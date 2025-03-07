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Экономика Кризис-2025 эксперт Дешевые, но некачественные? За счет чего в «Светофоре» низкие цены и можно ли есть продукты оттуда

Дешевые, но некачественные? За счет чего в «Светофоре» низкие цены и можно ли есть продукты оттуда

Директор магазинов, экономист и диетолог рассказали, чем грозит покупка товаров в жестких дискаунтерах

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15 комментариев
В магазинах-дискаунтерах нет красивых витрин, зато есть приятные цены | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUВ магазинах-дискаунтерах нет красивых витрин, зато есть приятные цены | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В магазинах-дискаунтерах нет красивых витрин, зато есть приятные цены

Источник:

Казалось, что времена, когда продукты продавали с поддонов на базарах, остались в 90-х годах. Горожане давно привыкли к комфортным супермаркетам в торговых центрах и сетевым магазинам возле дома. Но в последние годы бешеной популярностью стали пользоваться так называемые магазины низких цен «Светофор», «Чижик», «Доброцен» и другие, продукты в которых стоят дешевле. И все это время идут споры на тему «А можно ли есть то, что там продают?»

MSK1.RU разбирается, на чем экономят дискаунтеры и рискуют ли своим здоровьем их покупатели.

— Мы — не супермаркет, мы — магазин-склад, мы — «жесткий» дискаунтер, — рассказала в интервью MSK1.RU директор сети магазинов «Светофор» по Центральному федеральному округу Елена Захаренко. — Мы экономим на внешнем виде торговых площадей — у нас только паллетная выкладка. Торгуем тем ассортиментом, на который можем дать максимально низкую цену нашим покупателям. Также мы работаем напрямую с производителями, минуя дистрибьюторов. В каждом магазине именно то число сотрудников, которое необходимо для обслуживания покупателей. И, самое важное, у нас — минимальная наценка.

Независимые эксперты подтверждают слова Захаренко, мол, так оно и есть. Но добавляют, что представители дискаунтеров кое-что не договаривают.

— Сейчас реально работают две рыночные стратегии: либо вы продаете много и дешево или вы продаете мало и дорого, — сообщил MSK1.RU финансовый аналитик и доцент РАНХиГС Николай Кульбака. — Но средний класс, который готов покупать за дорого, усыхает, поэтому и развиваются дискаунтеры.

Там нет красивых витрин. Там недорогие по аренде помещения, плотная выкладка из картонных коробок и товары самых дешевых поставщиков.

Все эти факторы плюс большой оборот дают дискаунтерам возможность устанавливать низкие цены. Но все это происходит с потерей качества товаров.

При этом медики говорят, что бояться нужно не магазинов, а товаров. Ведь вредные для здоровья продукты могут попасться не только в дискаунтерах, но и в более дорогих сетях и супермаркетах.

— В первую очередь качество продукта зависит от его состава, а также сроков годности и реализации, — сообщила в беседе с журналистом MSK1.RU диетолог НИИ скорой помощи имени Склифосовского Дарья Русакова. — Часто бывает так, что продукт со скидкой и, в принципе, он надлежащего качества. Но и в магазинах премиум-класса можно купить некачественный продукт или продукт с плохим составом.

Будьте внимательны и обращайте внимание на состав продукта: количество сахара, соли, усилители вкуса, красителей и других вредных компонентов. И, конечно, смотрите на целостность упаковки, как хранится товар.

Ранее в СМИ появилась информация, что якобы в молочной продукции на полках магазинов «Светофор» нашли «мясной клей». Представитель рассказала, что знает об этом в большом интервью корреспонденту MSK1.RU. Также мы рассказывали какие еще есть дискаунтеры и что в них можно купить.

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Светофор Чижик Доброцен Продукты Дискаутер
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Комментарии
15
Гость
7 марта, 08:14
Проверьте пятерочки Те же самые продукты только дороже
Гость
7 марта, 08:28
С учётом уровня жизни многих граждан РФ Светофоры очень востребованы.
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