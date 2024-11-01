В России резко вырастут тарифы на электроэнергию. В течение семи лет ставки увеличат почти вдвое

В России планируется масштабное обновление энергосистемы, что потребует резкого увеличения тарифов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В октябре был опубликован проект генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 года: именно он предусматривает, например, строительство в Челябинской области первой АЭС. Обсуждение шло на сайте системного оператора единой энергетической системы. Проект содержит подробную информацию о запуске новых и модернизации старых электростанций разных типов, а еще дает представление о том, какие тарифы нужны, чтобы окупить «реновацию» энергосистемы России. И главный вывод: запланированный рост тарифов в ближайшие годы недостаточен, поэтому нужно резкое увеличение ставок выше уровня инфляции. Подробнее — в разборе наших коллег из 74.RU.

Энергосистема России стареет

Суммарная мощность генерации энергии в России — 253,5 миллиона кВт. При этом на электростанции советского периода приходится 65% этой величины. Около трети энергоблоков уже выработало ресурс (89 миллионов кВт), а к 2030 году к ним добавится еще 25 миллионов.

Кроме того, прогнозируется рост энергопотребления России, для чего в период с 2025 по 2042 год нужно нарастить максимум потребляемой мощности со 117 миллионов кВт до 208 миллионов кВт (+78%), а общее энергопотребление — с 1137 миллиардов кВт⋅ч до 1450 миллиардов кВт⋅ч (+27,5%).

Что и где построят

Проект предусматривает модернизацию уже существующих станций и строительство новых, что в будущем изменит баланс между разными типами генерации.

Атомные станции. В общей сложности планируется построить 15 АЭС, включая станции малой мощности, предназначенные в основном для удаленных районов, на связанных с основной энергосетью России. Новые АЭС планируется запустить в Мурманской, Курской, Смоленской, Ростовской, Свердловской, Челябинской, Иркутской, Томской (2 штуки, включая опытный энергоблок) областях, Хабаровском, Приморском, Красноярском краях, Якутии и на Чукотке (2 штуки). У восьми существующих АЭС планируется поднять мощность;

гидроэлектростанции. Запланировано строительство семи новых ГЭС в Кемеровской области, в Бурятии (2 штуки), Иркутской и Амурской областях, в Приморском и Хабаровском краях, в Якутии. Также введут в строй 5 гидроаккумуляторных станций, которые нужны для балансировки суточного потребления энергии: они появятся в Ленинградской и Московской областях, Краснодарском крае, Севастополе и Приморском крае;

теплоэлектростанции . Количество новых ТЭС — 16, причем три из них будут работать на угле, еще одна — на черном щелоке. Все станции на твердом топливе располагаются в Сибири. Новые ТЭС на природном газе появятся в Липецкой, Московской (2 штуки) областях, Краснодарском крае, Адыгее, Приморском и Хабаровском краях, Якутии (4 штуки), Сахалинской области.

Подробностей о новых ветряных и солнечных станциях проект не содержит, но в целом схема предполагает увеличение доли такой энергии.

Ставка на атом?

Доля разных типов энергии к 2042 году должна измениться, и в большей степени это касается атомных станций: их процент в общей выработке возрастет с 18,9 до 24%. Ветряные и солнечные станции также в плюсе: их долю планируется нарастить с ничтожных 0,8 до 3,3%, что в любом случае значительно хуже доли зеленой энергетики в наиболее успешных странах. Доля тепловой генерации энергии должна упасть с 62,7 до 57,4%, а доля ГЭС — с 17,6 до 15,3%.

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В целом доля электростанций, не связанных со сжиганием топлива, должна возрасти — примерно на 5 процентных пунктов.

Для сравнения: в первом полугодии 2024-го в Европе ветряные и солнечные электростанции обеспечили 30% выработки, еще 20% — гидроэлектростанции, тогда как доля станций на ископаемом топливе составила 27%, доля АЭС — 24%.

