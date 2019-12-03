В течение шести лет зарплата ярославцев вырастет на треть, а льготы могут сократить

К концу 2025 года зарплата ярославцев вырастет на 35,3% по сравнению с 2019 годом, численность населения увеличится на 1,6%, объем производства и сферы услуг — на 50,6%. А ежегодная инфляция составит всего 4%. При этом собственные доходы Ярославля с планируемых в 2020 году 7,3 миллиарда подскочат к концу 2025 года до 8,8 миллиарда. А вместе с поступлениями из областного и федерального бюджетов цифра увеличится с 20,3 до 20,7 миллиарда. При этом на протяжении всех этих лет бюджет будет оставаться бездефицитным. То есть расходы казны не превысят доходы.
Эти оптимистичные цифры прописаны в бюджетном прогнозе на 6 лет, который появился на сайте мэрии Ярославля. В нем учитывается сегодняшняя и прогнозируемая экономическая ситуации в стране, уровень инфляции. Это дает возможность экономистам мэрии просчитать, как они будут в ближайшие годы выполнять социальные обязательства, планировать доходы и расходы городской казны.
— Показатели бюджетного прогноза города Ярославля сформированы на основе прогноза социально-экономического развития города Ярославля на долгосрочный период 2020–2026 годов, — уточняется в документе.
Из нынешнего прогноза следует, что какие-либо новые траты из бюджета будут одобрены только при наличии ресурсов, так как влезать в долги мэрия не намерена. Сумма муниципального долга на протяжении всех лет остается неизменной — 6,9 миллиарда. При этом руководство города не исключает, что продолжит внедрять критерии адресности и нуждаемости при предоставлении мер социальной поддержки, чтобы помощь получали только те, кто в ней действительно нуждается. А значит, кто-то из ярославцев может лишиться части льгот, как это уже было в 2019 году. В приоритетном порядке деньги будут тратить на нацпроекты. Также власти намерены активно участвовать в федеральных и региональных программах, чтобы часть средств на решение городских проблем приходила из областной или общероссийской казны. Еще одна первостепенная задача — поддержка предпринимателей и инвесторов.
Кстати, цифры, которые прописаны в документе, относятся к благоприятному прогнозу социально-экономического развития города в 2020–2026 годах, который предполагает благополучное развитие экономики и соцсферы. При этом указаны и риски, которые могут разрушить эти далеко идущие планы. Например, если инфляция неожиданно окажется больше, чем планируется. Или банки увеличат проценты на уже взятые городом кредиты.
По данным «Ярославльстата», среднемесячная начисленная заработная плата в сентябре 2019 года составила в Ярославской области 34585 рублей и по сравнению с сентябрем 2018 года выросла на 6,1%.