Настоящие сливки и сыр станут не по карману? Мировое подорожание пальмового масла ударит по самым бедным

Натуральный продукт найти всë сложнее Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Молочные продукты в России продолжают дорожать. По просьбе MSK1.RU сервис мониторинга «Ценозавр» проанализировал цены в федеральных и региональных торговых сетях крупных городов. Оказалось, что чемпионом по подорожанию с начала января стали сливки (плюс 7,4%), затем идут творог (на 4,6%), сметана (на 4,1%), сыры (на 3,5%), сливочное масло (на 1,9%). А вот само сырое молоко подорожало «всего» на 3,8%.

Источник: Городские медиа











По данным «Ценозавра», рассказывает MSK1.RU его руководитель Константин Калугин, в среднем на сегодняшний день 1 литр молока стоит 109 рублей. За упаковку масла (200 граммов) нужно заплатить 266 рублей, за пачку творога — 113 рублей, за банку сметаны — 77 рублей, за упаковку сливок (200 мл) — 74 рубля. 100 граммов сыра обойдутся в 263 рубля.

— Речь идет именно о средних ценах на молочные продукты в торговых сетях России. Можно найти как более дешевые, так и более дорогие предложения, — подчеркивает Калугин.

Впрочем, возможно, скоро ценники придется переписывать заново. Причем не только на молочку. Дело в том, что в мире (и в том числе в России) заканчивается эпоха дешевого пальмового масла. Его крупнейшие производители, Индонезия и Малайзия, сокращают экспорт, а цены на рынках растут.

Reuters, например, так описывает ситуацию в Малайзии: запасы пальмового масла в феврале рухнули до 2-летнего минимума, а производство — до 4-летнего минимума. Экспорт сократился на 16%. Причина — катастрофические наводнения, которые связывают с глобальным потеплением.

В Индонезии экспорт пальмового масла снижается не из-за природных катаклизмов, а из-за решений властей. Вместо экспорта его будут отправлять на производство биотоплива. В итоге к 2030 году экспорт пальмового масла из Индонезии сократится почти в полтора раза. И власти Индонезии можно понять: в условиях роста цен на сырую нефть пальмовое масло становится более привлекательным в качестве главного сырья для биотоплива.

Анализирующая товарные рынки CME Group пишет: фьючерсы (то есть цены на будущие поставки) пальмового масла из Малайзии за последний месяц подскочили на $ 53, а индонезийского — почти на $ 80.

Россия импортирует в среднем около 1 млн тонн пальмового масла в год (для сравнения: Индонезия по всему миру в прошлом году экспортировала почти 30 млн тонн). Если оно сильно подорожает, что будут делать кондитеры и производители молочного фальсификата? MSK1.RU поговорил об этом с бывшим замминистра сельского хозяйства, доктором экономических наук, профессором Леонидом Холодом.

— Думаю, подорожание пальмового масла в первую очередь отразится на стоимости кондитерских изделий. Но подорожание будет не самое большое, потому что пальмовое масло, скажем так, «разбавляется» в иных статьях затрат. И этот общий рост затрат, который складывается из роста зарплат, тарифов на электроэнергию, разных компонентов производства, — вот это и беспокоит всех производителей.

А вот что касается молочной продукции, то подделывающие ее жулики, конечно, почувствуют некоторое уменьшение своих доходов. Резко поднять цену на свою продукцию они не смогут, да и оправдывать повышение цен на молочку подорожанием пальмового масла тоже нельзя.

— Но ведь есть и большой класс продуктов с заменителями молочного жира (СЗМЖ): растительные сырки, творожки, сметанные продукты, маргарин, спреды. Они сильно подорожают?

— Надо понимать, что пальмовое масло — лишь один из растительных жиров, которые используются в больших масштабах. Один, но не единственный. Кстати, пальмовое масло используют по двум причинам. Первая — цена: это масло дешевле молочного жира. Второе — будучи доведенным до твердого жира, пальмовое масло очень напоминает по вкусу молочный жир. Поэтому оно и используется в производстве фальсификата.

Но, например, в маргарине, скорее всего, легально используется не пальмовое, а подсолнечное масло. Но если в каких-то продуктах СЗМЖ всë же используется пальмовое масло, то да, они могут подорожать. Но опять-таки подорожание очень небольшое будет, поскольку стоимость сырья «растворяется» в других статьях затрат. Ну, скажем, какой-то спред стоит сегодня 28 рублей, а будет по 30 рублей. Хотя для тех, кто может себе позволить только спред, а не настоящее сливочное масло, и это существенное повышение.