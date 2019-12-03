В течение шести лет зарплата ярославцев вырастет на треть, а льготы могут сократить

К концу 2025 года зарплата ярославцев вырастет на 35,3% по сравнению с 2019 годом, численность населения увеличится на 1,6%, объем производства и сферы услуг — на 50,6%. А ежегодная инфляция составит всего 4%. При этом собственные доходы Ярославля с планируемых в 2020 году 7,3 миллиарда подскочат к концу 2025 года до 8,8 миллиарда. А вместе с поступлениями из областного и федерального бюджетов цифра увеличится с 20,3 до 20,7 миллиарда. При этом на протяжении всех этих лет бюджет будет оставаться бездефицитным. То есть расходы казны не превысят доходы.

Эти оптимистичные цифры прописаны в бюджетном прогнозе на 6 лет, который появился на сайте мэрии Ярославля. В нем учитывается сегодняшняя и прогнозируемая экономическая ситуации в стране, уровень инфляции. Это дает возможность экономистам мэрии просчитать, как они будут в ближайшие годы выполнять социальные обязательства, планировать доходы и расходы городской казны.

— Показатели бюджетного прогноза города Ярославля сформированы на основе прогноза социально-экономического развития города Ярославля на долгосрочный период 2020–2026 годов, — уточняется в документе.



Из нынешнего прогноза следует, что какие-либо новые траты из бюджета будут одобрены только при наличии ресурсов, так как влезать в долги мэрия не намерена. Сумма муниципального долга на протяжении всех лет остается неизменной — 6,9 миллиарда. При этом руководство города не исключает, что продолжит внедрять критерии адресности и нуждаемости при предоставлении мер социальной поддержки, чтобы помощь получали только те, кто в ней действительно нуждается. А значит, кто-то из ярославцев может лишиться части льгот, как это уже было в 2019 году. В приоритетном порядке деньги будут тратить на нацпроекты. Также власти намерены активно участвовать в федеральных и региональных программах, чтобы часть средств на решение городских проблем приходила из областной или общероссийской казны. Еще одна первостепенная задача — поддержка предпринимателей и инвесторов.