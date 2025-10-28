НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Ярославле
Погода+5°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +2

0 м/c,

 742мм 93%
Подробнее
6 Пробки
USD 78,98
EUR 92,02
Компенсация за шлагбаум
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
Грибной сезон продолжается
«Умные решения» в недвижимости
Стройка у ТЦ
«Мисс Ярославль»
Новый ТЦ в Ярославле
Что за горящий объект пролетел в небе
Сколько абортов делают в Ярославской области
Депутат против продажи рынка
Экономика Срок оплаты за ЖКУ сдвинут: в какие даты нужно будет платить за коммуналку

Срок оплаты за ЖКУ сдвинут: в какие даты нужно будет платить за коммуналку

Новые правила начнут действовать с 1 марта 2026 года

258
Также изменится и срок получения квитанций, теперь они будут приходить 5-го числа каждого месяца | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUТакже изменится и срок получения квитанций, теперь они будут приходить 5-го числа каждого месяца | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Также изменится и срок получения квитанций, теперь они будут приходить 5-го числа каждого месяца

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

С весны 2026 года россияне будут иначе платить за ЖКУ. Крайний срок сдвинут на 15-е число месяца. Подробнее о том, как изменится срок оплаты квитанций и зачем понадобилось его сдвигать, рассказала кандидат юридических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Ольга Леонова.

«Изменения заключаются в следующем: на данный момент до вступления в силу изменений срок платы за жилое помещение и коммунальные услуги установлен ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем. С 1 марта 2026 года плату нужно будет вносить до 15-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем», — рассказала эксперт агентству «Прайм».

Сейчас крайний срок оплаты ЖКУ — 10-е число каждого месяца. Однако многим платить в эти числа неудобно, так как люди получают зарплату в разные дни. Поэтому со следующего года за март жильцам нужно будет оплатить коммунальные платежи до 15 апреля. Также изменится и срок получения квитанций, они будут приходить не 1-го числа, а 5-го числа каждого месяца.

По словам Леоновой, после получения зарплаты примерно 15-го числа граждане смогут своевременно оплатить счета за коммунальные услуги, избежав просрочки и начисления пеней.

А бумажные платежки за коммуналку скоро и вовсе могут уйти в прошлое. Минстрой предложил закон, который вводит по всей России электронные платежные документы. Их будут автоматически выставлять в системах ГИС ЖКХ и на «Госуслугах». Подробности об этом проекте можно изучить здесь.

Еще владельцам жилья нередко приходят двойные платежи за ЖКУ, как их распознать и оспорить, мы рассказали в отдельном материале.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
ЖКУ Квитанция Коммуналка Жилье
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Школа к успеваемости выпускников давно не имеет никакого отношения». Колонка репетитора о крахе системы образования
Катерина Одинцова
Автор мнения
Мнение
Стоит ли разводиться? Психолог рассказала, из-за чего чаще всего расходятся пары
Мария Овчинникова
Мнение
Одного ребенка уже не достаточно? Как может измениться семейная ипотека в этом году
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
В России снизили ключевую ставку. Как это скажется на рынке недвижимости?
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Начать нужно с головы»: как победительница конкурса красоты похудела на 27 килограммов
Людмила Антонова
Миссис Архангельск-2025 и Королева Северо-Запад-2025
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление