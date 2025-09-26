Почему в Ярославской области самый дешевый бензин в ЦФО: ответ эксперта

Экономист Игорь Юшков объяснил, почему в Ярославской области самый дешевый бензин во всем Центральном федеральном округе России. Такую статистику ранее приводили в Росстате за неделю со 2 по 8 сентября 2025 года.
По данным Игоря Юшкова, эксперта Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности, есть две причины низких цен на топливо в регионе.
«Во-первых, в Ярославской области есть НПЗ. Во-вторых, думаю, дело в размере акцизов», — объяснил в беседе с 76.RU эксперт.
Акциз — косвенный налог, который государство взимает с продажи бензина, дизельного топлива и других нефтепродуктов. Акцизы бывают на алкоголь, табачные изделия, легковые автомобили, сахаросодержащие напитки и другие товарные категории.
Сколько стоит бензин в Ярославской области в сентябре:
АИ-92 — 56,63 рубля за литр;
АИ-95 — 60,87 рубля за литр;
АИ-98 и выше — 81,40 рубля за литр;
дизельное топливо — 68,87 рубля за литр.
Самый дорогой бензин в ЦФО — в Москве (средняя цена за литр 65,05 рубля), Воронежской (64,57 рубля) и Тульской (63,45 рубля) областях.
Что будет с ценами на топливо дальше
Экономист отметил, что биржевые цены могут немного снизиться из-за сокращения потребления топлива в сравнении с летним периодом.
«Рост цен на бензин будет не таким резким, как это наблюдалось в июле — августе 2025 года. Возможно замедление темпов роста», — рассказал Игорь Юшков.
На бирже возможен отскок, но в рознице это не отражается.
Отметим, что в некоторых регионах России наблюдается дефицит бензина. В частности, такая проблема есть в Нижнем Новгороде, в Крыму и даже Москве и Московской области.
Как объяснил экономист, нехватка топлива чаще всего наблюдается на независимых АЗС. У них нет собственных НПЗ, поэтому топливо приходится покупать на бирже дороже. Иногда продажа становится убыточной, и владельцы закрывают колонки с АИ-92 и АИ-95 или временно приостанавливают работу.
Эксперт отметил, что в Ярославской области работают как заправки вертикально интегрированных компаний (ВИНК), так и независимые АЗС. В среднем по стране около 40% заправок принадлежат ВИНКам, а 60% — независимым операторам. При этом по объёмам продаж ситуация обратная: на долю ВИНК приходится 60% продаваемого топлива, а на независимые компании — лишь 40%.