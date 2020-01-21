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Экономика

«Если дотянем»: ярославцы рассказали, на что будут жить на пенсии

Как и чем люди подстраховываются

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Без особого энтузиазма смотрят ярославцы в своё пенсионное будущее

Без особого энтузиазма смотрят ярославцы в своё пенсионное будущее

Заспорили в редакции, можно ли будет прожить на пенсию тем, кому сейчас около 30? Можно ли будет рассчитывать только на выплату или придется подрабатывать? Или уже сейчас начинать копить... И спросили у наших читателей и подписчиков в группе 76.RU во «ВКонтакте», на что они рассчитывают жить, когда уйдут на заслуженный отдых?

Дон Карлеон

— У меня матушка 40 лет в дорожном управлении отработала и пенсию получает 11 500. Если бы не свой огород, по миру бы пошла с протянутой рукой.

Елена Шишанова

— Конечно, копить надо, на пенсию не проживёшь, а у меня такая зарплата, что и копить не с чего.

Борис Слепов

— Есть варианты заработать пенсию досрочно, задолго до общего пенсионного возраста. Надо немного усилий приложить просто.

Сергей Канатьев

— Не доживу, а если вдруг и доживу, то рассчитываю только на себя, свои накопления и инвестиции.

Татьяна Ивина

— Копить? То, что мы накопим, потом только на буханку хлеба хватит. Если только вкладывать деньги, хотя бы в недвижимость.

Олег Цветков

— Помню, с моей мамой зашел разговор на тему пенсий, стажа, белой зарплаты. Я тоже тогда сказал, что вряд ли доживу. На что она мне ответила, что когда она была моего возраста, тоже многие так рассуждали — и ничего, дожили до своей пенсии...

Константин

— Хватит ныть. Радуйтесь, что вообще есть пенсия.

Сергей 02

— А кто вам сказал, что пенсия — это безбедное существование? Пенсия — это пособие, чтобы люди от голода не мёрли. Мрут наши пенсионеры от голода? Нет. Значит всё нормально. А сколько в среднем у каждого пенсионера внуков и детей, которые работают и зарабатывают пенсию своим бабушкам и дедушкам, папам и мамам? Нужно четверо работающих на каждого пенсионера как минимум. А где ваши дети и внуки? Нету. Вот и нечего возмущаться.

Глава пенсионного фонда Антон Дроздов в интервью «Российской газете» заявил об увеличении среднего размера пенсии к 2022 году на 18,26% по сравнению с 2019 годом. По словам главы пенсионного фонда России, она составит 18290 рублей.

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пенсияпособия
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КОММЕНТАРИИ (13)

Гость
21 янв 2020 в 13:17

Если бы с наших толстосумов брали налог как во всех нормальных странах, то и ничего повышать не пришлось бы. И нечего нас кормить сказками, что повышения налога хватит лишь на 6 или 7 дней пенсий по стране.
А если президент боится, что его дружки разбегутся - скатертью дорога! Незаменимых нет, как и незаменяемых!

Гость
21 янв 2020 в 13:03

В советские времена мои родители говорили, что нормально зажили, только когда вышли на пенсию, потому что еще и работали. И пенсию за это не убавляли, как сейчас, хотя работающий пенсионер оплачивает пенсию уже другому. Тогда деньги реально можно было накопить, т.к. цены не менялись чуть ли не десятилетиями! Одна из причин дисбаланса советской экономики - на руках у населения огромные суммы, на которые нечего купить, калаши, танки и вертолеты в частные руки не продавали, а другого та промышленность не выпускала.
А сейчас? Копить бесполезно, инфляция все съест, тем более реальная и по президенту отличаются в разы! После выхода на пенсию, терзают смутные сомнения, что много мужчин дотянет до 65, работать подавляющее большинство не станет - сил уже не будет. Они ж там наверху думают, что у станка все такие же здоровые и облеченные как они в своих кабинетах.
Раньше деньги у государства на пенсии были, т.к. всё, что зарабатывали предприятия являлось госсобственностью и оно, распределяя деньги, оплачивало пенсии. Сейчас же огромный кусок от этого госпирога оказывается в частных руках, число пенсионеров даже несколько увеличилось, а частник считает эту прибыль исключительно своей заслугой, созданной руками и головами трудящихся, и делиться не хочет. А государство в свою очередь не хочет с частника брать нормальный налог, ему (государству) больше нравится уравниловка.

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21 янв 2020 в 12:30

Был такой сорняк огородный починок. Трындел в 2000 году, что через 20 лет пенсионеры в России будут получать пенсию, как в цивилизованных странах и путешествовать по свету, беря пример с буржуазной Европы. Ну и где ответственность, за этот трындеж?