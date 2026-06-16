Кадровый гоп-стоп: российские компании заставляют соискателей работать бесплатно — как не попасть в HR-рабство

Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Поздравляем, мы официально вернулись в эпоху «дикого капитализма» девяностых! Только вместо крепких парней в кожаных куртках у нас теперь вежливые HR-девочки в стильных очках. Вместо классического развода на деньги с утюгом в руках — модные «тестовые задания», «бесплатные стажировки» и «испытательные сроки без обязательств».

В России расцвел рынок бесплатного труда. Схемы из серии «ты сначала поработай, покажи себя, а мы потом подумаем, платить ли тебе вообще» захлестнули страну, делятся в соцсетях.

MSK1.RU выяснил, как устроен этот «цифровой батрацкий рынок» и почему работодатели окончательно потеряли страх и совесть.

«Сделай проект и иди». Как выглядит современная эксплуатация

То, что сегодня работодатели называют «оценкой компетенций», в половине случаев является банальным воровством чужого интеллектуального или физического труда. Кадровые мошенники обнаглели настолько, что используют бесплатную рабочую силу во всех сферах: от грузчиков до элитных айтишников.

Вот примеры из конкретных профессий.

Программисты

Получают «тестовое задание», в рамках которого пишут кусок сложного работающего кода для реального коммерческого продукта. Результат уходит работодателю, соискатель — в игнор, а код чудесным образом внедряется в систему. Без оплаты, разумеется.

Копирайтеры и редакторы

Пишут огромные, глубокие статьи для журналов и сайтов. Цена вопроса, которую им милостиво предлагают за «проверку», — какие-нибудь издевательские 200 рублей или вообще «публикация в портфолио».

Маркетологи

Неделями разрабатывают полноценные рекламные стратегии для брендов, расписывают бюджеты и каналы продвижения. После отправки ТЗ им вежливо говорят: «Вы нам не подходите». А спустя месяц несостоявшийся кандидат с изумлением видит свои идеи, креативы и слоганы в официальной рекламной кампании этой фирмы.

Синие воротнички

На складах пашут сборщиками или комплектовщиками по три месяца на «испыталке» за символические 30 тысяч рублей в надежде на обещанное повышение до нормального оклада. Но как только срок подходит к концу, их просто выставляют с формулировкой «вы не справились с плановым объемом», а на их место завозят новую партию наивных «стажеров».

Это не просто единичные случаи, это отлаженный бизнес-процесс конвейерного типа. Зачем платить штатному сотруднику 100 тысяч рублей, если можно каждые две недели брать нового «тестируемого» и закрывать его руками текущие задачи абсолютно бесплатно?

Рынок вывернулся наизнанку

Почему этот кадровый лохотрон вообще стал возможен в 2026 году, когда все только и говорят о нехватке людей? Секрет кроется в глубоком расколе самого рынка труда, поясняет MSK1.RU генеральный директор сервиса по поиску работы и найму сотрудников GdeRabota.ru Екатерина Агаева.

«В условиях экономической нестабильности и перегрева бюджетов работодатели хотят снизить риск неудачного найма и предлагают неоплачиваемые проекты», — объясняет эксперт.

Однако, по словам Екатерины Юрьевны, за этим желанием сэкономить кроется еще один важный фактор — жесткая дифференциация рынка, которая усилилась за последние два года. В России нет единого «рынка кандидата» или «рынка работодателя» — экономику разорвало надвое.

С одной стороны, в стране наблюдается жесточайший дефицит рабочих специальностей, инженеров, строителей и водителей. А с другой, в теплых и уютных офисах ситуация выглядит диаметрально противоположно.

«Дефицит кадров действительно есть, но не во всех сферах и профессиях. Рабочих специальностей, инженеров, водителей не хватает, а во многих офисных позициях растет конкуренция. Поэтому работодатели начинают диктовать свои условия», — констатирует Екатерина Агаева.

Именно в этих перенасыщенных нишах мелкие компании с ограниченными бюджетами и начинают откровенно борзеть, выстраивая схемы из «вечных стажеров».

Почему бизнесу плевать на отзывы

В цивилизованном мире компания, которая систематически кидает соискателей на бесплатную работу, быстро пойдет на дно. Но в России институт репутации для малого и среднего бизнеса находится в состоянии клинической смерти. Обманутый кандидат может написать гневный отзыв на специализированном сайте, вылить ушат помоев в соцсетях, но владельцу условного ООО «Рога и Копыта Маркетинг» на это глубоко наплевать.

Как отмечает Екатерина Агаева, схема «вечных стажеров» идеально работает именно в серой зоне малоизвестного бизнеса.

«Репутационные риски для такой компании невысоки. Если компания малоизвестна, то негативные отзывы не мешают ей продолжать работу», — говорит эксперт.

Они просто меняют название юридического лица, переезжают в другой Telegram-канал или пересоздают профиль на сайтах объявлений — и вуаля, перед нами снова «молодой, динамично развивающийся стартап с дружной командой».

Другое дело — крупные и уважаемые бренды. Вот для них-то использование копеечного рабского труда — это часто финансовый и репутационный суицид. Крупный бизнес понимает, что время, потраченное HR-департаментом на бесконечный поиск, оформление, онбординг и последующее увольнение бесплатных «неумех», обходится компании в разы дороже, чем нормальный, качественный найм профессионала на рыночный оклад. Но пока крупные игроки играют по правилам, тысячи мелких контор продолжают пировать на костях доверчивых соискателей.

Самооборона соискателя

Как же не попасться в эту ловушку? Екатерина Агаева по просьбе MSK1.RU сформулировала четкие правила безопасности.

Красный флаг № 1: наглый объем тестового задания

«ТЗ не должно занимать больше трех часов. Главная задача такого задания — показать навыки кандидата. Поэтому, если работодатель просит написать статью на 20 тысяч знаков или сделать дизайн целого проекта, то это не тестовое, а полноценная работа», — говорит Агаева.

Красный флаг № 2: словесная шелуха и туманные обещания

Если работодатель не способен четко, в цифрах, назвать ваш оклад на испытательном сроке, зафиксировать его в трудовом договоре и прописать конкретные KPI (показатели эффективности) — бегите.

Красный флаг № 3: хроническая вакансия

Перед тем как отправить резюме, не поленитесь провести простейший аудит компании. Вбейте ее название в поисковик, почитайте отзывы бывших сотрудников (особенно на независимых площадках, а не на их собственном сайте). Обратите внимание на историю самой вакансии: если компания на протяжении последних двух лет каждые три месяца ищет одного и того же «младшего маркетолога» или «помощника руководителя» — перед вами классический конвейер по утилизации бесплатных стажеров.