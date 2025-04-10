Хитрый тест на возраст мозга: вы юный гений или уставший дед?

Мы не из тех, кто верит, что возраст — всего лишь цифра в паспорте. Например, мозг человека стареет не по календарю, а по скорости реакции, логике и способности решать задачи без судорожного «погуглить». Проверьте, сколько лет вашему мозгу: всего 11 несложных вопросов, а результат может вас удивить.