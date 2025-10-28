Срок оплаты за ЖКУ сдвинут: в какие даты нужно будет платить за коммуналку

Также изменится и срок получения квитанций, теперь они будут приходить 5-го числа каждого месяца Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

С весны 2026 года россияне будут иначе платить за ЖКУ. Крайний срок сдвинут на 15-е число месяца. Подробнее о том, как изменится срок оплаты квитанций и зачем понадобилось его сдвигать, рассказала кандидат юридических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Ольга Леонова.

«Изменения заключаются в следующем: на данный момент до вступления в силу изменений срок платы за жилое помещение и коммунальные услуги установлен ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем. С 1 марта 2026 года плату нужно будет вносить до 15-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем», — рассказала эксперт агентству «Прайм».

Сейчас крайний срок оплаты ЖКУ — 10-е число каждого месяца. Однако многим платить в эти числа неудобно, так как люди получают зарплату в разные дни. Поэтому со следующего года за март жильцам нужно будет оплатить коммунальные платежи до 15 апреля. Также изменится и срок получения квитанций, они будут приходить не 1-го числа, а 5-го числа каждого месяца.

По словам Леоновой, после получения зарплаты примерно 15-го числа граждане смогут своевременно оплатить счета за коммунальные услуги, избежав просрочки и начисления пеней.

А бумажные платежки за коммуналку скоро и вовсе могут уйти в прошлое. Минстрой предложил закон, который вводит по всей России электронные платежные документы. Их будут автоматически выставлять в системах ГИС ЖКХ и на «Госуслугах». Подробности об этом проекте можно изучить здесь.