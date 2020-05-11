Владимир Путин поручил правительству к 1 июня представить план действий по восстановлению экономики. Об этом сообщает ТАСС.



Согласно опубликованному на сайте Кремля перечню поручений, в первую очередь принятые меры должны обеспечить восстановление занятости и доходов населения. Правительству нужно будет действовать в связке с главами субъектов Российской Федерации и представителями общероссийских объединений предпринимателей.

Кроме того, по итогам встречи с участниками Всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ президент поручил главам регионов разработать и реализовать налоговые меры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, а правительству разработать дополнительные меры поддержки добровольцев, активно участвующих в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Также кабмину нужно решить вопрос о выделении средств на стимулирующие выплаты соцработникам, участвующим в борьбе с COVID-19.