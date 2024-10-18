«В погоне за рейтингами». Эксперты рассказали, как быть, если 9-классников выдавливают из родных школ

Российские школьники столкнулись с проблемой при зачислении в десятый класс Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











В этом году сразу в нескольких регионах России девятиклассники столкнулись с проблемой зачисления в старшую школу: девятиклассникам, не набравшим определенное количество баллов на ОГЭ или не сдавшим внутренние экзамены, отказывают в зачислении в десятый класс. Председатель общественного движения «Родители Москвы» Илона Менькова рассказала, что только к ней в этом году обратилось около 50 родителей столицы. Такая же ситуация сложилась еще как минимум в Тюмени, Челябинске, Новосибирске, Екатеринбурге и Ярославле.

— Проблема действительно всероссийского масштаба, — подтверждает общественница Илона Менькова. — Происходит массовое нарушение закона. К нам обратилась мама, чей ребенок был незаконно отчислен, и на данный момент до сих пор ребенок не в школе. Уже середина октября, а ребенок не учится, насколько это нормально? И это не единственный случай.

«Нарушить базовые педагогические постулаты» или помочь «не потерять время»?

Заслуженный учитель РФ и директор школы Александр Снегуров критикует практику отказа девятиклассникам в приеме в десятый класс. По его мнению, это явление можно назвать «антипедагогическим» и «неправовым».

Отказывать в поступлении в 10-й класс, по словам директора, вынуждены из-за зависимости от рейтингов. Для школ важно, чтобы их ученики показывали высокие результаты, особенно в старших классах, поскольку это напрямую влияет на оценку эффективности.

— Нормативы завышены, они не соответствуют реальному положению дел, — отмечает заслуженный учитель России.

Из-за этого, по мнению Снегурова, школы вынуждены «подгонять реальность под готовые модели», что ведет к отбору только тех учеников, кто сможет «вписаться» в требуемые рамки. Такая система ориентирована на тех, кто хорошо сдает ЕГЭ и приносит школе высокие баллы, но совершенно вычеркивает из системы учеников, которые, к примеру, не добрали баллов по русскому, но имеют таланты в физике, или наоборот: не способны к точным наукам, но любят историю.

Однако учитель также признает, что есть ученики, которым, возможно, не стоит продолжать обучение в 10–11-х классах. Это касается тех, кто уже на этапе средней школы теряет мотивацию и перестает развиваться в рамках классического образования.

— Да, есть дети, которые уже к шестому-седьмому классу, даже, по сути, в начальной школе, утомлены обучением, демотивированы, расслаблены, увлечены процессами, не связанными с саморазвитием, — замечает директор школы.

В таких случаях, по его мнению, действительно разумно рассматривать альтернативные пути — например, профессиональное образование.

— Это [обучение в колледже] допустимый, даже поддерживаемый мною сценарий, но «искусственное» направление ребенка в колледж при закрывании ему дверей к основному общему образованию — это нарушение базовых педагогических постулатов, — добавляет заслуженный учитель России Александр Снегуров.

Ключевой посыл Снегурова состоит в следующем: нельзя отказывать мотивированным ученикам в возможности поступить в старшие классы, даже если их результаты не соответствуют высоким требованиям конкретной школы.

Мы как система образования, мы как педагоги не должны лишать детей мотивированных, желающих обучаться поступления в 10–11-й класс. Если он [ребенок] получил недостаточное число баллов, «отсекать» мы его не можем — это нарушает педагогические и моральные принципы. Александр Снегуров заслуженный учитель России

Не все учителя однозначно поддерживают такой подход. Евгений Ямбург, доктор педагогических наук и заслуженный учитель России, признает, что для некоторых учеников продолжение обучения в 10–11-х классах может оказаться пустой тратой времени.

— То, что он точно не окончит 10-й, 11-й класс и потеряет время, абсолютно понятно профессионалам, — подчеркивает Ямбург. По его мнению, если ученик с трудом осваивает программу, то в старших классах ситуация усугубится. В таком случае он не сможет успешно сдать ЕГЭ и в конечном итоге будет вынужден всё равно пойти в колледж, только на два года позже.