Новая генеральная схема подразумевает увеличение доли атомных электростанций, в том числе и довольно экзотических реакторов на быстрых нейтронах Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Научный сотрудник Финансового университета, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович считает, что приоритет атомной энергии в России объясняется прогрессивностью страны в этой области.

— Это одна из сфер экономики, а также науки и техники, где Россия имеет очевидное преимущество и высокий уровень конкурентоспособности по отношению к другим странам, — говорит он. — Так что логично, что Россия развивает АЭС, как крупные, так и малые, которые могут использоваться в удаленной местности. Чем больше мы производим атомной продукции, оборудования для атомных станций, тем больше у нас появляется возможностей экономить на масштабах производства, больше загружены предприятия, институты и так далее.

В атомной энергетике делается задел на то, чтобы и в будущем удерживать лидерские позиции. Станислав Митрахович научный сотрудник Финансового университета, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности

Что касается возобновляемых источников энергии, их перспективы Станислав Митрахович оценивает как ограниченные:

— Для России с ее особенностями такая генерация не может быть приоритетом, — убежден он. — У нас есть отдельные регионы, где возобновляемые источники энергии могут развиваться. Они там развиваются: у нас есть геотермальные источники на Камчатке, у нас есть удаленные населенные пункты и базы на Севере, где вместо дорогого дизеля используют ветряные станции или совмещенные с дизелем. А есть регионы, где холодно, солнца мало, есть большие города типа Санкт-Петербурга — как вы его отапливать будете, с помощью солнечной генерации, что ли? Так что в разных ситуациях разные источники нужны, и для России, где много дешевого газа, удобнее использовать газовые станции, которые еще и не зависят от погоды. В других регионах можно развивать и возобновляемую энергетику, плюс атом, это всё будет сочетаться в определенной пропорции.

Сколько стоит реконструкция энергосистемы России

В общей сложности до 2042 года планируется потратить 42,5 триллиона рублей, что сопоставимо с годовым бюджетом России. Сумма учитывает развитие как электростанций, так и сетей.

В проекте схемы приводится расчет среднеотпускной цены на электричество, которая должна покрывать как эксплуатационные расходы станций, так и необходимые инвестиции для их модернизации и строительства. Как следует из таблицы № 85 обосновывающих материалов, для реализации схемы требуется более резкий рост цен на энергию, чем заложено сейчас. Так, с 2025 по 2032 год стоимость кВт⋅ч должна вырасти с 6,13 до 11,63 рубля (+90%) . Это соответствует ежегодному увеличению стоимости в среднем на 9,6%, что значительно выше заложенной в проект инфляции: она берется на уровне 4%.

Станислав Митрахович считает, что рост тарифов выше уровня инфляции возможен, если будет принято регуляторное решение. Чем оно может быть мотивировано?

— Чтобы обеспечить доступность электроэнергии, модернизировать сети, модернизировать всё остальное оборудование, необходимое для функционирования электроэнергетических систем, нужны деньги, — говорит он. — И чтобы эти деньги аккумулировать, возможно, придется согласиться на рост стоимости электричества выше уровня инфляции. Я думаю, это вполне вероятное развитие событий, не очень приятное для потребителей, но имеющее свои плюсы.

Он считает, что без инвестиций в энергосистемы мы можем получить условно дешевое электричество, которого просто не будет хватать на всех:

— И будет как в южных регионах, где 2,5 миллиона человек из числа подключенных потребителей оказываются без энергоснабжения.

А на другой чаше весов у нас большая оплата, но зато стабильное энергоснабжение: я думаю, выберут второй вариант. Станислав Митрахович научный сотрудник Финансового университета, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности

Капитальные вложения в энергосистему оцениваются в 32 триллиона рублей, из которых около половины (15,4 триллиона) зарезервировано на тепловые электростанции, треть (11 триллионов) — на атомные станции. При этом сейчас соотношение мощностей АЭС и тепловых станций — 1:6, то есть проект предусматривает изрядную финансовую форсировку атомного сектора.