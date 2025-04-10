Хитрый тест на возраст мозга: вы юный гений или уставший дед?

Мы не из тех, кто верит, что возраст — всего лишь цифра в паспорте. Например, мозг человека стареет не по календарю, а по скорости реакции, логике и способности решать задачи без судорожного «погуглить». Проверьте, сколько лет вашему мозгу: всего 11 несложных вопросов, а результат может вас удивить.
Сколько метров в сантиметре?
100
10
0,1
0,01
Сколько всего пар лап у 3 попугаев и 4 котов?
7
11
14
22
Какое число должно стоять на месте многоточия: 8, 13, 18, …, 28?
21
23
25
26
Если вчера был вторник, то какой день будет послезавтра?
Среда
Четверг
Пятница
Воскресенье
Что из этого не является мебелью?
Бутчамко
Лоскер
Тварько
Калтера
Все программисты умеют писать код.
Не бывает программистов, которые не умеют писать код
Все, кто умеет писать код, — программисты
Не бывает людей, которые умеют писать код, но они не являются программистами
Продолжите последовательность чисел: 41, 34, 28, 23, 19, …
16
15
13
10
Петя собрал 5 грибов. Катя собрала грибов на 2 меньше, чем Петя. А Лена собрала столько, сколько Петя и Катя вместе, минус 1 гриб. Сколько всего грибов собрали дети?
17
15
11
6
Какую букву нужно поставить вместо многоточия: ЯФМАМИ…АСОНД?
Е
И
С
Х
В доме 4 угла, в каждом из них стоит девочка. Каждая девочка в комнате видит трех других девочек. Сколько всего девочек в комнате?
3
4
5
6
Кодовый замок состоит из 6 цифр. Какое время понадобится для взлома такого замка, если на проверку одной комбинации уходит 10 секунд?
Примерно 1 день
Порядка 2 недель
Около 4 месяцев
Почти 3 года