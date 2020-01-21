«Если дотянем»: ярославцы рассказали, на что будут жить на пенсии

— У меня матушка 40 лет в дорожном управлении отработала и пенсию получает 11 500 . Если бы не свой огород, по миру бы пошла с протянутой рукой.

Заспорили в редакции, можно ли будет прожить на пенсию тем, кому сейчас около 30? Можно ли будет рассчитывать только на выплату или придется подрабатывать? Или уже сейчас начинать копить... И спросили у наших читателей и подписчиков в группе 76.RU во «ВКонтакте» , на что они рассчитывают жить, когда уйдут на заслуженный отдых?

— Конечно, копить надо, на пенсию не проживёшь, а у меня такая зарплата, что и копить не с чего.



Борис Слепов



— Есть варианты заработать пенсию досрочно, задолго до общего пенсионного возраста. Надо немного усилий приложить просто.



Сергей Канатьев



— Не доживу, а если вдруг и доживу, то рассчитываю только на себя, свои накопления и инвестиции.



Татьяна Ивина



— Копить? То, что мы накопим, потом только на буханку хлеба хватит. Если только вкладывать деньги, хотя бы в недвижимость.



Олег Цветков



— Помню, с моей мамой зашел разговор на тему пенсий, стажа, белой зарплаты. Я тоже тогда сказал, что вряд ли доживу. На что она мне ответила, что когда она была моего возраста, тоже многие так рассуждали — и ничего, дожили до своей пенсии...



Константин



— Хватит ныть. Радуйтесь, что вообще есть пенсия.



Сергей 02



— А кто вам сказал, что пенсия — это безбедное существование? Пенсия — это пособие, чтобы люди от голода не мёрли. Мрут наши пенсионеры от голода? Нет. Значит всё нормально. А сколько в среднем у каждого пенсионера внуков и детей, которые работают и зарабатывают пенсию своим бабушкам и дедушкам, папам и мамам? Нужно четверо работающих на каждого пенсионера как минимум. А где ваши дети и внуки? Нету. Вот и нечего возмущаться.

