, 13 — по информатике. Два выпускника набрали по 200 баллов на двух экзаменах, одна выпускница набрала 300 баллов на трех экзаменах», — рассказала министр образования Ярославской области Ирина Лобода.

Не обошлось без инцидентов. Во время проведения экзаменов наблюдающие выявили шесть учеников, нарушивших порядок: у троих обнаружили телефоны, еще у троих — шпаргалки.

42 ученика не сдали экзамены по обязательным предметам. В Министерстве образования уточнили, что они могут сдать русский язык и математику базового уровня в сентябре.

«В течение основного периода ЕГЭ подано 148 апелляций о несогласии с выставленными баллами — это вдвое меньше, чем в 2024 году. Удовлетворены 36% апелляций», — рассказала Ирина Лобода.

Также выпускники могли пересдать один из предметов в дополнительные дни. На такой шаг пошли 1367 участников в регионе — 26 % от общего количества выпускников.

«В результате повторной сдачи ЕГЭ результаты смогли улучшить 81% выпускников текущего года. Понизили свои результаты 7% человек. Из 559 человек, не преодолевших минимальный порог в основные дни проведения ЕГЭ, смогли преодолеть минимальный порог 326 человек (58%)», — уточнила Ирина Лобода.

Ранее мы рассказывали про выпускницу, сдавшую ЕГЭ сразу по двум предметам на 100 баллов. Елизавета Бодягина поделилась, как ей это удалось.

ПО ТЕМЕ
Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
ЕГЭ Выпускники Результат экзамена
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
8 минут
Уже неактуально. Пора про поступления в ВУЗы писать...
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Пока есть кредиты, нужно пахать дальше»: семья зарабатывает 300 тысяч в месяц — как расходуются деньги
София
Мнение
«Батя Байкал дал подышать волей». Как путешественник на байдарке покорил великое озеро — 600 км за 22 дня в пути
Евгений Рубе
Автор мнения
Мнение
Куда поехать летом? На Кудыкину гору! Туристка рассказала о путешествии в эту сказку
Анастасия Гусева
Мнение
Дневник кругосветки. Как 36-летняя путешественница бросила всё и отправилась автостопом по миру
Гала Ермошкина
Мнение
«Носят „умные часы“, но верят в натальные карты»: бизнес-консультант удивлен массовой тягой к магии
Владимир Толгский
Автор мнения
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление