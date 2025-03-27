С 1 апреля в Ярославской области проиндексируют пенсии. Как изменятся выплаты

В Ярославской области проиндексируют пенсии Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











С 1 апреля в Ярославской области проиндексируют пенсии. Правда, повышение выплаты коснется не всех пенсионеров.

«Отделение СФР по Ярославской области проиндексирует на 14,75% пенсии по государственному обеспечению, включая социальные пенсии. Повышение затронет 22 тысячи жителей региона», — сообщили в отделении фонда пенсионного и социального страхования РФ по Ярославской области.

В России существуют три вида пенсий: страховая пенсия начисляется за трудовой стаж и отчисления в Социальный фонд. Размер зависит от стажа, зарплаты и накопленных пенсионных баллов;

социальная пенсия выплачивается гражданам, не имеющим права на страховую пенсию (например, по инвалидности или потере кормильца). Размер фиксированный;

государственная пенсия предназначена для госслужащих, военнослужащих, космонавтов и участников ВОВ. Размер зависит от выслуги лет и других факторов.

Кроме того, повысят пенсии участникам Великой Отечественной войны, гражданам со знаками «Житель блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда», а также подвергшимся радиации и их нетрудоспособным членам семей и военнослужащим по призыву и их нетрудоспособным членам семей.

«Проиндексированные выплаты поступят уже в апреле. Даты перечислений для тех, кто получает пенсии через банки, это — 10, 17 и 24 апреля, по почте с 4 по 23-е число месяца (в зависимости от графика доставки)», — уточнили в пенсионном фонде.

Неработающим пенсионерам, чей доход ниже прожиточного минимума (в Ярославской области — 15 250 рублей), выплачивается социальная доплата до этой суммы

Также с 1 апреля получателям пенсии по государственному обеспечению (в том числе социальной) старше 80 лет и инвалидам I группы будет также проиндексирована надбавка за уход до 1377 рублей (ранее выплата составляла 1200 рублей).