«До 412 тысяч рублей разом»: кто и когда сможет забрать у государства «замороженную» часть пенсии

Если в 2002–2013 годах вы работали и получали белую зарплату, то работодатель отчислял взносы на вашу будущую пенсию. Потом власти в очередной раз поменяли правила игры, и большинство людей махнуло рукой на виртуальные деньги. На самом деле эти средства не сгинули окончательно в тумане пенсионных реформ. По крайней мере, пока. Наши коллеги из 74.RU разбираются, кто может разом забрать «замороженные» накопления, реально ли это сделать и о чем пора задуматься тем, кому меньше 40 лет.

О чем вообще речь

Пенсия по старости (раньше ее называли трудовой), гарантированная нам Конституцией РФ, состоит из двух частей — накопительной и страховой. Первая складывается из накоплений от взносов работодателей и дохода от инвестирования этих средств, при этом деньги аккумулируются на лицевом счете гражданина. Вторую (страховую) часть обеспечивает государство с учетом индивидуальных пенсионных коэффициентов и баллов (если вам далеко до пенсии, не заморачивайтесь с подсчетами, всё еще сто раз изменится).

Сейчас мы поговорим о накопительной части пенсии, у кого она есть и откуда взялась. Каждый работодатель платит страховые взносы в Социальный фонд (ранее он назывался Пенсионным. — Прим. ред.) — 22% от зарплаты сотрудника. У тех, кто с 2002 по 2013 год работал официально, 6 из этих 22% копились на личном счете. С 2014 года пополнение накопительной части остановилось (отчисления направляют на выплаты нынешним пенсионерам), а заморозка постоянно продлевается (последний раз — до конца 2025 года). Но то, что уже перечислили, лежит на пенсионном счете. И даже немного пополняется. Негосударственный пенсионный фонд (если человек перевел эти накопления в НПФ) и государственная управляющая компания ВЭБ.РФ (если остался в ПФР/СФР) инвестируют пенсионные деньги в различные активы и затем распределяют часть дохода по счетам.

Напомним, у кого формировалась накопительная пенсия:

мужчины 1953–1966 годов рождения и женщины 1957–1966 годов, за них с 2002 по 2004 год перечисляли 2% от фонда оплаты труда;

родившиеся в 1967 году и позднее, за них с 2002 по 2013 год перечисляли взносы — от 2 до 6% от фонда оплаты труда;

родившиеся до 1967 года, если участвовали в добровольной программе государственного софинансирования пенсионных накоплений;

направившие на личный пенсионный счет материнский капитал.

Забрать накопленное у государства можно живыми деньгами, но при определенных условиях. Главное из них — возраст. Причем расчет идет по «советскому» выходу на пенсию, то есть женщины с 55 и мужчины с 60 лет . Те, кто имеет право на льготную пенсию (многодетная мать, шахтер с положенным стажем и так далее), тоже могут распорядиться «замороженными» накоплениями. Как только им назначат страховую пенсию, можно идти оформлять накопительную.

Сейчас существует три варианта выплат: единовременная, пожизненная и срочная. Больше всего интересуются первым вариантом. Людям хочется забрать всё одной суммой. Но единовременную выплату дадут только тем, у кого накопительная пенсия не превышает 10% от прожиточного минимума пенсионера (в среднем по России). Если больше 10%, то назначается пожизненная ежемесячная выплата (высчитывается по специальной формуле с учетом периода дожития). Срочную выплату получат те, у кого эта часть пенсии формировалась за счет добровольных взносов или материнского капитала (период выплат указывает сам претендент, но он не менее 10 лет).

Все выплаты оформляются в том фонде, где хранятся накопления, — Социальный фонд России или НПФ. Именно там лучше всего уточнять всю информацию. Подать заявку можно через личный кабинет на сайтах СФР и НПФ или на портале «Госуслуги».

«Приходите через пять лет»

Забрать у государства «замороженную» пенсию одной суммой вполне реально. Однако на практике многие люди сталкиваются с массой проблем.

Челябинцу Наилю 68 лет, его пенсия давно переведена в НПФ. В декабре 2023 года он обратился туда с просьбой выплатить всю сумму. На тот момент на его счету было 19 000 рублей.

«Вскоре мне перечислили 11 660 рублей. А где остальное? Я снова составил обращение в НПФ, на что получил ответ, что осенью 2024 года переведут остальную часть. Попросили не закрывать счет. Но деньги не поступили до сих пор», — удивляется Наиль.

За 2024 год единовременную выплату «замороженных» накоплений получили более 800 000 российских пенсионеров. На выплату за 2025 год имеют право 706 000 человек (по данным проекта бюджета Соцфонда).

В НПФ уточнили, что в данном случае накопительная часть формировалась из двух частей: страховых взносов работодателя (обязательное пенсионное страхование) и дополнительных страховых взносов (ДСВ), которые платит сам человек.

«Пенсионные выплаты назначаются на основе выбранного клиентом варианта: с учетом или без учета ДСВ. Если выплачивается только часть, сформированная из взносов работодателя, то оставшиеся средства, включая ДСВ, продолжают инвестироваться на счете клиента, — объяснили в НПФ. — Закон устанавливает правило, что для получения средств дополнительных страховых взносов единовременно клиент должен обратиться в негосударственный пенсионный фонд с заявлением не ранее чем через 5 лет после назначения первой выплаты».

Таким образом, если Наиль оформил первую выплату в 2023 году, то вторую часть он получит только в 2028 году. По данным НПФ, клиент в отделении сам выбрал такой способ выплаты.

Одним — 10 000, другим — 400 000

Учительница Светлана более 30 лет проработала в школе. Ее педагогический стаж дает право досрочно выйти на пенсию, но, как и многие, женщина продолжает работать. В этом году Светлана решила хотя бы получить накопительную часть пенсии.

