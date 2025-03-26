В правительстве анонсировали новую индексацию пенсий

Выплаты пенсионерам повысят на 14,75% Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Пенсионеров в апреле ждет новая индексация выплат. Самый большой подарок будет у тех, кто получает социальную пенсию: их выплаты вырастут сразу на 14,75%. Об этом напомнил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая перед Госдумой.

Социальную пенсию получают те, кто не имеет достаточного трудового стажа или не накопил необходимое количество индивидуальных пенсионных коэффициентов.

Она предусмотрена для:

Людей, достигших пенсионного возраста, но не имеющих страхового стажа. Женщины в таком случае выходят на пенсию в 63 года, а мужчины — в 68 (в 2026 году возраст повысят). Представителей малочисленных народов Севера. Женщины могут выйти на пенсию в 50 лет, а мужчины — в 55 лет. Ранний выход на пенсию связан с особыми климатическими условиями. Инвалидов, в том числе с детства, не имеющих трудового стажа. Граждан, потерявших кормильца. Детей-сирот.

Индексация социальных пенсий с 1 апреля 2025 года составит 14,75%. Так, пожилые граждане и люди, потерявшие кормильца, начнут получать 8824,08 рубля. Выплаты инвалидам изменятся в соответствии с группой:

инвалиды третьей группы начнут получать 7500,53 рубля;

инвалиды второй группы — 8824,1 рубля;

инвалиды первой группы и инвалиды с детства (второй группы) — 17 648,24 рубля;

инвалиды с детства первой группы и дети с инвалидностью — 21 177,59 рубля.

Дети-сироты, у которых нет обоих родителей или они неизвестны, начнут получать с 1 апреля 17 648,24 рубля, а малочисленные народы Севера — 8822,91 рубля.

В 2025 году произведут индексацию различных видов пенсий Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











Если после индексации выйдет сумма меньше прожиточного минимума (ПМ), установленного в регионе, пенсионеру назначат социальную доплату до этого уровня. В среднем по стране ПМ для пожилых граждан закреплен на уровне 15 250 рублей.

Помимо социальной пенсии, на 14,75% вырастут выплаты для некоторых категорий граждан, связанных с военной службой. В их числе получившие инвалидность во время службы по призыву, участники ВОВ, жители блокадного Ленинграда, осажденных Севастополя и Сталинграда, летчики-испытатели и космонавты, а также пострадавшие от радиационных и техногенных катастроф.

Индексация пенсий в апреле затронет 4,2 млн человек, на ее реализацию выделено 85 млрд рублей из бюджета Соцфонда России. Об этом в феврале рассказывал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Помимо самих выплат, пересчитают и то, на основании чего их формируют, — стоимость пенсионных баллов.

Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК), или пенсионные баллы, — это показатель, от которого зависит размер пенсии. Необходимый минимум, чтобы выйти на пенсию в 2025 году, составляет 30. Баллы начисляют за каждый год работы или иной деятельности, которая учитывается при расчете пенсии. Узнать, сколько их у вас, можно в Социальном фонде или через аккаунт на «Госуслугах».

С 1 апреля один пенсионный балл будет стоить 142,76 рубля. Годом ранее показатель был на уровне 133,05 рубля.