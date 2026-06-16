За оплату банковской картой родственника грозит срок: что важно знать каждому

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Снятие денег с чужой банковской карты может иметь серьезные последствия | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RUСнятие денег с чужой банковской карты может иметь серьезные последствия | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

Снятие денег с чужой банковской карты может иметь серьезные последствия

Источник:
Елена Латыпова / NGS55.RU

За использование чужой банковской карты можно получить уголовное наказание, в том числе тюремный срок. Уйти от ответственности в определенных случаях не получится даже родным людям.

Снятие наличных или оплата покупки чужим пластиком без разрешения может закончиться большими проблемами. Об этом предупредила международный финансовый советник, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Плеханова Мария Ермилова.

«Если владелец счета не давал согласия на транзакцию и не знал о списании средств, такие действия могут быть расценены как кража. Наказание за это может включать штраф до 80 тысяч рублей и тюремное заключение сроком до шести лет», — пояснила эксперт агентству «Прайм».

Для близких людей исключений не существует, подчеркнула Ермилова. Жена, например, не может взять карту мужа, ребенок — карту родителей, если у них нет на это разрешения. Если владелец карты не дал согласия (ни устного, ни письменного), любое списание может быть признано хищением. Если же владельца карты обманули или ввели в заблуждение, то это уже считается мошенничеством.

Даже если владелец карты сам не обращается в полицию, уголовное дело могут завести по жалобе, например, другого члена семьи, соседа или знакомого. Урегулировать ситуацию путем соглашения сторон в таком случае не получится.

Чтобы избежать проблем, лучше получить от владельца карты доверенность. Еще один вариант — сохранить доказательства согласия: например, переписку, где он разрешил ее использовать. Также можно оформить дополнительную карту, привязав ее к одному общему счету.

Лишиться накоплений можно, даже если карта остается на руках. Недавно мошенники придумали новый способ обмана и вывода средств со счетов жителей России — предложение поучаствовать в опросе. Подробнее об этом рассказали в этом материале.

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Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
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