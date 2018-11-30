В погоне за легкими деньгами каждый может стать жертвой аферистов

В кого ни плюнь — попадешь в начинающего предпринимателя. Молодых во всех смыслах бизнесменов развелось — пруд пруди. Вот только это означает не расцвет экономики, а разгул мошенничества. Сами того не осознавая, в погоне за легкими деньгами каждый из нас может стать жертвой аферистов. Причем махинации с фирмой-однодневкой могут испортить всю жизнь. Как не повестись на такие разводы? С представителем управления налоговой службы по Ярославской области разберемся, что бывает тем, кто пытается заняться «обналом».



В Ярославской области проблема большого масштаба — массовая регистрация индивидуальных предпринимателей, фиктивных предпринимателей и директоров-«номиналов». Только в Ярославле каждый пятый «бизнесмен» — номинальный предприниматель или директор.

— Для чего они регистрируются?



— Подходят люди и предлагают за регистрацию ИП от пяти тысяч рублей. Убеждают, что за это ничего не будет, а если вызовут в инспекцию — платят дополнительно, выдают памятки, как вести себя и что говорить в налоговой. На удочку в основном попадаются студенты, те, кто не хочет работать или не может в данный момент, кому нужны легкие деньги. Как раньше были пирамиды всякие — приведи пять человек и получи вознаграждение. Вот всё то же самое твориться сейчас в регионе. Делается для того, чтобы прогонять обналичку.

Подставные люди регистрируют ИП и открывают счета

— Давно это началось?



— Последние года три точно. Но если два года назад фиктивными предпринимателями были алкоголики и наркоманы, налоговики посещали с полицией по подвалам, доставали этих директоров, то сейчас вербовщики вышли на новый уровень — вербуют студентов. Как только человеку исполняется 18, через несколько дней он идёт регистрировать ИП либо организацию.

Два года назад «предпринимателей» выискивали с полицией по подвалам

— Как происходит обналичивание?



— Люди регистрируют ИП, открывают расчетные счета, деньги поступают на эти счета или прямо на карты и выводятся наличными. Надо помнить, что ИП несут ответственность своим имуществом.

За новых людей вербовщики получают вознаграждение

— О больших суммах идёт речь?



— Об огромных. То есть они могли бы снести район Пятёрки и построить тут замки. Но это не их деньги.



— Удавалось поймать организаторов или только «миллионеры» попадаются?



— Ловят, конечно, миллионеров. Кого не спрашиваешь, ответ один: «Подошли на улице, имён нет, телефонов нет». Они никогда никого не сдадут, они свои пять тысяч за это получили. Сейчас работают правоохранители больше. Цель — не наказать частных лиц, а дальше докопаться.

С теми деньгами, которые проходят по счетам подставных предпринимателей, они могли бы жить во дворцах

— Копнули?



— Да, конечно.



— За что и какая ответственность грозит таким людям?



— За образование юридического лица через подставных лиц — от 300 до 500 тысяч рублей штраф либо лишение свободы до пяти лет. Плюс ещё куча проблем на всю жизнь. Есть закон о противодействии терроризму, на основании которого банк может закрыть счета, приостановить операции по счетам и задержать денежные средства на них. Соответственно, возникает новая проблема. Ему потом даже кредитную карту не дадут, может оказаться заблокированной и социальная карта, на которую приходит стипендия или пенсия по потере кормильца. Да и вообще, куда сейчас без банковского счёта? Потом приходят и плачут, а налоговикам что делать? Вот недавно была ситуация. Закрыли счёт юного подставного предпринимателя. Платить за него пришла мама. Женщина с виду хорошая, сидит в декрете сейчас со вторым ребёнком, может, и не знала, что сын занялся «предпринимательством».



Стоят оба в налоговой и плачут. Оказалось, что на счёте закрыто около 500 тысяч рублей. Деньги чужие. Им звонили, угрожали. Они боялись по улицам выходить.



Людей этих долго не держат — квартал, два, а потом бросают с кучей проблем.

За образование юридического лица через подставных людей грозит лишение свободы

— Как понимаете, что человек подставной?



