«Если дотянем»: ярославцы рассказали, на что будут жить на пенсии

Заспорили в редакции, можно ли будет прожить на пенсию тем, кому сейчас около 30? Можно ли будет рассчитывать только на выплату или придется подрабатывать? Или уже сейчас начинать копить... И спросили у наших читателей и подписчиков в группе 76.RU во «ВКонтакте», на что они рассчитывают жить, когда уйдут на заслуженный отдых?
Дон Карлеон
— У меня матушка 40 лет в дорожном управлении отработала и пенсию получает
Елена Шишанова
— Конечно, копить надо, на пенсию не проживёшь, а у меня такая зарплата, что и копить не с чего.
Борис Слепов
— Есть варианты заработать пенсию досрочно, задолго до общего пенсионного возраста. Надо немного усилий приложить просто.
Сергей Канатьев
— Не доживу, а если вдруг и доживу, то рассчитываю только на себя, свои накопления и инвестиции.
Татьяна Ивина
— Копить? То, что мы накопим, потом только на буханку хлеба хватит. Если только вкладывать деньги, хотя бы в недвижимость.
Олег Цветков
— Помню, с моей мамой зашел разговор на тему пенсий, стажа, белой зарплаты. Я тоже тогда сказал, что вряд ли доживу. На что она мне ответила, что когда она была моего возраста, тоже многие так рассуждали — и ничего, дожили до своей пенсии...
Константин
— Хватит ныть. Радуйтесь, что вообще есть пенсия.
Сергей 02
— А кто вам сказал, что пенсия — это безбедное существование? Пенсия — это пособие, чтобы люди от голода не мёрли. Мрут наши пенсионеры от голода? Нет. Значит всё нормально. А сколько в среднем у каждого пенсионера внуков и детей, которые работают и зарабатывают пенсию своим бабушкам и дедушкам, папам и мамам? Нужно четверо работающих на каждого пенсионера как минимум. А где ваши дети и внуки? Нету. Вот и нечего возмущаться.
Глава пенсионного фонда Антон Дроздов в интервью «Российской газете» заявил об увеличении среднего размера пенсии к 2022 году на 18,26% по сравнению с 2019 годом. По словам главы пенсионного фонда России, она составит 18290 рублей.