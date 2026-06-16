«Чем больше денег, тем выше инфляция»: экономисты рассказали, почему крепкий рубль привел к росту цен

Крепкий рубль — это, конечно, хорошо. Но почему в магазине становится так плохо? Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Казалось бы, простая математика: рубль крепнет — товары должны дешеветь. Но у российских ценников своя логика. Пока в новостях рапортуют об укреплении национальной валюты, москвичи в супермаркетах с ужасом разглядывают цифры в чеках. Почему так происходит и когда прекратится рост цен — MSK1.RU узнал у экспертов-экономистов.

«Хлеб уже продают ломтиками»

Пока официальная статистика спорит о макроэкономических показателях, россияне оценивают реальное положение дел по чекам из супермаркетов и пытаются самостоятельно разгадать логику ценообразования.

«Инфляция всё выше и выше, цены идут на повышение, а доходы народа снижаются, как и покупательная способность граждан… Зато хлеб в „Пятерочке“ уже продают ломтиками, один кусочек стоит 13 рублей!» — возмущается читатель MSK1.RU.

Люди жалуются, что денег на жизнь стало уходить больше Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

«Крепкий рубль сделал все товары дорогими. Цены не снижаются, только повышаются, а рубль крепнет. Одновременное действие этих двух сил дает такой эффект. Просто посчитаем в долларах: два года назад бутылка пива стоила, допустим, 200 рублей — это 2 доллара, а сейчас из-за инфляции 280 — это уже 4 доллара. Инфляция плюс крепкий рубль повысили цены в 2 раза», — рассуждает выпускник экономического вуза Максим.

Нефтяной след: откуда взялся крепкий рубль

Укрепление рубля никак не связано с инфляционными процессами внутри страны, считают эксперты. Здесь работает совершенно другая логика, завязанная на мировые события. Достаточно вспомнить недавнее обострение военного конфликта на Ближнем Востоке, которое произошло как раз в начале весны.

«В марте цены на нефть подскочили очень сильно, в том числе на российскую Urals. В апреле она стоила 94 долларов за баррель. Это очень хорошая цена, — объясняет MSK1.RU кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Рута Абрамова. — Поскольку эта выручка поступает не сразу, с течением времени — примерно как раз через 1,5 месяца. Именно сейчас рынок переваривает мартовские объемы. Чем больше валютной выручки мы получили в страну, тем сильнее укрепляется рубль».

Почему не снижаются цены

Крепкий рубль действительно воспринимается как позитивный фактор для российской экономики и потребителей, но важно понимать, что его влияние не является мгновенным.

«Ситуацию можно сравнить с большим кораблем, который не может резко изменить направление движения, — говорит финансовый эксперт, гендиректор компании „Финтеллект“ Татьяна Волкова. — Даже если курс рубля изменился сегодня, экономика и бизнес продолжают работать по ранее принятым решениям, заключенным контрактам и уже сформированным расходам. Многие ожидают простой логики: доллар подешевел — значит, товары должны сразу подешеветь. Но на практике ценообразование зависит не только от валюты».

Цены такие, что перед витриной можно зависнуть в недоумении и подсчетах Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

На стоимость товара одновременно влияет множество факторов: зарплаты сотрудников, логистика, аренда, стоимость сырья, налоги, транспортные расходы.

«Валюта влияет только на импортную часть, и даже там эффект размывается: закупки идут по старым контрактам, логистика и финансирование закладываются заранее, а валютные колебания бизнес всегда страхует через надбавки к цене, — подчеркивает основатель компании „Финголд“ Антон Никитин. — Российская инфляция сегодня определяется внутренними факторами: стоимостью труда, кредитов, энергии, логистики и административных издержек. Эти компоненты не дешевеют автоматически при укреплении рубля. Поэтому даже сильная валюта не способна „переписать“ структуру затрат в экономике».

«Инфляция идет своими темпами»

Предприниматели никогда не смотрят на курс, который видят на табло обменников прямо сейчас. Они всегда пытаются угадать, что будет завтра. Если доллар упал сегодня, ни один импортер не побежит снижать цены, потому что все боятся нового скачка валюты.

«Многие импортеры сейчас закладывают в свои расчеты более слабый курс рубля, чем тот, который существует на данный момент. Это связано с высокой волатильностью валютного рынка и желанием бизнеса снизить собственные риски на случай резких колебаний курса», — заключает Татьяна Волкова.

Импортные товары не дешевеют Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

В то время как покупатели ждут немедленного падения цен вслед за ростом рубля, у рынка оказываются совершенно другие задачи. В современных реалиях стабильная национальная валюта выполняет принципиально иную функцию.

«Крепкий рубль — это не инструмент снижения цен, а механизм ограничения инфляционного давления. Он влияет на скорость роста цен, но не отменяет сам тренд. И именно поэтому ощущение „рубль укрепился, а жизнь не подешевела“ — это не парадокс, а нормальная структура современной экономики», — заявляет Антон Никитин.

Укрепление рубля сейчас — это скорее благоприятное условие для российской экономики, чем толчок к немедленному снижению цен.

«Даже несмотря на крепкий рубль, всё равно у нас инфляция идет своими темпами, — рассказала Рута Абрамова. — На инфляцию влияет как раз избыток денег в экономике. Чем больше денег, тем выше инфляция. Плюс дорожает логистика и дефицит кадров сейчас есть в определенных отраслях».

А вы заметили укрепление рубля? Да, некоторые импортные товары стали чуть дешевле Нет, цены только продолжают расти Вижу только, что расходы на жизнь увеличились Перестал (-а) смотреть на курс, ориентируюсь по чеку из магазина Бизнес всё равно найдет повод переписать ценники в большую сторону