— Когда по счёту проходят миллионы, а человек живёт на втором ярусе койки в общежитии. Этакие миллионеры из трущоб. Вызывают в налоговую. Уже даже несмешно, они все выдают заученный текст. На вопрос: «Чем занимаешься?». Ответ один: «Доска обрезная, щебень, гравий, песок».



У налоговиков есть уже несколько решений, вступивших в силу, сейчас пойдёт процесс взыскания. И люди, которые сидели нога на ногу, говоря: «Да, я предприниматель», — заговорили по-другому. Когда они видят, что при регистрации их не предупредили об этой ответственности, что-то встаёт на место в голове. Заплатить придется каждому 300–500 тысяч штрафа — это сломает жизнь человеку.

Чтобы выплатить штраф, некоторым пришлось взять кредит под огромные проценты

— Кому уже начислили?



— Случай был одна девушка от налоговиков долго бегала. Несколько раз вызывали её в налоговую, но она не реагировала. Ей предлагали признаться, не дошло. Видимо, ей сказали: «Сиди спокойно, всё будет хорошо». Не хотели ей начислять, ведь двое маленьких детей, не алкоголики, не наркоманы, недавно квартиру купили — нормальная молодая семья. Но не вынести такое решение — это было бы уже должностное преступление. Сейчас встал вопрос о взыскании за счёт их имущества порядка 400 тысяч. Да, девушка переживает теперь, нервничает, но уже настолько поздно... Настолько поздно дошло до неё, что налоговый орган вынести другое решение уже не может. Она могла обнулить декларацию, могла отказаться от деятельности, сказать, что она «номинал», что это не её, закрыть ИП.

Расплата за лёгкие деньги — 300–500 тысяч штрафа и куча проблем

— Долго бились?



— Долго. Давали ей очень много возможностей одуматься. Она сидит в декрете с ребёнком. Не поняла, что налоговики не угрожали, ей сразу рассказали, что будет.

— Вы говорили, что регистрируется много студентов, им тоже огромные штрафы грозят?



— Есть у нас сейчас один студент. Проживает в общежитии. Тут вообще получается парадоксальное явление — на территории государственного учреждения ведётся предпринимательская деятельность. Не зарегистрировать его не могли — прописка же есть, пусть и в общежитии. Но как возможно заниматься бизнесом в комнатушке, где живут четверо студентов? Сейчас он от налоговиков скрывается, но это ненадолго. Сам-то молодой человек очень активный, позитивный, в студенческом активе участвует. Смотришь на его страничку во «ВКонтакте», он организовывает спортивные мероприятия, помогает в учебной части. На первый взгляд, — хороший человек, но надо было так ему запудрить мозги! Он просто даже не понял, в какие неприятности попал. А финал будет, как с девушкой. Сейчас подойдут материалы, однозначно будут начисления. А дальше что? Он уже и нормальным предпринимателем стать не сможет, и на работу сложно будет устроиться: ни в банки, ни в госструктуры, ни на военную службу. Выезд за границу будет закрыт. Человек портит себе жизнь, ещё толком и не начав её.

После такого ни на работу нормальную не устроиться, ни за границу не выехать

— Только молодёжь открывает подставные ИП?



— Нет, приходила бабушка около 70 лет. Сидела, плакала, говорила, ей кто-то предложил стать ИП. Обещанных денег не заплатили и сбежали, забрав документы. Время прошло, она и забыла, а потом с соседкой пошла в пенсионный фонд подавать на перерасчёт пенсии. Соседка всё прошла, всё хорошо, а этой бабушке не проиндексировали пенсию, поскольку она числится предпринимателем и должна была платить взносы в пенсионный фонд, ведь деятельность судя по счетам ведётся. Бабушка в слезах — почему Маше из восьмой квартиры сделали перерасчет, а ей нет. Она не знает, где эти документы, не знает, как закрыться. Чтобы погасить задолженность по взносам в пенсионный фонд, бабушка пошла брать кредит, но ей не дали, дали только кредитную карту. Заплатила порядка 40 тысяч страховых взносов, которых по сути не должно было быть. Жалко, а чем помочь. Вместо индексации пенсии она получила кредит с огромной процентной ставкой.