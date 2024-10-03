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Экономика Как будут расти зарплаты в ближайшие три года — прогнозы и предложения правительства

Как будут расти зарплаты в ближайшие три года — прогнозы и предложения правительства

Повышение пророчат всем

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7 комментариев

Реальная зарплата будет расти не так быстро, как номинальная

На днях в Госдуму был внесен законопроект о бюджете на три последующих года, а вместе с ним ряд документов, которые его уточняют и дополняют. В них содержится информация о текущей ситуации в экономике и планируемых изменениях. В том числе в части зарплат — бюджетников, госслужащих и всех остальных.

В «Прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», который представлен в бюджетном пакете, говорится, что в целом номинальные заработные платы в 2025–2027 годах будут увеличиваться на 10,6% в год. При этом рост реальной заработной платы составит 5,6%.

Номинальная заработная плата считается делением всего фонда начисленной зарплаты на среднее число работников.
Реальная заработная плата характеризует покупательную способность с учетом цен, для ее расчета индекс номинальной начисленной заработной платы делят на индекс потребительских цен за тот же период.

Зарплаты бюджетников социальной сферы планируют индексировать с учетом темпа роста номинальной начисленной заработной платы к предыдущему году. Речь идет о медиках, педагогах, ученых и соцработниках из майских указов президента. Как пишут «Ведомости», их зарплаты должны поднять на 13,2%, в 2026 году — на 10,2%, в 2027 году — на 8,3%. Для остальных работников госучреждений, а также судей, прокуроров, сотрудников Следственного комитета, госслужащих федерального уровня индексация запланирована по уровню инфляции — 4,5% в 2025 году, а в 2026 и 2027 годах — 4%.

Также запланирован ежегодный рост минимального размера оплаты труда. В 2024 году МРОТ составляет 19 242 рубля, уже известно, что в 2025 году он вырастет до 22 440 рублей — об этом сообщал премьер-министр Михаил Мишустин. Ранее Владимир Путин издал указ о национальных целях развития Российской Федерации, согласно которому к 2030 году МРОТ должен вырасти как минимум до 35 тысяч рублей в месяц.

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Комментарии
7
Гость
20 минут
- Как будут расти зарплаты в ближайшие три года? - Отрицательно!
Гость
57 минут
У тех кто может зарабатывать она и так растет
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