Однако Евгений Ямбург также отмечает, что многие ученики, не вписывающиеся в рамки стандартного обучения, могут обладать исключительным потенциалом. Он приводит примеры известных личностей:

— Есть, понимаете, дети, которые… я их называю гениальные двоечники. Эйнштейн, как известно, был троечником, неспособным к стандартному усвоению программы, а стал великим ученым. Мейерхольд вообще был прогульщиком, а Чехов три года сидел в одном классе, — приводит примеры Ямбург. — Нужен гибкий подход.

Ключевая мысль Ямбурга заключается в том, что система образования должна быть вариативной и в первую очередь гибкой: равноценно должен рассматриваться и вариант продолжения обучения в колледже, и переход в десятый класс.

— Не закрывая ни один путь, надо создать такую гибкую систему, чтобы не пропадал ни один ребенок, — утверждает он.

По мнению заслуженного учителя России, решения относительно дальнейшего обучения ребенка не должны зависеть исключительно от родителей или учителей, которые могут не учитывать реальных потребностей и способностей ученика. Вместо этого должна существовать система, которая помогает детям не терять время на не подходящие для них образовательные программы и направляет их по наиболее подходящему пути.

Решают сегодня представители ребенка. Это вот родители или лица, их заменяющие. Но они могут быть слепы. Вот они хотят куда-то, а ему [ребенку] туда не надо. Поэтому решать должны не отдельные люди, а должна быть гибкая система, которая позволяет не потерять время ребенку. Евгений Ямбург заслуженный учитель России

«Каждый четвертый ребенок ошибся с выбором»

Первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по науке и высшему образованию Олег Смолин считает, что принудительное направление девятиклассников в колледжи — это нарушение закона.

Полное среднее образование в России — общедоступно, бесплатно и, более того, обязательно. Выталкивая принудительно ребят в колледжи, вы грубо нарушаете этот закон. Олег Смолин первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по науке и высшему образованию

Депутат отмечает, что не может оценить, насколько это массовая проблема, но говорит, что сталкивался с подобными обращениями — к нему в этом году обращались родители из Москвы. Чтобы помочь им, Олег Смолин писал письмо в Генпрокуратуру и в департамент образования города Москвы.

— Мне ответили, если в двух словах, что это соответствует образовательной политике города Москвы, — излагает депутат. — Нас не удовлетворяет ответ прокуратуры города Москвы, он очень обтекаемый, поэтому мы будем обращаться в Генеральную прокуратуру и напоминать о решении Конституционного суда.

Конституционный суд России запретил отчислять детей после девятого класса «без уверенности в том, что ребенок сможет получить полное среднее общее образование».

Депутат Смолин, так же как и заслуженный учитель России Александр Снегуров, считает, что эта практика стала следствием гонки школ за рейтингами .

— Хотя и говорят, что школы не должны по рейтингам оцениваться, по факту это так происходит, — объясняет депутат Госдумы.

Отдельно Смолин отмечает риски преждевременной специализации школьников. Он приводит статистику, согласно которой четверть учеников ошибается при выборе профиля обучения в девятом классе. Впоследствии это затрудняет обучение и получение высшего образования по желаемой специальности.

— Некоторое время тому назад, когда вводилось профильное обучение, Министерство образования и науки Российской Федерации провело анализ. Оказалось, каждый четвертый ребенок, который в девятом классе или раньше выбирал профиль, ошибся с выбором. То есть, другими словами, такому ребенку гораздо труднее потом получить то профессиональное и высшее образование, которое он хочет получить, чем тому, кто закончил бы обычную, универсальную школу, — отмечает депутат Смолин.

В качестве примера депутат привел собственный опыт: в девятом классе его одинаково увлекала и музыка, и математика. Если бы его заставили сделать выбор тогда, он бы совершил ошибку.

— Способности были в обеих областях, и не только в них. И только тогда, когда в одиннадцатом классе начались элементы философии, я понял, что это соответствует моим желаниям и возможностям, и не ошибся в выборе профессии и вообще жизненного пути.

Нельзя принудительно заставлять детей делать выбор, к которому они еще не готовы. Олег Смолин первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по науке и высшему образованию

В качестве частного решения проблемы депутат предлагает родителям писать письма в Комитет и отдельным его членам, а в качестве системного — возможные изменения в закон об образовании.

