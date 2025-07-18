От удалений до рекордов по баллам: сколько ярославских выпускников отличились на ЕГЭ в этом году

Сколько учеников в Ярославской области не сдали ЕГЭ Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области подвели итоги прошедших ЕГЭ. В этом году экзамены сдавали 5854 ученика, из них 5285 человека — выпускники.

В пятерку наиболее популярных предметов по выбору вошли химия, физика и информатика.

«При этом увеличилось и количество 100-балльных и высокобалльных работ по этим предметам. В этом году на 100 баллов выполнено 66 работ: одна по профильной математике, 10 — по русскому языку, 18 — по химии, шесть — по физике, 12 — по литературе, три — по истории, две — по обществознанию, одна — по географии, 13 — по информатике. Два выпускника набрали по 200 баллов на двух экзаменах, одна выпускница набрала 300 баллов на трех экзаменах», — рассказала министр образования Ярославской области Ирина Лобода.

Не обошлось без инцидентов. Во время проведения экзаменов наблюдающие выявили шесть учеников, нарушивших порядок: у троих обнаружили телефоны, еще у троих — шпаргалки.

42 ученика не сдали экзамены по обязательным предметам. В Министерстве образования уточнили, что они могут сдать русский язык и математику базового уровня в сентябре.

«В течение основного периода ЕГЭ подано 148 апелляций о несогласии с выставленными баллами — это вдвое меньше, чем в 2024 году. Удовлетворены 36% апелляций», — рассказала Ирина Лобода.

Также выпускники могли пересдать один из предметов в дополнительные дни. На такой шаг пошли 1367 участников в регионе — 26 % от общего количества выпускников.

«В результате повторной сдачи ЕГЭ результаты смогли улучшить 81% выпускников текущего года. Понизили свои результаты 7% человек. Из 559 человек, не преодолевших минимальный порог в основные дни проведения ЕГЭ, смогли преодолеть минимальный порог 326 человек (58%)», — уточнила Ирина Лобода.