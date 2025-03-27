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Экономика С 1 апреля в Ярославской области проиндексируют пенсии. Как изменятся выплаты

С 1 апреля в Ярославской области проиндексируют пенсии. Как изменятся выплаты

Публикуем разъяснение от Соцфонда

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17 комментариев
В Ярославской области проиндексируют пенсии | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВ Ярославской области проиндексируют пенсии | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославской области проиндексируют пенсии

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

С 1 апреля в Ярославской области проиндексируют пенсии. Правда, повышение выплаты коснется не всех пенсионеров.

«Отделение СФР по Ярославской области проиндексирует на 14,75% пенсии по государственному обеспечению, включая социальные пенсии. Повышение затронет 22 тысячи жителей региона», — сообщили в отделении фонда пенсионного и социального страхования РФ по Ярославской области.

В России существуют три вида пенсий:

  • страховая пенсия начисляется за трудовой стаж и отчисления в Социальный фонд. Размер зависит от стажа, зарплаты и накопленных пенсионных баллов;

  • социальная пенсия выплачивается гражданам, не имеющим права на страховую пенсию (например, по инвалидности или потере кормильца). Размер фиксированный;

  • государственная пенсия предназначена для госслужащих, военнослужащих, космонавтов и участников ВОВ. Размер зависит от выслуги лет и других факторов.

Кроме того, повысят пенсии участникам Великой Отечественной войны, гражданам со знаками «Житель блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда», а также подвергшимся радиации и их нетрудоспособным членам семей и военнослужащим по призыву и их нетрудоспособным членам семей.

«Проиндексированные выплаты поступят уже в апреле. Даты перечислений для тех, кто получает пенсии через банки, это — 10, 17 и 24 апреля, по почте с 4 по 23-е число месяца (в зависимости от графика доставки)», — уточнили в пенсионном фонде.

Неработающим пенсионерам, чей доход ниже прожиточного минимума (в Ярославской области — 15 250 рублей), выплачивается социальная доплата до этой суммы

Также с 1 апреля получателям пенсии по государственному обеспечению (в том числе социальной) старше 80 лет и инвалидам I группы будет также проиндексирована надбавка за уход до 1377 рублей (ранее выплата составляла 1200 рублей).

По вопросам размера пенсии и срокам ее выплаты можно обратится в контакт-центр Отделения СФР по Ярославской области: 8 800 100-00-01. Режим работы: понедельник — четверг: с 08:00 до 17:00, пятница: с 08:00 до 16:00.

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Пенсии Выплаты Деньги Индексация пенсий
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Комментарии
17
Гость
1 час
Заголовок неправильный, может ввести в заблуждение, что индексация для всех пенсионеров. И такое повторяется неоднократно. Неприятно однако.
Гость
1 час
К чему такой заголовок если эти пенсии повышают по всей России
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