— Что делать родителям? Пишите нам. Опыт показывает, что наши обращения имеют действие. Возможно, нам придется внести поправку в закон об образовании, где бы было написано примерно следующее: «В школах не могут создаваться только профильные классы, набор в которые предполагает использование конкурсных процедур».

«Образование у нас идет до 11-го класса», или что говорит закон

Слово закона тем временем гораздо более формальное. Юрист и член движения «Российским детям — доступное дошкольное образование» Елена Шульгина отмечает, что школы имеют законное право не формировать десятый класс вообще. Это решение зависит от возможностей и условий конкретного образовательного учреждения и закреплено в федеральном законе об образовании. В небольших населенных пунктах такая практика вполне оправдана:

— Есть такие небольшие поселения, где ребятишки все после 9-го класса уходят, у них просто некому учиться в 10-м классе, — уточняет Шульгина.

Однако, если школа решает сформировать хотя бы один десятый класс, она не имеет права отказать в приеме учащимся на основании их низкой успеваемости или результатов экзаменов.

Отказать в приеме школьнику, если класс сформирован, нельзя. Елена Шульгина юрист, член движения «Российским детям — доступное дошкольное образование»

По словам Шульгиной, все школы в России по закону являются общеобразовательными, а профильность — это лишь уклон, регламентируемый локальными актами школы. Поэтому неправомерно заявлять, что школа будет открывать только профильные классы, и не предлагать общего образовательного направления.

— Если школа формирует профильные классы, то и общеобразовательный класс, конечно, должен быть, — отмечает юрист. Отказ школы принять ребенка, который желает учиться в десятом классе, может рассматриваться как нарушение права на образование. Шульгина отмечает, что это противоречит принципу доступности общего образования до 11-го класса, закрепленному в законодательстве. — Образование у нас идет до 11-го класса, и отсеивать учеников на этапе ОГЭ — это неверно.

Если подытожить, школа обязана предоставить возможность продолжить обучение в 10–11-х классах, даже если результаты ОГЭ не соответствуют высоким требованиям профильных классов.

Шульгина также обращает внимание на социальные аспекты обучения. Для некоторых детей переход в колледж после девятого класса может быть слишком сложным с точки зрения адаптации к взрослой жизни.

— Не все дети готовы учиться в техникуме — это может быть и социальная неадаптированность, и другие критерии, по которым ребенок просто не готов учиться в техникуме и ему по-прежнему нужна домашняя обстановка школы, — объясняет юрист. — Не все в конце девятого класса уже готовы к «взрослой жизни», скажем так. Все-таки техникум, училище — это уже взрослая жизнь.

Правовой подход требует, чтобы школа при открытии хотя бы одного десятого класса предоставляла возможность обучения всем желающим, а не только сильным ученикам.

«Тот, кто своих прав не знает, просто уходит»

Общественница Илона Менькова добавляет, что сейчас она наблюдает такую схему: сначала всех школьников отчисляют после девятого, выдают им аттестат, а потом начинается отбор. Но это неправомерно.

— Выдача аттестата — это не повод для отчисления. Согласно статье 61 Федерального закона «Об образовании», отчисление может быть либо инициировано родителями, либо быть мерой дисциплинарного взыскания, но это (дисциплинарное нарушение. — Прим. ред.) еще доказать надо, — объясняет общественница. — Отчисление при переходе из средней школы в старшую — то еще «окно Овертона». Если мы разделяем на уровни образование, следует ли родителям опасаться, что скоро начнут отчислять из четвертого класса, чтобы на основании конкурсного отбора зачислять в пятый?

Также в ее общественной практике нередки случаи, когда школа, несмотря на то, что закон находится на стороне родителя и ребенка, пытается «насолить» семье, которая решит отстоять свои права.

— Бывает даже такое, что зачисляют не в тот класс: например, ребенок хотел в медиакласс, а зачисляют в профильный математический. Родители жалуются, что их детям оказывают повышенное внимание, к доске вызывают чаще, создают дополнительный стресс, двойки, и такое бывает, а в старших классах идет подготовка к экзаменам, это и без того нервы, — делится случаем из практики председатель общественного движения «Родители Москвы». — Тот, кто своих прав не знает, просто уходит из школы. А кто находит нас, отстаивает их, но должен быть готов идти до конца.