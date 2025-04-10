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Хитрый тест на возраст мозга: вы юный гений или уставший дед?

11 вопросов — и вы узнаете, насколько бодро работают ваши извилины

339
2 комментария
А вам слабо справиться со всеми вопросами теста, не подглядывая в Google? | Источник: Дарья Селенская / Городские медиаА вам слабо справиться со всеми вопросами теста, не подглядывая в Google? | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

А вам слабо справиться со всеми вопросами теста, не подглядывая в Google?

Источник:
Дарья Селенская / Городские медиа

Мы не из тех, кто верит, что возраст — всего лишь цифра в паспорте. Например, мозг человека стареет не по календарю, а по скорости реакции, логике и способности решать задачи без судорожного «погуглить». Проверьте, сколько лет вашему мозгу: всего 11 несложных вопросов, а результат может вас удивить.

ТЕСТПройден 89 раз
1 / 11

Сколько метров в сантиметре?

  • 100

  • 10

  • 0,1

  • 0,01

2 / 11

Сколько всего пар лап у 3 попугаев и 4 котов?

  • 7

  • 11

  • 14

  • 22

3 / 11

Какое число должно стоять на месте многоточия: 8, 13, 18, …, 28?

  • 21

  • 23

  • 25

  • 26

4 / 11

Если вчера был вторник, то какой день будет послезавтра?

  • Среда

  • Четверг

  • Пятница

  • Воскресенье

5 / 11

Что из этого не является мебелью?

  • Бутчамко

  • Лоскер

  • Тварько

  • Калтера

6 / 11

Все программисты умеют писать код.

  • Не бывает программистов, которые не умеют писать код

  • Все, кто умеет писать код, — программисты

  • Не бывает людей, которые умеют писать код, но они не являются программистами

7 / 11

Продолжите последовательность чисел: 41, 34, 28, 23, 19, …

  • 16

  • 15

  • 13

  • 10

8 / 11

Петя собрал 5 грибов. Катя собрала грибов на 2 меньше, чем Петя. А Лена собрала столько, сколько Петя и Катя вместе, минус 1 гриб. Сколько всего грибов собрали дети?

  • 17

  • 15

  • 11

  • 6

9 / 11

Какую букву нужно поставить вместо многоточия: ЯФМАМИ…АСОНД?

  • Е

  • И

  • С

  • Х

10 / 11

В доме 4 угла, в каждом из них стоит девочка. Каждая девочка в комнате видит трех других девочек. Сколько всего девочек в комнате?

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

11 / 11

Кодовый замок состоит из 6 цифр. Какое время понадобится для взлома такого замка, если на проверку одной комбинации уходит 10 секунд?

  • Примерно 1 день

  • Порядка 2 недель

  • Около 4 месяцев

  • Почти 3 года

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Анна ГолубницкаяАнна Голубницкая
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Возраст Интеллект Старость Тест Обучение Образование Знания Развлечения Мозг
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Комментарии
2
Гость
54 минуты
Голубницкой скучно
Гость
12 минут
я гений
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