«Начала узнавать, что да как. Оказалось, на счете числится 500 000 рублей, это превышает какие-то пределы. Поэтому всю сумму сразу мне не отдадут», — вздохнула Светлана.

Между тем есть немало примеров, когда люди всё-таки получили заветную выплату. Например, челябинке в 2023 году исполнилось 55 лет, она обратилась в свой НПФ с пожеланием забрать накопительную часть. Ей выплатили 211 000 рублей. В этом году еще одна женщина получила 68 000 рублей, а другая — почти максимальные 411 000 рублей.

Мы спросили экспертов, почему так резко отличаются суммы выплат.

«Тут всё зависит от продолжительности начислений, от того, какая официальная зарплата была у людей, сколько работодатель отчислял налогов, как НПФ их инвестировал, какой прожиточный минимум пенсионера, — отметила финансовый семейный консультант, волонтер Ассоциации развития финансовой грамотности в Челябинске Елена Осипова. — Рожденные до 1967 года попали в эту программу буквально на пару лет, поэтому у некоторых накопилось всего 10 000−15 000 рублей. Больше всего средств — у тех, кто помоложе».

Мужчинам ждать еще два года

Впервые накопительную часть пенсии начали массово выплачивать в 2022 году. Именно тогда женщинам 1967 года рождения исполнилось 55 лет и они получили право распоряжаться «замороженными» деньгами. Мужчинам придется подождать еще два года, 60 лет им стукнет только в 2027-м.

«Размер единоразовой выплаты также связан со средним сроком дожития, в 2025 году — это 270 месяцев. Проще говоря, государство считает, что мы с вами доживем в среднем до 74 лет. Когда женщина в 55 лет приходит и пишет заявление на выплату, берется цифра накоплений, делится на 270 месяцев. Полученная сумма сравнивается с 10% прожиточного минимума пенсионера. Если она меньше 10%, то отдадут всю сумму накоплений одной выплатой. Если больше, чем 10% от предполагаемой пенсии, то государство считает, что женщине будет выгоднее ежемесячно получать доплату к пенсии», — объяснила Елена Осипова.

Эксперты советуют всем изучить свой пенсионный счет. И неважно, маячит заслуженный отдых на горизонте или до него еще далеко. Соответствующую выписку можно заказать на портале «Госуслуги».

«Посмотрите, какая сумма сформировалась. Если она уже выглядит как перекопленная — больше 400 000 рублей, то, скорее всего, единоразово ее уже вам не отдадут. В этом случае нужно проконсультироваться в том же НПФ, узнать про программу долгосрочных сбережений. Потому что через эту программу можно в будущем вывести эти деньги, — добавила Елена Осипова. — Важный нюанс: накопительную пенсию можно унаследовать, если человек не дожил до нужного возраста или не успел получить единовременную выплату. Стоит также проверить, указан ли выгодоприобретатель по финансовым продуктам. Но если хотя бы рубль из накопительной части уже выплачен в виде пожизненной ежемесячной доплаты к пенсии, то наследники не смогут ни на что претендовать».

Переводить или нет?

С 2024 года накопительную часть пенсии можно перевести в программу долгосрочных сбережений (ПДС). Для этого заключается специальный договор с негосударственным пенсионным фондом. Многих волнует, стоит ли «играть» с программой долгосрочных сбережений или лучше не связываться.

По словам экспертов, однозначного ответа тут нет, каждую ситуацию нужно рассматривать индивидуально. При этом выделили несколько ориентиров.

«Если у человека накопительная часть однозначно перекопленная, а возраст близок к советскому пенсионному, то есть смысл перевести накопления в программу долгосрочных сбережений. Тогда не придется ждать 15 лет (когда наступает право расторгнуть договор ПДС), можно будет снять деньги раньше, — указала Елена Осипова. — Если сумма накопительной части мала, то наибольший выигрыш при переводе в ПДС — у женщин, которым нет 40 лет, и мужчин моложе 45 лет. Тогда они смогут снять деньги, не дожидаясь 55 и 60 лет соответственно».

Основной плюс программы долгосрочных сбережений — то, что ее будет софинансировать государство, указали эксперты.

«Глобально, с точки зрения потребителя такой услуги, особенно подкованного в личных финансах, больше плюсов как будто бы нет. Да, это долгосрочная программа, да, Минфин софинансирует пополнения от пользователя, где-то даже в 100%-ном виде, но эти показатели не сравнимы с рисками, — отметил финансовый эксперт, автор телеграм-канала „Экономизм“ Алексей Кричевский. — Во-первых, свежа память не только о том, как сгорели накопления после развала СССР, но и как провалилась прошлая программа, срежиссированная и отмытая Минцем (основатель компании O1 Group, скупавшей НПФ, бывший владелец НПФ „Будущее“, экс-участник рейтинга богатейших бизнесменов России по версии Forbes Борис Минц. — Прим. ред.). Во-вторых, при правильном инвестировании собственных средств, откладываемых на пенсию, эффект может получиться в разы больше, чем от такого плана госпрограмм. В-третьих, забрать накопления просто так будет крайне проблематично. Это как минимум займет недели/месяцы, если вообще станет возможным до истечения срока программы».

Эксперт подчеркнул, что граждане вполне логично хотят забрать у государства единовременную выплату одним платежом.

«Потому что они видят более интересные и управляемые варианты для инвестирования. Кроме того, без толкового пиара вполне логично, что Минфин привлек средств по ПДС в несколько раз меньше, чем планировал. К таким инициативам государства население относится крайне подозрительно, — напомнил Алексей Кричевский. — К тому же при любом раскладе такие госпрограммы никак не защитят от девальвации, едва покрывая доходностью реальную инфляцию».